Articolazione del comportamento umano

La psicologia sociale ha l'ambizione di articolare la spiegazione del comportamento considerando 4 possibili livelli. Ambizione di articolare 4 livelli di spiegazione.1-Il primo livello è quello intraindividuale, vedremo in che modo fenomeni sono generati da processi cognitivi che si applicano ad oggetti particolari che sono altri individui.2-Il secondo livello vuole spiegare i comportamenti sul piano interindividuale, cioè attore sociale mette in atto comportamenti che si generano in relazione con altri individui e motivano le persone a comportarsi in un modo piuttosto che un altro. La relazione che unisce degli individui e attiva delle caratteristiche specifiche di questi individui come esempio i ruoli, il comportamento è generato anche da fattori che riguardano caratteristiche della interazione.3-Il terzo livello è quello che riguarda la situazione contingente in cui comportamento si verifica da una parte, cioè quali sono caratteristiche specifiche di quella situazione quando attore mette in atto, anche caratteristiche posizionali. Livello posizionale, persone si mettono in relazione anche in relazione a gruppi sociali. Comportamenti non solo su base di esseri unici che siamo ma anche esseri sociali, esempio due tifosi di squadre diverse allo stadio agiscono in quanto membri di gruppi sociali che hanno una storia di relazioni, hanno anche posizioni diverse nel tessuto sociale, magari uno è tifoso della squadra che vince sempre, l’altro di quello che perde sempre, relazioni hanno relazioni asimmetriche, ci sono gruppi che hanno posizione di status superiore, e altri sono più lontani alle risorse. I comportamenti sono spiegabili dal fatto che persone sono portatrici di identità sociale, cioè quella parte che ci deriva dall'essere membri di gruppi sociali. Questo è il livello posizionale.4-Ultimo livello è ideologico culturale, fa riferimento al fatto che persone mettono in atto comportamenti in una cultura che valorizza certi obbiettivi e comportamenti mentre non valorizza altri comportamenti. Definisce delle norme implicite. Per esempio, non sta scritto che dobbiamo mangiare con forchetta o coltello ma è norma implicita.