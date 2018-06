Scelta post diploma: scopri il giusto equilibrio di tradizione e innovazione

Il giusto mix tra tradizione e innovazione. E’ così che potremmo definire in poche e semplici parole la LUMSA, ateneo situato nel cuore di Roma che da quasi 80 anni rappresenta un fiore all’occhiello all’interno del panorama universitario italiano. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 1939, ha accompagnato migliaia di studenti durante tutto il loro percorso di formazione, preparandoli alle sfide, sempre più competitive, che impone il mondo del lavoro. Sei a un passo dal diploma e vuoi conoscere meglio cosa può offrirti la LUMSA? Guarda il nostro video!

La LUMSA in numeri

Gli studenti: persone e non numeri

L’offerta formativa della, con le sue sedi di, è davvero ricca e variegata. Sono 8 infatti le aree formative dell’ateneo che racchiudono ben 18 corsi di laurea e più di 40 tra master e corsi post laurea. Non solo, ad arricchire la formazione degli studenti, circa 7.200 quelli iscritti, i 165 accordi che l’ateneo ha stipulato con altrettante università straniere. Tra i punti di forza poi, l’innovativa biblioteca che rispecchia perfettamente le sfide della LUMSA per il futuro. Altri servizi offerti sono le, il, pensato per l’orientamento al lavoro dei neo laureati e non, e ilche ha lo scopo di coordinare e sviluppare l’offerta linguistica.Un altro fiore all’occhiello della LUMSA è certamente il: questi ultimi non vengono visti come meri numeri di matricola ma come persone con le quali interfacciarsi in modo diretto. Questo fa sì che all’interno dell’ateneo si respiri un’aria ‘familiare’ e che gli iscritti siano sempre incoraggiati e valorizzati nel perseguire le loro propensioni e capacità. Per permettere poi ai ragazzi di vivere a 360 gradi la vita universitaria, vengono organizzate diverse attività culturali, come il laboratorio teatrale, il corso di dizione e quello di scrittura creativa. Insomma,, mescolando la giusta attenzione alla formazione degli studenti con l’innovazione nella didattica, rappresenta una scelta d’eccellenza per chi vuole proseguire gli studi universitari dopo la scuola.