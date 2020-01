Sublime - Nuova categoria estetica

Sublime - Una nuova categoria estetica

Il concetto di sublime si è sviluppato nell'età del Preromanticismo ed è stato oggetto di forti dibattiti da tra filosofi e critici di tutta l'Europa.Il termine è stato inizialmente utilizzato in un trattato del III secolo d.C. scritto dal filosofo Longino come qualcosa che suscitava delle passioni e delle emozioni positive.Nell'eta Preromantica l'inglese Edmund Burke aveva trasformato il "sublime" in una categoria estetica che prendeva come fonte di ispirazione inizialmente la natura e la sua maestosità.Burke sosteneva che fosse un "piacere negativo" perché portava alla consapevolezza dei limiti dell'uomo che aveva davanti a sè qualcosa piu' grande di lui e che era impotente davanti a questo.Il "sublime" diventa anche il "bello terrificante" cioè < >;Questa "categoria estetica" era accomunata a delle emozioni negative e forti, come ad esempio alla paura, allo smarrimento e all'angoscia.Nel corso dell'Ottocento il "sublime" non si limita piu' a prendere come fonte di ispirazione solo la natura ma si estende anche agli aspetti dell'interiorità dell'individuo.