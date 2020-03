Freud sbarca su Netflix: trama e curiosità della nuova serie

La nuova serie Netflix: Freud

Freud: la trama

Freud: il trailer della nuova serie Netflix

Fonte foto: Facebook Netflix Italia - Trailer ufficialeDurante la quarantena le cose da fare durante le giornatedrasticamente; per fortuna spesso leci vengono in soccorso aggiungendo nuovi titoli ai loro cataloghi. In questo caso stiamo parlando della. Ma scopriamo insieme qualcosa in più sulla trama e sui personaggi.Ebbene sì, stiamo parlando proprio di, di Sigmund Freud, il fondatore della, vissuto nella seconda metà dell’800. Ed è ovviamente proprio in quel periodo e nella sua città,, che la serie ha luogo. Freud è unche raccontadel noto psicanalista e filosofo austriaco, la serie è prodotta da Satel Film e Bavaria Fiction e frutto di una co-produzione tra il canale austriaco ORF e Netflix, e proprioLa serie non sarà una biografia canonica dell’uomo di scienza che conosciamo oggi, bensì sarà un racconto del Freud giovane, infatti la serie inizia nell’anno 1886, quando Sigmund ha all’incirca. La serie è a metà tra il mystery e l'horror, e Sigmund sarà presentato agli spettatori come un dandy ancora bistrattato dalla comunità scientifica, che con l’aiuto di una medium e di un ispettore di polizia farà luce su alcuni casi misteriosi, legati a un pericoloso serial killer. Ed è qui chesaranno esposte al pubblico, proprionei quali si ritrova coinvolto il protagonista.Di seguito troverete ancheora disponibile su Netflix!