Verifica di un'ipotesi

In ambito psicologico quando si vuole andare a verificare la veridicità di un'ipotesi è necessario utilizzare dei metodi rigorosi.Esempio se abbiamo delle persone guarite da una malattia, non si sa a cosa è dovuta l'informazione se non abbiamo svolto un'esperimento perché non abbiamo abbastanza informazioni per dire se è efficace. Dovrei guardare non solo il rapporto tra guariti ma dovrei guardare anche risultato su coloro che non sono stati sottoposti alla cura.Questo esempio mi fornisce un'indicazione su come strutturare una ricerca, dobbiamo sottolineare che il processo di falsificazione parte da una formulazione corretta delle ipotesi, le ipotesi che formuliamo devono avere caratteristiche, in generale le misurazioni che facciamo devono essere attendibili e valide, cioè se attraverso quelle ipotesi specifico relazione tra variabili, quello che vado a misurare devono essere quelle variabili. Trasformare concetto astratto di una variabile concreta, che diventa anche valutabile, verificabile. Si arriva nella fase di pianificazione dell'esperimento. Ho formulato le mie ipotesi a partire da spiegazioni che mi sono fatto, le ho rese misurabili decidendo le mie variabili dipendenti e indipendenti. Un esperimento non condotto con rigore non presenta variabili dipendenti e indipendenti, o meglio, non sono chiarificate dal ricercatore.