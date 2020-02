Cambiamo la scuola: Skuola.net a PresaDiretta su Rai Tre porta la voce degli studenti

La scuola in Italia, un sistema da cambiare?

Presa diretta, Skuola.net porta la voce degli studenti

Venerdì 28 febbraio, alle 21.20 su Rai 3,si occupa del nostro sistema scolastico con la puntata CAMBIAMO LA SCUOLA. Tra gli esperti intervistati dai giornalisti di PresaDiretta ci sarà anche, che ha contribuito al programma portando la sua esperienza ormai ventennale nel campo ma, soprattutto, la voce degli studenti.La puntata parte dall’, che valuta i livelli di istruzione degli studenti nel mondo e segnala che gli studenti italiani sono ormai agli ultimi posti per le competenze scientifiche e nella comprensione del testo: in pratica, leggono e non capiscono. Solo uno su venti sa distinguere i fatti dalle opinioni. Qualcosa, quindi, nel nostro sistema scolastico non funziona più: la scuola ha smesso di essere un ascensore sociale.Gli, come sottolinea tra gli altri anche Skuola.net, chiedono quindi una, capace di superare la lezione tradizionale basata soltanto sulla trasmissione dei contenuti ma che metta al centro lo studente come protagonista attivo del suo percorso di studi.PresaDiretta ha visitato le scuole più innovative, al nord e al sud del Paese. Ma quanti sono davvero gli innovatori delle nostre scuole? Riescono a fare sistema o si tratta di eccezioni?PresaDiretta è andata anche in Finlandia, un modello studiato in tutto il mondo che ha scommesso sugli insegnanti. Con quali risultati? Lo scopriremo venerdì 28 dalle 21:20 con PresaDiretta. “CAMBIAMO LA SCUOLA” è un racconto di Riccardo Iacona con Sabrina Carreras, Elisabetta Camilleri, Pablo Castellani, Fabrizio Lazzaretti.A portare la voce degli studenti è Skuola.net che è stata chiamata a illustrare il loro punto di vista e soprattutto le innovazioni richieste. Daniele Grassucci ha quindi parlato di come i giovani e i giovanissimi vorrebbero superare un sistema ormai poco attuale, e come siano invece alla ricerca di una formazione che - senza nulla togliere al sapere tradizionale - fornisca loro competenze attuali e utili in un mondo ormai in continua evoluzione. Ma quali sono queste richieste nello specifico? Skuola.net illustra a PresaDiretta i 20 punti del "Manifesto dello Studente", un piano programmatico costruito insieme a 37mila studenti coinvolti online sulla piattaforma: tra i punti principali, una didattica più aperta all'attualità; un maggior livello di digitalizzazione delle scuole; la lotta al bullismo e al cyberbullismo; una crescente importanza nei programmi scolastici all’educazione all’affettività, all' educazione civica e stradale; una vera e concreta preparazione al mondo del lavoro.