LUMSA, Open Day Virtuali: l’ateneo incontra online gli studenti il 18 e il 22 luglio

Open Day Virtuali a Roma: appuntamento per sabato 18 luglio

Ore 9.30 - Primo turno di presentazione dei corsi di laurea

Ore 11.30 - Secondo turno di presentazione dei corsi di laurea

Ore 9.30 - 13.00 - Saranno presenti i responsabili dell’Ufficio Orientamento, dell’Economato e del Diritto allo studio

Open Day Virtuale LUMSA Roma 18 luglio Registrati subito all’evento Clicca qui!

Open Day Virtuali a Palermo: appuntamento per mercoledì 22 luglio

Ore 9.30 – Saluti di benvenuto

Ore 10.00 – Primo turno di presentazione dei corsi di laurea

Ore 11.30 – Secondo turno di presentazione dei corsi di laurea

Ore 9.30 - 13.00 – Saranno presenti i responsabili dell’Ufficio Orientamento, dell’Economato e del Diritto allo studio

Open Day Virtuale LUMSA Palermo 22 luglio Registrati subito all’evento Clicca qui!

A causa delle restrizioni dovute alla delicata situazione sanitaria che stiamo vivendo, gli atenei sono stati costretti a rivedere le attività di orientamento dedicate ai maturandi e agli studenti in procinto di iscriversi ad un corso di laurea magistrale. Gli Open Day “tradizionali”, giornate in cui le università aprivano le porte ai ragazzi, quest’anno purtroppo non ci saranno.Ma questo non vuol dire che gli studenti dovranno rinunciare a conoscere meglio l’ateneo di interesse. Lo sa bene, da sempre fiore all’occhiello del panorama universitario italiano, che ha deciso di. Si tratta diattraverso i quali i ragazzi, comodamente da casa propria, avranno l’opportunità di ricevere risposte a qualsiasi dubbio o perplessità, proprio come se fossero in presenza. Agli eventi, infatti, parteciperannoe anche. In questo modo sarà possibile, attraverso una, sottoporre domande e quesiti ottenendo una risposta individuale dedicata in tempo reale. Curioso di saperne di più? Continua a leggere e scopri. Un Ateneo che offre un’offerta formativa molto ampia nell'ambito deidi cui vi abbiamo parlato su Skuola.net proprio nei giorni scorsi in una puntata speciale della Skuola TV Per chi è interessato a scegliere uno dei corsi di laurea presenti presso, l’appuntamento è per. Un’occasione, quella dell’ Open Day Virtuale , dedicata agli studenti delle scuole superiori ma anche ai laureati e laureandi triennali che vogliono conoscere l’ateneo, la nuova offerta formativa 2020-2021, le modalità di selezione e ammissione e le numerose opportunità e servizi offerti. Già da ora è possibile registrarsi e quindi accedere ad una serie di contenuti che permetteranno ai ragazzi di effettuare un ‘viaggio’ virtuale all’interno dell’università e della sua offerta formativa. Il tutto in attesa della giornata del, quando sulla piattaforma faranno la loro comparsa, cui spetterà il compito di dialogare con gli studenti partecipanti attraverso tutta una serie di strumenti di interazione digitale in tempo reale. Un’anticipazione, per chi deciderà di iscriversi, di una delle peculiarità che contraddistinguono la LUMSA, ovvero il. Il programma della mattinata sarà così suddiviso:Ma non solo orientamento, l’Open Day Virtuale organizzato da LUMSA sarà ancheper poter sostenere il Test di ammissione ai corsi di laurea triennali e a ciclo unico , per farlo bisognerà registrarsi e versare il contributo previsto entro il 14 luglio.LUMSA ha organizzato unanche per la sede di Palermo che si terrà. Anche in questo caso l’appuntamento è rivolto a tutti quei maturandi, nonché ai laureati e laureandi triennali interessati a conoscere l’Università LUMSA, l’offerta formativa rivolta all’anno accademico 2020-2021, alle modalità di selezione e ammissione ai corsi di laurea e a tutti i servizi rivolti agli studenti. Anche in questo caso la registrazione è necessaria e garantisce fin da subito l’accesso ad un’area riservata di contenuti. In attesa delle attività live che si svolgeranno secondo il seguente programma:I ragazzi che vi prenderanno parte avranno la possibilità diUn’opportunità più unica che rara che permetterà di superare le distanze, dando loro la sensazione di partecipare ad una classica giornata di orientamento. Anche per mercoledì 22 luglio, la LUMSA prevede lo svolgimento dei Test di ammissione ai corsi di laurea triennali e a ciclo unico per i quali è necessaria la registrazione online e il versamento del contributo previsto entro il 17 luglio.In entrambi gli appuntamenti, quello delper la sede di Palermo, è prevista la possibilità di conoscere da vicino il, giunto ormai alla sua sesta edizione.E per chi non può proprio prendere parte, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, lo staff dell’Ufficio Orientamento risponde in chat in diretta a tutte le tue domande di chi è interessato a conoscere l’ateneo. E ancora, LUMSA offre anche la possibilità di prenotare un appuntamento per un colloquio one-to-one con l’Ufficio Orientamento . Insomma per chi fosse interessato ai corsi di laurea offerti da LUMSA, le possibilità di contatto con l’Università sono davvero numerose.