Scegliere l’università: ecco l’ateneo dove i laureati tornerebbero a studiare

, lo sanno bene i tanti maturandi che presto dovranno prendere una decisione che sarà determinante per il proprio futuro. Spesso ci si concentra più sullache su quella dell’ateneo, sottovalutando quanto sia importante un ambiente universitario stimolante, internazionale, dove gli studenti hanno la possibilità di entrare in contatto con le aziende e di ricevere una formazione di alto livello. In questo sensosi colloca sicuramente tra gli atenei eccellenti. Basti pensare che, secondo(con un +10,8% rispetto al dato medio nazionale).Sempre secondo il, il 96,5% dei laureati del 2018 che hanno studiato all’si dice soddisfatto del suo corso di studi, dato che supera il valore medio nazionale di più di 7 punti percentuali. Tra le cose che questi ex-studenti hanno apprezzato di più, c’è sicuramente il rapporto con i docenti, positivo nel 94,6% di casi. Ma anche la struttura in cui si studia vuole la sua parte, e per quanto riguarda gli spazi dell’ateneo, le aule sono pienamente promosse quasi nel 96% dei casi. Ben il 70%, poi, si dice contento degli spazi di studio individuale. Un ottimo risultato che indica come, tra le priorità dell’ateneo, al primo posto ci siano le esigenze degli stessi studenti.Se le strutture e il metodo didattico incontrano in maniera così evidente le preferenze degli studenti, l’offerta formativa completa il quadro.è possibile scegliere tra diversi corsi di laurea, tutti contraddistinti da un alto tasso di. E, al mondo del lavoro, LUMSA prepara davvero:. Si va da. Ma non solo.Nella sede di Roma, all’Università LUMSA, è nato infatti il, un percorso triennale in scienze informatiche che formerà, dall’anno accademico 2019-2020, professionisti capaci di operare subito dopo il conseguimento del titolo, in particolare nel settore della, ricoprendo posizioni lavorative specificheSe vuoi toccare con mano quello che può offrirti, puoi partecipare ai tantidedicati proprio a chi vuole scoprire di più sulle tante opportunità che può dare studiare in questo ateneo.Lepresso l’Aula Magna di Borgo Sant’Angelo 13. A Palermo, invece,, nell’Aula Magna di Via Filippo Parlatore 65.Durante gli Open Day, non potrai solamente conoscere nel dettaglio, ma anche parlare direttamente con i docenti del corso di laurea, partecipare al tour del campus e, a Roma, visitare le residenze per gli studenti. Inoltre, potrai confrontarti con i responsabili dei servizi agli studenti e fare le tue domande su tutto ciò che riguarda orientamento, diritto allo studio e servizio alloggi, Erasmus, tirocini e tanto altro.