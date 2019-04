Colpa delle favole: canzoni, testi e significato dell'album di Ultimo

“Colpa delle favole” è il nuovo disco, del cantante Ultimo, uscito il 5 aprile e contenente la canzone “I tuoi particolari” presentata per la prima volta a Sanremo.

Significato del nuovo album

Il commento di Ultimo

Tour in partenza

Testi delle tracce presenti in "Colpa delle favole"

Colpa delle favole I tuoi particolari Quando fuori piove Ipocondria Fateme cantà Rondini al guinzaglio Amati sempre Quella casa che avevamo in mente Piccola stella Aperitivo grezzo Fermo Il tuo nome (comunque vada con te) La stazione dei ricordi

Testo Colpa delle favole

Testo I tuoi particolari

Testo Quando fuori piove

Testo Ipocondria

Testo Fateme cantà

Testo Rondini al guinzaglio

Testo Amati sempre

Testo Quella casa che avevamo in mente

Testo Piccola stella

Testo Aperitivo grezzo

Testo Fermo

Testo Il tuo nome (comunque vada con te)

Testo La stazione dei ricordi

Precedentemente l’artista aveva già pubblicato due album : “” (2017) e “” (2018).“Colpa delle favole”, il terzo disco dunque, comprendeche hanno come protagonista un ragazzo intento a raggiungere la tanto sognata, per poi scoprire però che quel mondo a lungo desiderato non gli basta e non corrisponde a ciò che aveva immaginato.Ma quale significato si cela allora dietro queste canzoni? Questo album in generale si interroga sulla, sulleed sul raggiungimento di.Inoltre si focalizza su una, oltre che sulla ricerca di qualcosa che faccia stare bene.“Colpa delle favole” insomma indaga: un ragazzo che ama le cose semplici ma che è stato travolto da un sogno stupendo, il quale però, come tutte le cose, dei lati oscuri.La canzone dell'album più amata e conosciuta dai fan è sicuramente “” che con dolcezza racchiude al suo interno una lettera dedicata ad una persona che non è più presente nella sua vita. Le parole del brano infatti trasmettono angoscia e tristezza per un amore ormai perduto che però non si cancella dal cuore, tanto che al cantante sembra impossibile trovare le parole giuste.Ultimo sui social, parlando del suo ultimo lavoro discografico ha affermato che:. Quando scrissi il primo volevo qualcosa che non avevo, sognavo di vivere in alto, volevo gridare al mondo che esistevo; ero convinto che una donna mi avrebbe cambiato la vita. Il secondo è stato l’album dove disegnavo le mie ambizioni concretizzate, volevo che 'Peter Pan' fosse la rappresentazione del sogno che si avvera, il 'desiderio che muta in riuscita'.'Colpa delle favole' è la consapevolezza che. E puoi far finta di non vederla, puoi camminare più veloce quando ti accorgi che è dietro di te, ma non puoi scappare per sempre.Un giorno tornai a casa, avevo la sensazione di aver avuto tutto quello che volevo, dalla vita privata a quella della musica. E… mi misi al pianoforte,“.Inoltre , proprio per festeggiare con i suoi fan l’uscita di “Colpa delle favole”, Ultimo si esibirà in live in tutta Italia a partire, aggiungendo(due delle quali, quelle di Roma, già sold out).Ecco la lista delle tredici canzoni che compongono il nuovo album:Di seguito i testi di ogni brano contenuto nell'album:È colpa delle favolese tu non sei più con mese cammino per la strada quandouna strada poi non c'èse non riesco ad esser grandee mi innamoro in un privèeperché mi illudo che la gentesia di più di quel che èÈ colpa delle favolese sorrido senza un sensose guardando il cielo vedouna faccia e poi ti pensoe non è colpa mia come dici tuse di notte sogno pocodi giorno