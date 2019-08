Scegliere la facoltà universitaria: quanto conta l'indirizzo delle superiori?

Scegliere l'università: si può cambiare indirizzo di studi?

Come scegliere la facoltà dopo il diploma?

Informarsi sulle nuove materie e sugli sbocchi professionali per scegliere la facoltà

Affrontare i test di ingresso

Tra gli studenti alle prese con, c’è sempre chi si chiede se sia possibile. Se ho fatto un Istituto tecnico posso iscrivermi a Lettere? E a chi invece ha frequentato un liceo classico conviene pensare all’immatricolazione ad ingegneria?La cosa certa è che dal punto di vista amministrativo non c’è alcun problema.gli studenti che hanno concluso i cinque anni delle superiori, indipendentemente dal fatto che abbiano frequentato un liceo, istituto tecnico o professionale,desiderino.Il problema, quindi, nasce da una perplessità personale: si sarà in grado di affrontare studi tanto diversi da quelli fatti fino a quel momento? Mettiamo subito le mani avanti: una risposta a questo interrogativo non la troverete in questo articolo, ma di certo vi aiuteremo a valutare bene. Vediamo allora quali sono i rischi che correte nel cambiare strada.in linea con gli argomenti studiati alle superiori vi permetterà di affrontare l’università con delleO meglio, potrete contare su queste basi solo se avete studiato costantemente durante i cinque anni, altrimenti niente posizione di vantaggio, qualunque facoltà sceglierete non farà differenza.Inoltre, ogni scuola superiore, seppure con il proprio indirizzo specifico, permette agli studenti di acquisire delle conoscenze fondamentali comuni. In tutte le scuole si studia italiano, matematica, storia, ecc., e in ogni caso si deve essere riusciti a consolidare un buonSono questi i fattori che vi permetteranno di affrontare gli studi universitari, qualunque essi siano. Quindi, se avete “imparato a studiare”, allora sarete in grado di rapportarvi anche con le materie di cui finora non avete mai aperto libro.Diverso dalla capacità di studiare una materia sconosciuta è l’interesse verso una disciplina che non avete mai affrontato.Spesso ci si illude che un determinato ambito corrisponda alle proprie, perché magari si è attratti dal ruolo di un attore in un telefilm, dai racconti fatti da un professionista che abbiamo conosciuto o, semplicemente, perché i risultati in alcune discipline sono sempre stati scarsi e si è convinti di essere portati per qualcos’altro.Affrontare degli studi diversi non è sbagliato e non se ne deve avere una eccessiva paura, perché solo seguendo le propriesi riesce ad ottenere la soddisfazione sperata. Tuttavia, prima di compiere il salto, assicuratevi che il “diverso” sia effettivamente più interessante.Per capire se avete caricato eccessivamente le vostreverso un determinato corso di laurea, oltre ai test di orientamento, potreste iniziare a leggere qualche libro che riguarda gli argomenti che andrete a studiare.Oppure seguite da vicino chi già lavora in un determinato ambito, magari chiedendo di fare un breve stage oppure dei lavoretti di basso livello o, ancora, del volontariato.Altro problema potrebbe essere quello dei test di ingresso. Lee altri corsi in taluni atenei prevedono il superamento diper potersi immatricolare. In questo caso, per poterli superare, se non si proviene da una scuola affine, mettetevi in testa di studiare tutta l’estate. Non sarà impossibile, anche perché molti quiz riguardano la logica e la cultura generale quindi cose che tutti gli studenti dovrebbero aver acquisito, ma dovrete impegnarvi molto (come del resto tutti).Cristina Montini