Sfera Ebbasta, quando esce il nuovo disco "Famoso"

Famoso, il nuovo album di Sfera Ebbasta

Fonte: Sfera Ebbasta via IGManca sempre meno all’uscita di “” il nuovo album diche conta collaborazioni einternazionali. Era il 2015 quando grazie alla pubblicazione di XDVR è salito alla ribalta, ottenendo successo tra i giovani italiani. Grazie poi alle uscite “” e “” si è avvicinato ancora di più al grande pubblico grazie alla partecipazione come giudice nella tredicesima edizione diEcco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo album del fenomeno Sfera Ebbasta.Il prossimo 20 novembre il rapper milanesepubblicherà il suo nuovo album intitolato “”. Il cantante non ha ancora spiegato ilma potrebbe essere ricondotto alla sua carriera, che dura ormai da dieci anni. È un punto importante per la sua vita, arricchita con successo e popolarità, e potrebbe essere un’altra svolta dopo l’uscita di “”, che lo ha fatto entrare nella top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify. Nelle ultime ore, l’artista ha pubblicato un, la cover e la tracklist dell’album. Le tracce audio saranno 13 e contano collaborazioni internazionali: dadei, da, da. Ecco il teaser anticipato dal rapper.