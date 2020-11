Analisi della varianza (ANOVA): definizione, assunzioni e caratteristiche

Per poter utilizzare l’ANOVA, è necessario che vengano rispettati alcuni assunti fondamentali. Tali assunti riguardano la proprietà dei dati.Il primo è "l'assunzione di", cioè, le variabili, all’interno di ciascuna condizione, devono essere distribuite in una distribuzione normale o approssimativamente normale.Il secondo assunto è che la variabile dipendente deve essere misurata su una scala a intervalli o su una scala numerica.Inoltre, la variabilità o varianza dei dati, all’interno di ciascuna condizione, deve essere più o meno la stessa.Infine, vi è l'assunzione di. Secondo questo assunto, il campionamento deve essere casuale (o randomizzato), in quanto è fondamentale che le osservazioni devono essere tra loro indipendenti.L’ANOVA può essere univariata o bivariata, a seconda che ci sia una o due variabili dipendenti. L’anova univariata può essere: • a una via, quando ha solo una variabile indipendente • fattoriale, se c’è più di una variabile indipendenteL’ANOVA si chiama analisi della varianza perché confronta più varianze, in particolare, le varianze riportate sotto SV (fonti di variabilità).