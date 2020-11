Approccio narrativo

Le narrazioni in psicologia: Storia di sè

Laè un costrutto psicologico e come tale ha dei contenuti. È un costrutto dinamico.Ci sono degli elementi di struttura più robusti attraverso il tempo, quella che diventa la struttura della personalità, presumibilmente anche il fulcro della narrazione.vuol dire che èQui e ora, nel presente, mi racconto in funzione di come mi sento, di cosa mi è accaduto, del mio interlocutore (che può essere specifico oppure no, presente oppure no).L’interlocutore è estremamente importante perché una volta che perdo un interlocutore interno a cui sono abituata, perdo un elemento identitario.quando parliamo con noi stessi, stiamo parlando con un interlocutore interno.racconto in modo diverso a seconda dell’interlocutore.Se viene a mancare un interlocutore non riesci a raccontare la storia.Quindi,Di conseguenza, quando l’interlocutore scompare, la persona non ha più un pezzo della sua identità con cui condivere la storia di sè, nel senso di narrazione di ciò che sta accadendo; e quindi la sua identità si blocca, fino a quando non ritrova un interlocutore privilegiato con cui potrà ricominciare a raccontare la propria storia di sè.