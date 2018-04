Prove Invalsi 2018 terza media: i consigli dell’esperto per superarle!

Se stai frequentando l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado allora saprai certamente che da domani, e fino al 21 aprile, dovrai cimentarti con le Prove Invalsi terza media 2018. No tranquillo, non per tutto il periodo indicato, la tua scuola stabilirà dei giorni in cui farti svolgere le tre prove. Se la cosa ti sta creando non poca ansia, noi di Skuola.net abbiamo pensato, come sempre, ad una soluzione per te. Scopri di cosa si tratta!

Un ospite d’eccezione

Le novità degli Invalsi 2018

Per aiutarti a gestire al meglio la tua ansia abbiamo pensato diCon lui capiremo come affrontare al meglio i test e soprattutto leNon sai di cosa stiamo parlando? Ma allora non puoi proprio perdere la puntata di domani, mercoledì 4 aprile.Curioso delle novità? Continua a leggere l’articolo!Sono tante e con il Dott. Ricci le affronteremo una ad una, senza tralasciarne nessuna.certamente, riguarda le modalità con le quali verranno svolte le prove. Da quest’anno, infatti, non saranno più cartacee ma: sì, hai capito proprio bene, userai il pc per svolgere i Test Invalsi. Non solo, oltre alla prova di matematica e a quella di italiano,per ciascuna prova poi, avrai bene non 75 come i tuoi colleghi che le hanno sostenute gli scorsi anni. Di questo e molto altro parleremo domani all’interno della prossima puntata della Skuola Tv.