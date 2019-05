Attenzione divisa

Alcuni esperimenti sulla ricerca visiva hanno messo in evidenza una differenza tra i processi che possono avvenire senza intervento dell'attenzione e i processi attentivi.Questo fenomeno viene definito come attenzione divisa, ossia che l'attenzione viene posta a più cose in contemporanea.Questa capacità non è sempre così efficace, ci sono situazioni in cui mostriamo serie di limiti. Si manifestano delle interferenze, ci sono due tipologie perché gli psicologi hanno sviluppato teorie diverse al riguardo. Da una parte ci sono coloro che hanno proposto la teoria secondo cui i compiti si interferiscono tra loro, interferenza strutturale, perché richiedono lo stesso meccanismo. Se mangio e ho la bocca piena faccio fatica a parlare.Una seconda ipotesi è l'interferenza da risorse, se una attività va ad utilizzare molta energia, ne rimane meno per altre attività, non abbiamo capacità illimitate.Entrambe queste teorie hanno ipotizzato l'esistenza di un serbatoio unico, mentre altri dicono che ci siano serbatoi diversi. Per serbatoio si intende un unica risorsa attentiva che non può essere divisa. Altre ipotesi quindi sostengono che attività diverse vadano ad attingere a serbatoi diversi. Ci sono attività che in qualche modo sono diventati automatici e quindi non si verifica l'interferenza tra i compiti.