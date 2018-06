Estate 2018: ecco i 6 tormentoni annunciati

Ecco che l’estate si avvicina e con lei anche i suoi tormentoni! Ogni anno vi è almeno una canzone “virale” che tutti si divertono a cantare e ballare e che accompagna i mesi più caldi e rilassanti dell’anno. Dando un’occhiata alle classifiche e alle visualizzazioni dei video su YouTube, si può osservare quali siano i pezzi più ascoltati del momento e prossimi a diventare hit dell’estate. Tra questi spiccano, come sempre, singoli spagnoli e inglesi, accompagnati da qualche canzone italiana.

6. ALVARO SOLER - La Cintura

5. ALICE MERTON - No Roots

4. LUIS FONSI E DEMI LOVATO - Echame la culpa

3. CAMILLA CABELLO - Havana

2. LO STATO SOCIALE - Una vita in vacanza

1. ELETTRA LAMBORGHINI - Pem Pem

Ecco nuovamente sotto i riflettori Alvaro Soler, che per tre anni di seguito ci ha regalato travolgenti hit: a partire dal 2016 con El mismo sol, ai brani Sophia e Libre dell’anno successivo. Il nuovo singolo, uscito in tutto il mondo il 29 marzo 2018, in sole tre settimane ha già collezionato oltre i 9 milioni di visualizzazioni su YouTube.Ecco il singolo di debutto della cantante tedesca Alice Merton, pubblicato il 2 dicembre 2016. Ha ottenuto un successo a livello mondiale, ma in Italia è entrato in rotazione radiofonica solamente tra dicembre 2017 e gennaio 2018. La canzone ha raggiunto la posizione 9 della classifica ufficiale italiana Top Singoli FIMI ed ha ottenuto il disco d’oro per le vendite.Eccolo! Non poteva assolutamente mancare il ritmo latino anche in questa estate. E sempre ad opera di Luis Fonsi, dopo il grande successo avuto con Despacito. Uscita il 17 novembre 2017, ad oggi conta oltre 1,2 miliardi di visualizzazioni ed è ha raggiunto il primo posto in Spagna, la top 10 in Francia, Ungheria, Portogallo, Svizzera e la top 20 in Italia, Austria, Belgio e Norvegia.Havana è il primo estratto dell’album di debutto di Camilla Cabello, giovanissima cantante statunitense. E’ stato pubblicato l’8 settembre 2017 ed ha ottenuto un enorme successo a livello globale a cavallo tra il 2017 e il 2018, diventando una vera smash-hit: si è posizionata al primo posto su iTunes Mondiale per 73 giorni non consecutivi, ha raggiunto la vetta delle classifiche USA e UK ed il secondo posto della classifica ufficiale italiana FIMI. Su YouTube ha raggiunto oltre i 998 milioni di visualizzazioni.Già il titolo dice tutto no?! Senza dubbio il loro secondo posto al Festival è stato meritato, soprattutto per aver portato allegria e leggerezza alla competizione. Tutti ogni tanto sogniamo di mollare tutto e inseguire i nostri sogni e, come dice il testo, passare “una vita in vacanza”. Il singolo è uscito il 7 febbraio 2018 e conta circa 29 milioni di visualizzazioni.Questo è un concentrato di trash, che però, con molta probabilità, risuonerà per tutta l’estate e in tutte le discoteche del mondo. E’ il singolo di debutto di Elettra Lamborghini, dopo la collaborazione con Guè Pequeno e Sfera Ebbasta nel remix del singolo Lamborghini e la partecipazione al video del brano. Il pezzo è cantato in spagnolo e presenta forti influenze latine e reggaeton; pubblicato su YouTube il 13 febbraio 2018, ad oggi conta circa 35 milioni di visualizzazioni.