Alternative ai primi studi di psicologia sociale

Quando la psicologia generale si stava sviluppando la scuola di Wundt fece molti errori sperimentali che portano allo sviluppo di alternative differenti per lo studio della mente umana.Un'alternativa è il funzionalismo di James, non sono interessato alla struttura ma alle operazioni che avvengono nella mente, come immagazzinazione delle informazioni, come categorizzi le informazioni, come le uso e a cosa servono queste informazioni. Interessa la funzione e il metodo è l'osservazione e il metodo comparativo, confrontare specie diversi e persone diverse.Thorndike invece fu precursore del comportamentismo. Inseriva un gatto in una scatola, e per poter uscire doveva premere una leva. Il gatto non ha idea di come uscire, a mano mano che si muove in quell'ambiente diminuisce il tempo impiegato per trovare il modo per uscire. Il gatto mette in atto una serie di comportamenti che gli permette di trovare la soluzione. Il nostro apprendimento avviene per prove ed errori e che esistono delle leggi, leggi dell'effetto e dell'esercizio. Legge dell'effetto ripetiamo i comportamenti che producono effetti positivi. Più queste associazioni vengono utilizzate, esse diventano abitudini, vengono rinforzate. Infine Pavlov con lo studio del cane fu il precursore del comportamentismo.