Quanto manca alla fine della scuola: calendario regionale e scuole

Quanti giorni mancano alla fine della scuola

Data fine scuola Abruzzo: l’ ultimo giorno di scuola è fissato per lunedì 8 giugno 2020.

l’ è fissato per lunedì Data ultimo giorno di scuola Basilicata: la scuola chiuderà il 10 giugno 2020.

la scuola chiuderà il Data fine scuola Bolzano : l'ultima campanella suonerà il 16 giugno 2020.

: l'ultima campanella suonerà il Ultimo giorno di scuola Calabria: l'anno scolastico terminerà il 9 giugno 2020.

l'anno scolastico terminerà il Data fine scuola Campania : l'ultimo giorno di lezione è il 10 giugno 2020.

: l'ultimo giorno di lezione è il 10 giugno 2020. Ultimo giorno di scuola Emilia Romagna : la scuola finirà il 6 giugno.

: la scuola finirà il Fine scuola Friuli Venezia Giulia: l'ultimo giorno sarà il 10 giugno.

l'ultimo giorno sarà il Data ultimo giorno di scuola Lazio : 8 giugno 2020.

: Ultimo giorno di scuola in Liguria : secondo il calendario regionale, è il 10 giugno per gli studenti della primaria e della secondaria.

: secondo il calendario regionale, è il per gli studenti della primaria e della secondaria. Data fine scuola Lombardia: l' 8 giugno è ultimo giorno di lezioni.

l' è ultimo giorno di lezioni. Data ultimo giorno di scuola Marche: la scuola finisce il 6 di giugno.

la scuola finisce il Fine scuola Molise : le scuole chiudono il 6 di giugno 2020.

: le scuole chiudono il Ultimo giorno di scuola Piemonte: i ragazzi dovranno andare a scuola fino al 10 di giugno.

i ragazzi dovranno andare a scuola fino al Quando finisce la scuola in Sicilia: l’ultimo giorno di scuola dell’anno scolastico 2019/ 2020 è fissato per il 6 giugno per tutti quegli studenti che frequentano una scuola aperta 6 giorni su 7 . Per coloro invece che hanno lezione solo per 5 giorni a settimana, invece, l’ultima campanella suonerà il 10 giugno.

l’ultimo giorno di scuola dell’anno scolastico 2019/ 2020 è fissato per il per tutti quegli studenti che frequentano una . Per coloro invece che hanno lezione solo per invece, l’ultima campanella suonerà il Fine scuola Sardegna: le scuole chiuderanno per le vacanze estive il 6 giugno 2020.

le scuole chiuderanno per le vacanze estive il Ultimo giorno di scuola Toscana : i ragazzi dovranno andare a scuola fino al 10 giugno 2020.

: i ragazzi dovranno andare a scuola fino al Fine scuola in provincia di Trento: le lezioni per la scuola primaria e secondaria finiranno il 10 giugno.

le lezioni per la scuola primaria e secondaria finiranno il Ultimo giorno di scuola Umbria: i ragazzi andranno a scuola fino al 9 giugno.

i ragazzi andranno a scuola fino al Data fine scuola Valle d’Aosta: le lezioni termineranno il 12 giugno 2020.

le lezioni termineranno il Fine scuola Veneto: le lezioni termineranno il 6 giugno 2020.

Quanto manca alla fine della scuola, il countdown

Lasembra quasi un miraggio all'orizzonte fatto di mare, sole, viaggi e tempo libero.Non vediamo l'ora, eh? E tutti i giorni stiamo lì a calcolare quanto manca!? A questa domanda possiamo rispondervi noi di Skuola.net, adoperando il calendario scolastico ufficiale delle diverse regioni.Ma vediamo insiemeOgni regione, all'inizio dell'anno, pubblica le date principali per la scuola, tra cui il primo giorno di lezioni e l'ultimo.Solitamente gli istituti non si distaccano dal calendario, ma può capitare che, per recuperare qualche chiusura extra, si prolunghi le lezioni di alcuni giorni, o al contrario, si decida di chiudere poco prima.Questo perché gli istituti hanno comunque una certa autonomia, pur dovendo rispettare l'orario minimo dell'anno scolastico. Qui vi riportiamo l'ultimo giorno di scuola del calendario di ogni regione, quindi, ma sappiate che per la data precisa dovrete aspettare la circolare della presidenza!Per capire quanti giorni mancano alla fine della scuola, dovete quindi sapere qual è la data dell'ultimo giorno di scuola per la vostra regione. In tutte quante, tuttavia, si oscilla tra il 6 giugno (sabato) e il 16 giugno (martedì).Visto che per la maggior parte delle regioni l'ultimo giorno di scuola sarà il 6 giugno, vi proponiamo un countdown fissato sull'ultima campanella (13:30) di sabato 6 giugno!