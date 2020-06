Digital Open Day con LUMSA: "Lauree umanistiche, socio-economiche e informatica: quali opportunità offrono?"

Una laurea di ambito umanistico-letterario o socio-economico è ancora attuale?

Se hai appena portato a casa la Maturità o manca poco, ma sei ancora molto confuso sue soprattutto in quale ateneo perché non hai potuto partecipare alle tradizionali, non disperare e soprattuttoNoi di Skuola.net, com'è nostra abitudine veniamo in tuo soccorso!, infatti, dedicheremo una puntata della nostra serie di, all’Università, da anni fiore all’occhiello del panorama universitario italiano.Un appuntamento via web legato proprio all’in tempi di Covid-19, destinato a chiarire i dubbi generali degli studenti sul tema orientamento universitario ma nel contempo a conoscere ancheSappiamo che ilsta cambiando e che le tecnologie stanno diventando sempre più preponderanti nella nostra società. Quindi si potrebbe pensare che le le lauree su cui puntare appartengano a questo ambito.In realtà non è assolutamente così, anzisaranno sempre più richieste in tutti quei settori in cui la: pensate solo al mondo degli assistenti vocali o della guida autonoma. Quindi sarà importante avere figure formate in queste discipline tradizionali del sapere umano ma con una formazione quanto più possibile. In questo connubio trasi inserisce sicuramente, con sede a Roma e a Palermo. Nata nel 1939 da la possibilità agli studenti di scegliere all’interno di una. Diversi infatti i corsi di laurea magistrale a ciclo unico e i corsi di laurea triennali che spaziano dal diritto all’economia, dalla comunicazione alla mediazione linguistica passando per la psicologia e l’informatica. Proprio per questo ultimo ambito, è importante segnalare che allaè possibile iscriversi al primo corso di laurea professionalizzante in Italia in Tecniche informatiche per la Gestione dei dati . Tanti infatti i ragazzi che hanno attitudini e mostrano i loro interessi per tutto ciò che riguardama sono poco informati sui percorsi di laurea inerenti tali ambiti e ancor meno sugli sbocchi professionali. All’interno del nostroalcuni rappresentantiandranno proprio a spiegare ai ragazzi questi punti, oltre che a illustrare in modo esaustivo i numerosi e vantaggiosi servizi offerti dall’ateneo, le modalità di iscrizione e tutte quelle attività di svago e non solo di cui possono usufruire gli studenti dell’ateneo.che verrà trasmessa alle 16.00 in punto puoi già dare un’occhiata all’Se ancora hai le idee confuse sul tuo futuro non puoi assolutamente perdere. In studio, a debita distanza di sicurezza, la conduzione sarà affidata a, rispettivamente. Saranno loro ad interagire con gli ospiti, tutti, collegati via web. La puntata deiandrà in onda come sempre sui nostri canali social e nelladel nostro sito. Un ricco antipasto, in programma, in cui verranno presentati i corsi di laurea e gli studenti potranno interagire con docenti e responsabili dei servizi per porre loro domande e sciogliere così qualsiasi dubbio.