“White Mirror”, a tu per tu con gli scienziati più importanti d’Italia: intervista alla Prof.ssa Elena Cattaneo

Studiare le STEM per puntare l’obiettivo verso l’ignoto

Science, Technology, Engineering and Mathematics, meglio conosciute come materie STEM, sono le protagoniste di “”, ladiffusa sui canali di Skuola.net. Ad accompagnarci in questosaranno, episodio dopo episodio, alcuni fra i piùche in questi mesi sono impegnati, iI progetto nato dalla collaborazione tra l'Università di Milano e Fondazione TIM per trasmettere ai ragazzi delle scuole superiori la passione per la scienza, per la tecnologia e l'innovazione e incoraggiarli a scegliere le STEM nei loro percorsi universitari.La prima puntata della serie è dedicata a, docente di Farmacologia alla Statale di Milano eche ha dato il via al Tour con un’appassionante lezione presso l’ITIS Galilei di Roma.Elena Cattaneo, classe '62, è unanota per i suoi studie in particolare per le sue ricerche sulla. Dal 2013 è anche Senatrice a vita, nominata proprio per meriti scientifici.Ai ragazzi presenti all’incontro, la scienziata ha raccontato: un gene "" le cui origini risalgono a un miliardo di anni fa. Nell’uomo - superato un certo valore di sicurezza - provoca questa tragica malattia chedel cervello. Gli studi della Professoressa Cattaneo si concentrano da anni proprio su questo gene, sulla sua origine e la sua storia evolutiva, cercando di capire. Un lavoro di ricerca continuo che ha un valore inestimabile per il progresso scientifico nel campo delle malattie. Il consiglio che la prima protagonista di UniStem Tour e della serie “White Mirror” ha dato a chi ancora sta cercando la sua strada è chiaro: “studiare le STEM permette di trasformarci in tanti Sherlock Holmes, prendere una enorme lente di ingrandimento e andare a guardare cose invisibili e distantissime, puntando così l’obiettivo verso qualcosa di ignoto”.