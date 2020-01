Monti, Vincenzo - Prosopopea

Prosopopea, poesia di Monti

Temi

Neoclassicismo

Questa poesia è scritta da Vincenzo Monti, un poeta celebre del neoclassicismo e della letteratura italiana. La poesia è composta da quasi trenta strofe di quartine. Nel 1779 è recitata nell'Accademia dell'Arcadia per il fatto di lodare Pio VI e all'occasione della sua convalescenza: Monte, come tanti poeti contemporanei, vuole celebrare il pontificato di Giovanni Braschi e la sua età splendida che si considera un nuovo rinascimento.L'argomento dell'ode è stato, però, suggerito dall'archeologo famoso Visconti– che aveva un'amicizia con Pio VI– per l'occasione del ritrovamento di un'erma della statua di Pericle greco che era stata seppellita nei tempi delle invasioni barbariche.Della poesia ci sono, quindi, due occasioni: gli scavi archeologici ritrovano un'erma della statua di Pericle che fu stata sepolta sottoterra, a Tivoli, dai barbari per secoli– cioè dai popoli stranieri che acquistarono Roma, ma per uno latino ogni straniero fu barbarico– e appena insepolto, ovvero scoperta, si mette in un museo. Monti trova questa occasione un evento superbo e grazioso, perché è una statua di un personaggio importante degli antichi greci: Pericle, un nobile ateniese che apparteneva alla famiglia reale della Grecia antica, un comandante militare e un governatore.L'altra occasione è la guarigione del Papa Pio VI, dopo che era stato ammalato per lungo: Monti, nella sua opera, tenta di esaltare anche Papa Pio VI di Roma e la sua età, poiché egli si interessa per i poeti e per gli archeologi. «Il Papa» aveva ancora una propria importanza nel tempo di Monti sia religiosa sia politica.Prosopopea è una personificazione della statua di Pericle la quale sta discutendo, essa stessa, due cose, sono i temi dell'ode:L'erma di Pericle sta parlando, da un canto, per raccontare la sua storia di omicidio (seppellita, cioè) e per lamentare le divisioni che ebbe il patrimonio artistico classico mediante l'ira e l'ignoranza dei barbari oltre ai danneggiamenti e alle rovine di Roma, causati dalle invasioni barbariche; ma d'altro canto ha la voce di esaltare Pio VI e di glorificare la sua età attraverso paragonarla a questa superiore di Pericle: per l'illuminazione della sua età ricca delle conoscenze e delle arti, dove la cultura può aver luce, Monti, dalle parole dell'erma, darebbe una paragona al tempo di Pericle per dire che la gloria non c'era dal tempo antico sino al tempo attuale di Pio VI.Il neoclassicismo è un movimento archeologico, per prima cosa, poi, letterario-culturale che dà luce ai tempi antichi, dove c'era l'originalità dell'intelletto umano che stava ancora lontano dalla corruzione moderna, attraverso ritrovare i monumenti e parlare delle bellezze artistiche degli antichi greci e dei romano-latini: sia i personaggi sia i propri atti eroici e i propri trionfi.La poesia è tipica della neo-classicità, allora crescente: ritornare ai classici, ossia all'Impero Romano e alla Grecia, oltre ad esaltare gli eroici degli antichi e all'ammirazione per l'antichità.