sognerò di piùè colpa delle cose che ho rimandato sempreper fare un po' il buffoneche poi il buffone a che mi servee vorrei solo esser statoun po' meno assenteistaper guardarti dentro gli occhie dirti amore adesso restaperché è colpa delle favolese la mia vita adesso è questaÈ colpa delle regoleio non le ho mai indossatee ho vissuto con il peso dimaestre e poi psicologidicevano su cercadi non essere sbadatoche la vita poi non tornae se ti perdi sei fregatoÈ colpa delle nottidove la calma in me non c'erae per averti avevo i sognie almeno li sembravi verae non è colpa miacome dici tue se di notte sogno pocodi giorno sognerò di piùÈ colpa della musicache mi ha reso troppo astrattosono un raggio che dal solenon si lancia e resta al caldoe rispondo alle paureche io non sono in questo corpoamore non è colpa della pioggia o delle nuvolese parlo poco sappi è solocolpa delle favole.È da tempo che non sento piùLa tua voce al mattino che grida buE mi faceva svegliare nervoso maAdesso invece mi sveglio e sento cheMi mancan tutti quei tuoi particolariQuando dicevi a meSei sempre stanco perché tu non hai orariÈ da tempo che cucino eMetto sempre un piatto in più per teSono rimasto quello chiuso in séChe quando piove ride per nascondereMi mancan tutti quei tuoi particolariQuando dicevi a meTi senti solo perché non sei come appariOh, fa male dirtelo adessoMa non so più cosa sentoSe solamente Dio inventasseDelle nuove parole potrei dirti cheSiamo soltanto bagagliViaggiamo in ordini sparsiSe solamente Dio inventasse delle nuove parolePotrei scrivere per te nuove canzoni d'amoreE cantartele quiÈ da tempo che cammino eSento sempre rumori dietro mePoi mi giro pensando che ci sei teE mi accorgo che oltre a me non so che c'èChe mancan tutti quei tuoi particolariQuando dicevi a meSei sempre stanco perché tu non hai orariOh, fa male dirtelo adessoMa non so più cosa sentoSe solamente Dio inventasseDelle nuove parole potrei dirti cheSiamo soltanto bagagliViaggiamo in ordini sparsiSe solamente Dio inventasse delle nuove parolePotrei scrivere per te nuove canzoni d'amoreE cantartele quiFra i miei e i tuoi particolariPotrei cantartele quiSe solamente Dio inventasseDelle nuove parole potrei dirti cheSiamo soltanto bagagliViaggiamo in ordini sparsiSe solamente Dio inventasse delle nuove parolePotrei scrivere per te nuove canzoni d'amoreE cantartele quiPotrei cantartele qui.Colpa delle favoleMi hanno sempre illuso un po'Quando fuori piovePerché il mondo mi ha deluso un po'Colpa della musicaMi ha reso gli occhi amari un po'Guardo fuori il soleE mi chiudo in un respiroSai mi chiedo troppo spessoDove va a finire un fioreQuando corri dentro a un pratoE non ti servono paroleMi chiedevo, tu come stai?È un po' che non ti sento, ormaiVorrei portarti al mareMa non ho più belle parolePerché il tempo ha preso tuttoE ha preso anche il nostro amoreVorrei parlarti come primaCon la stessa intensitàMa quando vivi troppo insiemePoi qualcosa se ne vaIo non mi sento mai all'altezza di stare con teÈ colpa della vitaChe mi ha steso in questo postoSenza avermi chiesto primaAlmeno un tipico permessoE non ci riesco maiA far finta che poi vada beneTu dici: te ne pentiraiSai mi chiedo troppo spessoDove va a finire un fioreQuando corri dentro a un pratoE non ti servono paroleMi chiedevo, tu come stai?