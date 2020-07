Applicazione del metodo scientifico alla letteratura

Il metodo scientifico si riteneva applicabile anche alla letteratura perciò si riteneva che si potesse indagare il mondo della psiche dei personaggi con il procedimento rigoroso della scienza. Si arrivò addirittura a ritenere che i comportamenti umani fossero rigidamente legati a delle variabili che in maniera necessaria determinavano ciò che l’uomo è e ciò che l’uomo fa.Tali variabili sono la razza, ossia dei fattori genetici legati alla discendenza, l’ambiente, in quanto, così come sostiene Verga nel Ciclo dei vinti, nella seconda metà dell’ottocento non vi era mobilità sociale e quindi ogni tentativo di elevarsi economicamente e socialmente era destinato a fallire ed infine il periodo storico.A dimostrare che l’uomo non sia in grado di elevarsi, Mastro Gesualdo, nonostante sia diventato Don Gesualdo avendo sposato una nobile spiantata, viene ugualmente chiamato Mastro a ricordargli la sua origine, è perciò un vinto sebbene si sia elevato da un punto di vista economico. Positivo sta ad indicare anche un qualcosa di certo, difatti la nuova filosofia combatte l’indecisione, vuole dare certezze; significa anche preciso perché deve permettere il raggiungimento di una conoscenza precisa. La filosofia positiva deve quindi sistemare il reale, deve organizzarlo.