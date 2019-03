Tommaso Paradiso cade sul palco del concerto!

Il “Love Tour 2019 ” di Thegiornalisti ha preso il via con la prima tappa a Jesolo , il 26 Marzo, ricevendo il tutto esaurito quasi subito. I fan esaltati dalla presenza dei loro idoli, hanno accompagnato i cantanti per tutta la durata del concerto, tutto era perfetto.

Caduta sul palco per Tommaso Paradiso

Il Love Tour 2019 arriva a Roma

Peccato per un piccoloche ha coinvolto il capitanoIl cantante si trovava sul palco quandodopo non essersi accorto di una botola dietro di lui. È stato subito aiutato a rialzarsi da una persona dello staff ed ha quindicome se nulla fosse accaduto. Si è trattato di pochi secondi ma siamo comunque sollevati che niente di più pericoloso sia successo.Grazie al supporto dei loro fan, ihanno deciso di esibirsi al. I biglietti delle loro tappe sono già andati a ruba quindi affrettatevi per riuscire a comprare i pochi biglietti rimasti!Non perdetevi anche l'ultimadi Tommaso Paradiso connel brano "" prodotta da, due produttori che negli ultimi hanno realizzato alcuni dei più grandi tormentoni estivi.Infineper il tour ai Thegiornalisti.

Adelina Stanciu