È un po' che non ti sento, ormaiVorrei portarti al mareMa non ho più belle parolePerché il tempo ha preso tuttoE ha preso anche il nostro amoreVorrei parlarti come primaCon la stessa intensitàMa quando vivi troppo insiemePoi qualcosa se ne vaIo non mi sento mai all'altezza di stare con teDi stare con teDi stare con te.Mi sono chiesto spessoChe cosa fosse il tempoSe in fondo quando ti amoIl mondo non lo sentoMi sono chiesto spessoTra una sigaretta e l'altraQuale fosse la ragionePerché tu fossi così bugiardaIn fondo ho dato tuttoMa questa è anche colpa miaÈ che mi piaci perché curiQuesta bastarda ipocondriaE ho capito che il mondo lo vivo cosìCon la faccia distrutta quando è lunedìE ho capito che in fondo va bene cosìAnche se siamo distantiA me va bene anche distantiA me va bene anche distantiTanto ti porto con meSi lo so, lo dici spessoM'ha cambiato sto successoÈ che quelli come meButtano l'oro dentro al cessoNon gli danno mai importanzaE poi si senton sempre soliHanno il ghiaccio dentro al cuoreE hanno i fiori nei polmoniMa in fondo ho dato tuttoMa questa è anche colpa miaÈ che mi piaci perché curiQuesta bastarda ipocondriaE ho capito che il mondo lo vivo cosìCon la faccia distrutta quando è lunedìE ho capito che in fondo va bene cosìAnche se siamo distantiA me va bene anche distantiA me va bene anche distantiTanto ti porto con meA me va bene anche distantiA me va bene anche distantiA me va bene anche distantiTanto ti porto con meA me va bene anche distantiA me va bene anche distantiA me va bene anche distantiTanto ti porto con meA me va bene anche distantiA me va bene anche distantiA me va bene anche distantiTanto ti porto con me.Che giornata, che giornataSo distrutto, eh, so distruttoCameriè portame er vinoFateme cantàChe non c'ho voglia de sta con sta genteChe me parlaMa non dice niente, ehFateme cantàChe me ne sento anche un po' innervositoDa sta gente che me chiede na fotoIo vorrei parlaje de loro, oh oh ohFateme cantàSto a impazzì appresso a troppe esigenzeC'ho bisogno all'appelloDe dì che so assenteE, e fateme cantàPe l'amici che ho lasciato ar parcheggioIo che quasi me ce sento in colpaDe ave' avuto sto sporco successoChe amico sul palco e t'ammazza nel resto, oh ohFateme cantàNun so bono a inventamme i discorsiSbaglio i modiI toni, anche i tempiParlo piano manco me sentiresti, ehFateme cantàChe a ste cene co questi in cravattaParlo a gesti, nun so la loro lingua, ehEh, fateme cantàPer quel tizio che non c'ha più er nomeSta per strada, elemosina un corePe' quel padre che se strigne l'occhiDavanti a suo figlio pe' proteggeje i sogni, ohFateme cantàPe' sti gatti che aspettano svegliUn motore pe' starsene caldiPe' i ricordi che me spezzano er sonnoE a letto me fanno girà come un mattoUn matto, un matto.Portami a sentire le onde del marePortami vicino le cose lontanePortami dovunque basta che ci sia postoPer una birra e qualche vecchio rimpiantoE portami a sentire il rumore del ventoChe tanto torneresti in qualsiasi momentoPortami dovunque basta che ci sia postoPer un sorriso e qualche vecchio rimpiantoDove vuoi, non dove saiDove esisti e non ci seiPortami con tePortami con teDove tutto si trasformaDove il mondo non mi toccaE portami con tePortami con teDov'è leggero il mio bagaglioDove mi ami anche se sbaglioDove vola e si ribellaOgni rondine al guinzaglioE portami al sicuro ma senza parlareE lascia che lo faccia il tuo modo di farePortami di corsa in un ponte lì in altoChe unisce il tuo dolore al tuo solito incantoE portami ti prego dove preferisciDove se metti piede in un attimo esistiPerché non c'è risposta alle cose passateTu portami ad amare le cose mai amateE dove vuoi, non dove saiDove esisti e non ci seiTu portami con tePortami con teDove tutto si trasformaDove il mondo non mi toccaE portami con teTu portami con teDov'è leggero il mio bagaglioDove mi ami anche se sbaglioDove vola e si ribellaOgni rondine