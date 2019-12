Finale X Factor 2019: dove vederla, orario e tutte le indiscrezioni

Dove vedere la finale di X Factor 13 in chiaro e in streaming: orario e canale

X Factor 2019: i finalisti

Sofia Tornambene , classe 2003, studentessa di grafica e cantante. Il suo nome d’arte è Kimono . X Factor non è la sua prima esperienza sul piccolo schermo: la giovane cantante ha già partecipato alla scorsa edizione di Sanremo Young , lasciando i giudici senza parole. Il padre è un famoso musicista jazz, ama gli animali e pratica Karate.

Finale X Factor 2019: Le manche e le assegnazioni

Booda : Heart beat di Nneka, 212 di Azealia Banks e Hey Mama di David Guetta ft. Nicky Minaj. Inedito : Elefante

Gli ospiti della finale di X Factor 13

Tutto pronto alper la finale della 13esima edizione di. Scopriremo oggi chi è il vincitore del talent musicale più seguito d’Italia. La competizione è tra i 4 concorrenti rimasti in gara, chi arriverà primo? Super ospiti, finalisti e assegnazioni…ecco cosa succederà oggi, giovedì 12 dicembre, sudalle 21,15.L’della tredicesima edizione del talent show canoro andrà in onda come sempre in prima serata su(canale 108, digitale terrestre canale 455) e su TV8, con repliche a partire da venerdì.X Factor Italia è disponibile anche in live streaming su pc o mobile. Un'altra soluzione per guardare X-Factor in streaming per i non abbonati Sky è. Si tratta di un servizio online che permette di sottoscrivere un abbonamento a uno o più ticket e di accedere alla visione degli otre 40 canali di Sky, senza vincoli contrattuali.A contendersi il trofeo e il contratto musicale sono, i(i rapper Giacomo e Massimo) e i(trio composto da Federica, Alessio e Martina). Ecco i loro profili più da vicino.Il rituale della serata rimane invariato: la gara sarà divisa indistinte. Nella prima manche i quattro finalisti duetteranno con l’ospite internazionale,, sulle note di Time for change e Let t snow. Successivamente i tre che passeranno alla fase successiva presenteranno un medley dei tre brani che più li rappresentano. Per finire, lo scontro finale. I due concorrenti rimasti canteranno davanti al pubblico il proprio inedito.Le assegnazioni per la finale di X Factor 2019 sono le seguenti:Come già annunciato daalcune settimane fa, a calcare il palco della di X Factor sarà, reduce dal lancio del suo primo album natalizio, The Christmas Present. Il secondo super ospite della serata è, che porterà un medley con i suoi più grandi successi. In anteprima assoluta farà ascoltare il suo nuovo singolo, Tutto questo sei tu. Al Forum di Assiago ci sarà anche, la giovanissima artista belga originaria del Congo che canterà Dilemme, uno dei brani rivelazione del 2019.