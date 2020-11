Romanticismo: definizione, caratteristiche e differenze con Illuminismo e Classicismo

Contrapposizione con Classicismo

Definizione e storia del termine:• In Europa dagli ultimi decenni del 1600, in Italia dal 1816• “Romanticismo”: categoria storica o determinato movimento, che si concentra su gruppi con principi comuni e collegati ad una poetica precisa• Termine “romantico” in Inghilterra metà 1600; senso spregiativo verso gli antichi romanzi cavallereschi• Nel 700 termine prende la definizione di ciò “che diletta l’immaginazione”, a causa dell’apprezzamento della fantasia nell’arte• Fine 700 diventa l’emozione soggettiva• Rousseau definisce “romantico” come qualcosa di vago e indefinito, di sovrannaturale• Scrittori e filosofi del fine 700 contrappongono questo alla letteratura classica: pienezza d’animo a contrasto con lacerazione e senso doloroso di mancanza romantico•”romantico”: stato d’animo di nostalgia per ciò che è lontano, indefinito (SEHNSUCHT)• in Italia la parola indica la poesia modernaContrapposizione con l’Illuminismo:• Tendenza• Non contrasto totale con Illuminismo ma rapporto di continuità in Italia•programma “Conciliatore” ricorda il “Caffè” (riferimenti e stessa terminologia)•non semplicemente seconda fase per:• Nuovo senso della storia (non astrattezza razionalistica, ma nazione come prodotto della storia e unità spirituale)• Si rivolgono al popolo e non all’aristocrazia• Azione autonoma della nazione per cambiamenti politici e non diretto contatto con assetto politicoRomanticismo italiano (caratteristiche):• Differenze in temi e forme espressive rispetto a romanticismo europeo, molto condizionate dal pubblico•miti ricavati da letteratura romantica•romanzo storico e novella in versi evocano il gusto esotico per il passato, contrapposto alla triste realtà presente•vicende complicate e ricche di sospensione (intreccio), più avvincenti per pubblico• Assenza di aspetti estremamente irrazionali e fantastici aderenza al “vero” e ai principi della ragione, impegno per progresso• Intento: rivolgersi al pubblico con forme letterarie “popolari” classi medie• crisi dei generi classici• si afferma il romanzo (Manzoni): più avvincente• successo per novelle in versi e ballate• linguaggio: più informale, simile al parlato: assenza di lingua italiana unitaria porta a soluzioni ibride, mischiando dialetti etc.• Non espressione di lacerazione societaria interna ma di un momento costruttivo/ di crescita legato al Risorgimento• Dopo Risorgimento diffusione di tematiche irrazionalisticheClassicismo Romanticismo• Studio dell’uomo impersonale e oggettivo• Natura semplice decoro della vita dell’uomo• Rigida distinzione tra tragedia e commedia• Ispirazione e imitazione dell’antichità (greca/latina)• Stile nobile ed elevato• Temi mitologici, idee astratte e sensibilità lontana da quella moderna • Studio dell’uomo nel particolare con diversità• Grande interesse per la natura, per i paesaggi esotici, consolazione dell’uomo• Fusione dei due generi in quanto la realtà e la vita sono sia tragiche che comiche (rappresentazione della realtà)• Letteratura originale e non di imitazione, al massimo ispirata dalla storia medievale• Stile “popolare”• Importanza della realtà in tutte le sue forme