al guinzaglioDove il cielo si muove se lo guardi attentamenteDove basta un minuto intenso per vivere sempreDove piove ma tu esci per bagnare la mentePerché se la vita è nostra non ci ostacola nienteDove al posto dei piedi hai due pagine vuoteE ogni passo che compi loro scritturano noteDove il sole è un'ipotesi e tu puoi solo pensarloMa ti basta perché ti riempi di idee per nutrirloQuando sarà primaveraTu portami con tePortami con teDove tutto si trasformaDove il mondo non mi toccaE portami con teTu portami con teDov'è leggero il mio bagaglioDove mi ami anche se sbaglioDove vola e si ribellaOgni rondine al guinzaglio.Sai che forse è veroIn queste sere ci pensavoSono sempre più sbadatoE in testa aumenta il desiderioDi sentirmi più lontanoMa lontano sai non ci riesco a stareE sai che infondo è veroL'amore va solo immaginatoE' un passo ancora non compiutoEd è non farlo sai il segretoMa se tutto resta dentroPoi la vita sai ti chiede il contoE poi mi sembra un po' stranoIl mondo è un gioco alla manoE prenditi qualcosa, faccia pure signorinaDai permettimi di farlo, sono il solito cretinoMa con la faccia da bugiardoE con il cuore di un bambinoSai sogno spesso di toccartiMa poi mi sveglio nel cuscinoE portati con te tutte le cose,Non guardarmi con quegli occhiSempre vivi nei miei testiChe mi lanciano i ricordiAncora adesso mi fa maleMa tu amati sempreTi sento nelle frasi della gente che camminaMentre parla d'argomentiA cui forse non credeva primaQuando cerco di cambiare in poche ore la mia vita la mattinaTi prego amati sempreRicorda amati sempreE passami la vita tra le maniCome se passassi il saleCome se volessi il cuoreE il cuore per averlo sai basta avercene un altro dentroE poi mi sembra un po' stranoIl mondo è un gioco alla manoE allora via da questo cielo che contiene i suoi pianetiQuelli che ho cantato forte quando volevo ma non c'eriE lascia che poi il nostro tempo non cammini sempre a tempoTanto più pensi a un desiderio, più lui si trasforma in ventoE la gente ci guardava come fossimo due alieniEd io che sono abituato a smascherare i miei segretiLe confesso che non guardo mai i suoi occhi da vicinoPerché poi ci casco dentroE non mi accorgo che respiroE spegni tu la luce che io non mi reggo in piediPoi la spegni e vedo pocoMa tutto è dentro le mie maniNon ti vedo ma ti sento e il letto è diventato mareTi avvicini e non so stare a te vicino senza amareAmati sempreTi prego amati sempreTi prego amati sempreRicorda, amati sempre.Resto ma non riescoParlo di qualcosa ma non parloE contraddico tutto ciò che toccoIl mondo è un posto grande ma non troppoChe tanto poi mi basta solo un secondoE come nulla fosse ci ritornoIn quel posto tanto atteso quantoQuanto una parola se non parloE ti vorreiTi vorrei, ti vorrei, ti vorreiMa ti prego come eri primaCon la faccia da bambinaE ti vorreiTi vorrei, ti vorrei, ti vorreiMa ti prego come era primaCon la faccia di chi sta in filaE distratto aspetta il turnoPensando che poi tanto arrivaTu occupavi un posto troppo grandeE certo adesso è strano non parlarneDi quella casa che avevamo in menteLontano dalla strada in mezzo al verdeTi ricordi? Avevi sempre freddoE anche io ma non te l'ho mai ammessoPerché la nostra storia è in queste coseIn ciò che non si dice ma rimaneTi vorreiTi vorrei, ti vorrei, ti vorreiMa ti prego come eri primaCon la faccia da bambinaTi vorreiTi vorrei, ti vorrei, ti vorreiMa ti prego come era primaCon la faccia di chi sta in filaE distratto aspetta il turnoPensando che poi tanto arriva.Hai da sempre compreso la mia fantasiaL'hai accesa poi spenta poi sei andata viaSei tornata