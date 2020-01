NABA: borse di studio e open day per chi vuole diventare un professionista dell’arte e del design

I requisiti per beneficiare delle borse di studio

Milano: 11 febbraio, 7 maggio e 14 luglio;

Roma: 18 febbraio, 7 aprile e 16 luglio.

Come si svolge la prova di ammissione

una settimana prima della prova, gli studenti riceveranno una mail contenente un tema inerente al corso scelto su cui ideare e costruire un progetto mediante l’utilizzo di una tecnica libera. Colloquio attitudinale: si svolgerà il giorno della prova nella sede accademica. A questo punto la Commissione giudicherà il lavoro che dovrà essere accompagnato anche da una lettera motivazionale in cui saranno espresse le motivazioni che spingono lo studente a voler studiare in NABA.

4 marzo 2020: per coloro che superano la prova nella prima sessione;

21 maggio 2020: per coloro che superano la prova nella seconda sessione;

22 luglio 2020: per coloro che superano la prova nella terza sessione.

Open Day di NABA

Con il nuovo anno si aprono, che grazie alla collaborazione con i Centri Porsche di Milano, ha lanciato il bando “Dai spazio al tuo talento” dedicato all’erogazione delle borse di studio per gli studenti più meritevoli. Sono più di 200, infatti, le borse di studio disponibili per i corsi di laurea triennale in lingua italiana e inglese nelle due sedi di Milano e di Roma.Si tratta dirivolte a tutti coloro interessati ad iscriversi ai sette corsi triennali dell’Accademia in Graphic Design e Art Direction, Fashion Design, Scenografia, Design, Pitture e Arti Visive, Media Design e Arti Multimediali, Creative Technologies.Indispensabile per poter usufruire delle borse di studio è sicuramente il diploma di scuola secondaria superiore. Dopo aver proceduto con, agli aspiranti studenti sarà richiesto di preparare a casa nella settimana precedente al colloquio un progetto creativo valutato poi in maniera insindacabile da una. A parità di merito, sarà il criterio cronologico relativo alla data di iscrizione a stabilire i vincitori. Per agevolare la partecipazione degli studenti alle prove di ammissione, sono state disposteL’agevolazione economica erogata dall’Accademia sarà comunque condizionata dalla fascia di reddito in cui si trova lo studente che, per risultare beneficiario, dovrà necessariamente trovarsi fra la prima e la quinta. Coloro che appartengono alla sesta fascia di contribuzione, la più alta, sono infatti automaticamente(sono 900 i posti disponibili per la sede di Milano e 200 quelli disponibili per la sede di Roma) si svolge in due fasi:Per poter usufruire di agevolazioni economiche sulla tassa di iscrizione inoltre, dopo il superamento della prova, l’immatricolazione dovrà avvenire secondo scadenze ben precise:Per entrare in contatto con la realtà di studio e le opportunità di carriera professionale che la Nuova Accademia delle Belle Arti può offrire,fissato per il giornoe nellasempre dalle ore. In occasione dell’evento sarà possibile confrontarsi con l’ufficio orientamento, studenti e docenti e chiedere loro informazioni riguardo a servizi, corsi, alloggi, esami, progetti e iniziative che coinvolgono la struttura accademica. Clicca sul link e scopri come partecipare agli open day!