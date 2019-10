UniStem Tour, si parte: studenti alla scoperta delle STEM grazie ai migliori scienziati d’Italia

UniStem Tour, conoscere le STEM per scegliere la propria strada

Le tappe dell’UniStem Tour

scendono in campo per promuovere la cultura ‘tecnica’ tra le nuove generazioni. Dopo il ricco antipasto d’inizio maggio a Roma - con una speciale lezione della neurobiologa e senatrice a vita, nonché curatrice dell’iniziativa, Elena Cattaneo - con l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 entra nel vivo, il progetto diche vuole mostrare ai ragazzi le mille opportunità che una(Science, Technology, Engineering and Mathematics) può aprire. Una serie di incontri che nel corso del prossimo biennio toccherà 30 città italiane e altrettante scuole, di ogni indirizzo, da Nord a Sud (Isole comprese).A parlare alle migliaia di studenti - tra 16 e i 19 – coinvolti dal Tour saranno direttamente le eccellenze del mondo scientifico partorite dal nostro Paese, che racconteranno la propria esperienza ‘sul campo’ e cercheranno di sensibilizzare alun pubblico che risponde in maniera ancora troppo ‘tiepida’. Secondo un sondaggio effettuato da Skuola.net proprio in occasione del lancio dell’, infatti, poco meno di 2 giovani su 10 sembrano interessati già prima del diploma di maturità a intraprendere un percorso del genere. Ancora più basso (14%) il dato tra le ragazze. Ma tanti sono gli indecisi. Ed è tra loro che vuole fare breccia il Tour.Tra i nomi che hanno già dato la propria adesione:, l'antropologa forense, il virologo, l'esperto in medicina rigenerativa e staminologo, il matematico, l’immunologo. Si parte il 14 ottobre da Urbino, dal Liceo Scientifico e delle Scienze Umane ‘Laurana Baldi’, con la lezione della biologa vegetale Vittoria Brambilla sul tema “Gli OGM e le nuove tecnologie di genome editing in agricoltura”.Queste, invece,che andranno in scena da qui fino a dicembre 2019:a cui andrà a far visita Michele De Luca, staminologo ed esperto di medicina rigenerativa; per ilè invece previsto l’intervento del biotecnologo del Cnr, Roberto Defez, che incontrerà i ragazzi del. Ilsaranno gli studenti dell’ad ascoltare la testimonianza del neuroscienziato Fabrizio Benedetti mentre il 22 novembre sarà il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani a confrontarsi con gli alunni del Liceo Classico e Scientifico ‘Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II’ di Cagliari. Chiusura di questo primo trimestre il 3 dicembre, quando l’antropologa forense Cristina Cattaneo illustrerà il meraviglioso mondo delle STEM ai ragazzi dell’ITI ‘Vittorio Emanuele III’, Palermo.