più forte con un sasso nel cuoreHai preso il mio giorno e l'hai reso miglioreE ora scrivo qui in frettaPer dirtelo ancoraChe sei forte e fragile senza pauraTu resta la stessaLa stessa di sempreSei la cosa più bella che indossoSei risorsa, sei il cielo e sei il mondoSei la strada che porta alla vitaDonna instabile sei la mia sfidaSei la piccola stella che portoNei momenti in cui non ho luceSei la piccola stella che portoNei momenti in cui non ho luceHai da sempre compreso la mia nostalgiaDei giorni ormai persi ed ormai andati viaQuesto tempo trascorso non ne è mai abbastanzaTe che dei miei occhi ne sei la sostanzaComunque poi adesso che ti ho davantiPrometto di restarti accanto per semprePer sempre, per sempreSei la cosa più bella che indossoSei risorsa, sei il cielo e sei il mondoSei la strada che porta alla vitaDonna instabile sei la mia sfidaSei la piccola stella che portoNei momenti in cui non ho luceSei la piccola stella che portoNei momenti in cui non ho luceSei l'immenso di un attimo datoDel mio sogno la parte miglioreSei quel vento che soffia da sempreMa che riesce a non farmi cadereSei la piccola stella che portoNei momenti in cui non ho luceSei la piccola stella che portoNei momenti in cui non ho luceSei la piccola stella che portoNei momenti in cui non ho luceSei la piccola stella che portoNei momenti in cui non ho luce.Aperitivo grezzoDa' fai alle cinque al parcheggioDue, tre, quattro del Capo infondo lo sai che li prendoC'è già Marchino che sorride, c'ha l'occhio un po' spentoCon Leo vicino che non parla ma c'ha il mondo dentroRicordo che eravamo pochi ma sempre feliciIl paradosso è che all'aereo sai preferivo la biciQuando mi trovo in situazioni con gente in cravattaMi sento a disagio mentre parlano della vacanzaFatta coi figli che frequentano la scuola miglioreCon quel sorriso di chi pensa d'avere ragioneIo che cantavo nel parcheggio con Adriano e AlessandroPer me l'arte nasce in strada e diventa poi altro, sehVorrei svegliarmi presto la mattina, wouh oh oh ohE ritrovare tutto com'era prima, oh oh oh ohInvece adesso sai mi sveglio e mi sento incostanteNon so ancora che strada prendereInvece adesso non ho tempo e mi sento distanteDa quello che volevo essereAperitivo grezzo e poi ritornavo per cenaMa non mangiavo e la saltavo come una preghieraCon mamma che diceva "Nicco che faccia che hai messo"Io che in silenzio dicevo "Scusa, me ne vado a letto"Non dirmi come devo fareNon darmi consigli, non fare commentiNon fare morale, sto giù di moraleLa mia vita è uguale senza i tuoi commentiÈ pieno di artisti che scrivono dischiSi sentono tristi ma sono affaristiIo sono cresciuto con Blasco in macchinaIn sette a pompare i suoi dischi, eh ohGuarda che diciSono cambiato? Non pensoHo gli stessi amici e non mi fido del restoIo mando avanti soltanto la parte senza emozioniPerché tra bestie vinci se il tuo pianto lo riponiHo una scorta di giornate che uso quando sono in bassoPerché vivere scrivendo è come uscire da un collassoNon riesci, cadi a pezzi, seduto tra i miei complessiMi appoggio sui miei dubbi, tanto son sempre gli stessiE non importa quanto sudi ma conta quello che diciPosso urlare col sorriso e ci sei tu tra gli obiettiviTu che hai avuto la fortunaE adesso predichi e rimproveriMa è facile esser grande riempito d'oro tra i più poveriVorrei svegliarmi presto la mattina, woh oh oh ohE ritrovare tutto com'era prima, oh oh oh ohInvece adesso sai mi sveglio e mi sento incostanteNon so ancora che strada prendereInvece adesso non ho tempo e mi sento distanteDa quello che volevo essereSo che non dovresti sentirti distruttaFa