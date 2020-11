Counseling psicosociale - Introduzione

Counseling psicosociale

Psicologo e psicoterapeuta

Il colloquio motivazionale di Miller e Rollnick e il modello Transteorico di di Clemente e Prochaska sono delle tecniche di intervento.L’obiettivo del counseling è far esprimere alle persone il loro potenziale.Lo psichiatra è un medico e, in quanto tale, può prescrivere farmaci. Lo psichiatra può anche avere la specializzazione in psicoterapia.La figura dello psicologo è riconosciuta e regolamentata soltanto da poco tempo (dall’89).La professione dello psicologo comprende l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione e riabilitazione, sostegno e aiuto psicologico, riferito alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità.Gli strumenti di intervento sono basati su parole e relazioni.Ci sono numerosi strumenti conoscitivi, o per meglio dire modelli psicoterapici, a volte completamente opposti e con obiettivi diversiAd esempio, il modello cognitivo-comportamentale agisce sul sintomo, invece, il modello psicoanalitico indaga il percorso di vita della persona.Anche il counseling è un modo di intervento.- Entrambe le figure sono orientate alla cura del disagio psichico- Differenza non sostanziale: il disagio è psichico o è una crisi di vita?- è necessario aderire al codice deontologico (in modo tale che se per esempio lo psicologo si rende conto che sono presenti determinati tratti psico-patologici, indirizzerà il paziente da un terapeuta).