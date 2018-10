Corona di alloro per la laurea: curiosità, quanto costa e dove trovarla

Impossibile anche solo immaginare una festa di laurea senza la classica corona di alloro. Non c’è infatti laureato che, dopo la tanto attesa proclamazione, non la abbia indossata con tanto di sorriso smagliante! Ma come nasce la tradizione di indossarla in occasione della laurea? E soprattutto a chi spetta comprarla? Noi di Skuola.net ti aiuteremo a rispondere a tutte queste domande!

Corona di alloro: perché?

Corona di alloro: chi deve regalarla?

Corona d’alloro: prezzo e dove comprarla

Perché proprio la corona d’alloro? La risposta è collegata adche consideravano questa pianta sacra. L’che oltre ad esseredella pittura e della pittura. Per questo motivo era consideratointelligenza ed onore: ecco perché veniva raffigurato con ramoscelli di alloro intrecciati sul capo. Per via di queste ragioni la corona d’alloro, negli anni a seguire, venivaQuesto spiega perché l'alloro, simbolo di sapere e onore, oggi viene regalata al neo laureato!Su chi, il giorno della laurea, debba presentarsi munito di corona d’alloroe stabilita da qualcuno, neanche dagli antichi romani! Di solito le usanze locali cambiano da regione a regione o addirittura da città a città. Spesso sonoquelli più stretti, a preoccuparsi di comprare la corona e in alcuni casi. Il laureando quindi, non deve preoccuparsene. D’altronde, ha ben altre cose a cui pensare in vista della discussione!Se tocca quindi a te comprare la corona per il tuo migliore amico che si laurea, è bene che inizi a guardarti attorno per capire dove puoi acquistarla. Se fino a qualche anno fa, ti saresti recato immediatamente dalo da quello più vicino alla sede dell’università, oggi hai ben altre possibilità. Complice anche il prezzo, spesso non certo irrisorio, in molti hanno iniziato a comprarlaSu siti ad hoc o generalisti, è infatti possibile trovarne- solitamente tra i 15 e i 20 euro - ed inoltre, vantaggio non trascurabile puoi riceverla direttamente a casa in pochi giorni. Insomma, se devi acquistare una corona d’alloro, le opzioni sono davvero tante!