male vederti rassegnata e sconfittaIl rischio era questoVederci annientatiDal tempo e dai sogni che tanto voleviIo non ho principiNon ho religioniA volte mi pento ma non cerco ragioniLe storie hanno un senso finché non ti siediEd occhi negli occhi ti guardi e non vedi.Voglio starmene fermo,FermoTi prego lasciamiFermoFermoCome il cielo che èFermoFermo.Non hai sentimenti mi accusi di questoMa io non sono quello che scrivo in un testoLa musica esce ma non mi descriveIo creo una canzone ma lei è vita che viveNon siamo più sogno e nemmeno passioneCi siamo poggiati come sul prato le roseIo ne esco sconfitto e fa niente per questoHo solo bisogno di starmeneFermoFermoTi prego lasciamiFermoFermoTi prego lasciamiFermoFermoTi prego lasciamiFermoFermoCome il cielo che èFermoFermo.Nelle cose che non trovoma che ritroveròsulle porte che ho già chiuso ma per te riaprirònegli accordi che hanno un suono ma per te suonerònelle strade con te fatte che non faccio da un po'tra i rifugi in cui posavo le certezze che hoin quei sorrisi che indossavo e che non vedo da un po'nei momenti in cui chiedevo e tu dicevi di noho trovato un foglio bianco e tu puoi crederci o noma io c'ho scritto il tuo nomeio c'ho scritto il tuo nomec'ho scritto il tuo nometra le volte in cui sbagliavoed io sbagliavo lo soche sbagliando che ti ho perso e so che ri-sbaglieròmi hai sempre detto non puoi avere mica tutto peròmi hanno dato il mondo in mano e tu puoi crederci o noma io c'ho scritto il tuo nomeio c'ho scritto il tuo nomeio c'ho scritto il tuo nomec'ho scritto il tuo nomeio c'ho scritto il tuo nome.Ho il cuore che mi vola e sentiti leggeroHo colpito a duro muso la vitaE lo faccio da una vita interaNon mi sento mai adattoQuesti contesti indifferentiRido, guardo i miei difetti come fossero perfettiAvessi gli occhi di mio padre proverei a ragionareMa sono nato con la voglia di strafareE col bisogno di volareDicesti chiudi gli occhi non pensarciMa quelli come meChiudono gli occhi solo per allontanarsiAllontanarsi da che cosa?Che qui è sempre la stessa storiaTi vien voglia di cambiareE cambia chi non c'è più oraRicordo notti in un parcheggioBirre vuote sul cruscottoParlavamo sìMa senza aver mai pagato un contoNoi siamo quelli senza scuseCol passato in fiammeQuelli che parlano con tuttiMa non è niente di importanteChe le cose belleStanno dentro e meritano stelleSiamo tutti GiusyCambia soltanto dentro a quale pellepotrei cantare per cent'anni e dire le stesse coseE non è monotoniaE' il mio rifugio personaleNon chiedermi nienteQuesta sera si sta benePorta un po' dei tuoi ricordiE dopo mescolali insiemeVorrei parlare anche di lei,Ma senza esagerareChe il cielo lì ci osservaE noi formiche in pasto a un mondo canePoi ti bastan due occhi azzurri e ritorna tuttoRitorna il cuoreAl suo posto dove c'è caloreAvevo voglia di cantare,Ma solo ciò che avevo dentroSento che tanto più mi sento vuotoE tanto più mi riempio dentroRicordo lì in terrazzaQuinto piano, sopra a tuttiPassare notti dentro stanze in cui non vedi bene tuttiE con la mano, e con la mano,E con la mano sposti il fumo che ti bruci gli occhiSentirsi ultimi ma sorridere a chi è passato pure oggiMamma, mamma, mammaT'ho deluso tante volteNon è vittimismoT'ho vista piangereE maledico il giorno in cui non mi hai più vistoQuando tornavi da lavoro e c'era quel silenzioE i professori che ti urlavanoSuo figlio è marcio dentroMa che ne sanno loroChe ne sanno tuttiIo la mia vita l'ho vissuta soloAttraverso i miei gustiE pagherò un conto tra dieci anniO forse anche domaniMa vince chi si svegliaVive, muore e speraSempre dentro le sue mani.