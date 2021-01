Digital Open Day | NABA presenta “Moda, design, Arti Visive e Nuove Tecnologie. Solo passioni o future professioni?”

clicca qui se sei interessato a una Laurea Triennale

Come NABA sta affrontando l’emergenza Coronavirus

NABAexperience! Per la prima volta completamente in digitale

Non perdere il Digital Open Day di Skuola.net dedicato a NABA

Siamo nel pieno dell’anno scolastico o accademico: la meta, che sia un diploma di scuola superiore o una laurea triennale, si avvicina anche se non sembra. Meglio quindi non farsi trovare impreparati, anche perché si sa che sotto esame o sotto tesi siamo presi da ben altre preoccupazioni. Ecco perchéritorna su Skuola.net un nuovo appuntamento dei Digital Open Day, le live della Skuola TV dedicate all’. Insieme a noi, un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che sognano un futuro in settori come quelli della moda, del design, della comunicazione, delle arti visive e delle nuove tecnologie. Insomma per tutti i creativi che sognano di trasformare la propria passione in un lavoro, un appuntamento da non perdere assolutamente. Anche perché diciamocelo: cosa vuoi fare in un sabato d'inverno in piena pandemia e con un freddo polare? Meglio mettere a frutto la permanenza a casa conPer approfondire i temi e chiedere informazioni, a partire dalla fine dell’evento puoi parlare con un orientatore NABA:Arti grafiche e visive, comunicazione, design, nuove tecnologie e moda: tantissimi sono i ragazzi che sognano di specializzarsi, e poi lavorare, in questi. Ma per trovare spazio e fare carriera in questo campo, è necessaria un’ottima formazione, che dia la possibilità di coltivare il proprio talento e spiccare tra gli altri., che offre percorsi formativi in arti visive, scenografia, comunicazione, grafica, arti multimediali, moda, design e nuove tecnologie, ha proprio questa peculiarità. Fondata nel 1980, con, è legalmente riconosciuta e inseritae, per questo, i suoi titoli di studio sono equipollenti a quelli universitari e permettono quindi agli studenti di proseguire gli studi a livello specialistico sia in accademia che nel sistema universitario, non solo italiano ma anche all’estero. Per accedere a uno dei Corsi Triennali gli studenti devono necessariamente superare una prova di ammissione , scegliendo tra due differenti modalità: la valutazione del portfolio con colloquio attitudinale o una prova progettuale e colloquio attitudinale. Per entrambe bisogna eseguire un’ iscrizione . All’interno del nostro, alcuni rappresentanti di NABA illustreranno tutte queste procedure in modo esaustivo. Durante il talk poi ci sarà modo anche di parlare di quelli che sono i servizi, come ad esempio le oltre 100 borse di studio erogate nella sede di Milano e nella sede di Roma , e legate alle fasce di reddito. Per accedere invece ai corsi di Laurea Magistrale si deve svolgere un colloquio di valutazione attitudinale, previa compilazione della domanda di ammissione. Le borse di studio per questi corsi saranno lanciate la prima settimana di marzo.Tra le prerogative di NABA, anche: sono più di 1000 infatti le convenzioni con aziende e associazioni prestigiose, un ottimo trampolino di lancio per gli studenti che terminano gli studi. In attesa della videochat di sabato 16 gennaio, che verrà trasmessa alle 15.00 in punto, puoi già dare un’occhiataNormale, di questi tempi, chiedersi come si siano organizzate le realtà accademiche per fronteggiare l’emergenza sanitaria. NABA è stata in grado per ben due volte (marzo e novembre), di portare nell’arco di 48 ore tutte le lezioni da in presenza a online e offrire una modalità di didattica 100% remoto. La Nuova Accademia di Belle Arti utilizza, infatti, la piattaforma di digital learning Blackboard e nessuno studente ha perso un’ora di lezione. Secondo un’indagine di gradimento dell’online tra gli studenti NABA, le lezioni online hanno raggiunto e superato il 90% di gradimento.Per permettere a tutti gli studenti di approfondire ulteriormente i contenuti su un singolo corso di Laurea, NABA ha organizzato una serie di appuntamenti digitali di presentazione, chiamati NABAexperience. I NABAexperience rappresentano un’occasione per avvicinarsi alla metodologia progettuale e all’approccio sperimentale e creativo dell’Accademia grazie alle presentazioni di ogni corso e di molteplici progetti sviluppati dagli studenti, tenute direttamente dai Docenti NABA in modalità digitale.Dopo la presentazione inoltre, i Docenti e i responsabili dell’Ufficio Orientamento saranno a completa disposizione delle aspiranti matricole per interagire sulle tematiche didattiche o amministrative relative al corso d’interesse, al fine di risolvere ogni dubbio e indirizzare gli studenti verso una scelta consapevole del proprio percorso di studi.Per toglierti qualsiasi dubbio sulla scelta post-diploma, l’unica cosa da fare è partecipare. Dallo studio della Skuola Tv,, rispettivamente Direttore e co-founder di Skuola.net e caporedattore di Skuola.net, condurranno il talk interagendo con gli ospiti, tutti rappresentanti di NABA, collegati via web. Per tutti quei ragazzi che sognano il loro futuro nei campi della moda, del design, delle nuove tecnologie, della comunicazione e delle arti visive, quello di sabato 16 gennaio alle ore 15.00, è un appuntamento davvero imperdibile. Come sempre,andrà in onda sui nostri canali social, YouTube e Facebook, e nella sezione della Skuola Tv del sito!