Pre-romanticismo - Introduzione

Introduzione al pre-romanticismo

Il pre-romanticismo è una corrente storico-letteraria sorta in europa durante la seconda metà del XIII° secolo , in contrapposizione all'Illuminismo e al Neoclassicismo.In particolare questo movimento esalta " l'individualità singola e il sentimento, pervaso da un senso drammatico e doloroso della vita e da una concezione pessimistica della realtà.Quindi stiamo parlando di un movimento che si oppone alla ragione in quanto l'uomo non può soffocare le proprie componenti naturali come l'istinto, le passioni e l'immaginazione .La tristezza, l'inquietudine e l'irrazionalità si esprimono in visioni notturne, lugubri, sepolcrali, in tristi meditazioni sulla morte e in una visione della natura come forza selvaggia e misteriosa.Il movimento nacque in Germania con il nome di " Sturm und drang " che significa "tempesta e assalto ".Gli artisti di questo movimento esaltavano l'individualità, la fantasia, la passionalità dell'artista contro ogni forma di conformismo borghese. Tra gli autori più importanti di questo periodo ricordiamo :- In Inghilterra Thomas Gray, autore di "Elegia scritta in un cimitero campestre" e James MacPherson autore dei Canti di Ossian.- In Germania ricordiamo Lessing, Shiller e Goethe, autore di " I dolori del giovane Werther".- In Italia Vittorio Alfieri con le sue tragedie, Ugo Foscolo con i suoi sonetti e " I sepolcri ", Ippolito Pindemonte autore di "un poemetto sui cimiteri" e infine Alessandro Verri, autore dell'opera " Notti Romane "- In Francia Madame de Staël autrice di uno studio sul romanticismo intitolato " De l'Allemagne " ,François-René de Chateaubriand, autore di vari romanzi e di un'autobiografia dal titolo " Memorie dall'oltretomba ".Nel recupero delle leggende medioevali i pre-romantici vollero sottolineare come questo periodo storico fosse espressione libera e genuina della fantasia di un popolo. Durante questo periodo nasce il genere del romanzo e il genere horror.