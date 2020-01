ReAle, il nuovo album di J-Ax: la tracklist, tutti i testi e le collaborazioni

ReAle, il progetto discografico e la data di uscita

ReAle, i testi delle canzoni

Mainstream (La scala sociale del rap) - testo completo

Supercalifragili (Feat. Annalisa e Luca Di Stefano) - Testo completo

Beretta (Feat. Boomdabash) - Testo completo

Pericoloso (Feat. Chadia Rodriguez) - Testo completo

La Mia Hit (Feat. Max Pezzali) - Testo completo

Siamesi (Feat. Paola Turci) - Testo completo

Reale - Testo completo

Fiesta! (Feat. Il Cile) - Testo completo

Per sempre nell’83 (Feat. Il Pagante) - Testo completo

RedNeck (Feat. Jake La Furia) - - Testo completo

Il terzo spritz - Testo completo

Sarò scemo - Testo completo

A me mi - - Testo completo

Ostia lido (remastered)- Testo completo

Tutto tua madre (remastered) - Testo completo

è tornato negli store fisici e digitali con il nuovo progetto discografico,, frutto di una collaborazione con vari artisti della musica italiana, tra cui. Sono già passati tre anni dal suo ultimo progetto “” e cinque dall’ultimo album da solista “”.Ecco unacon tutti i testi delle canzoni, tutte le indiscrezioni e le collaborazioni dello storico fondatore del duoÈ il suo settimo album in studio e sesto da solista. In una dichiarazione ha raccontato cosa lo ha spinto a proporre un nuovo progetto discografico.“Per me è come tenere in alto il dito medio quando il potere prova a schiacciarti, giocare una partita onestamente quando sai che le carte dell’avversario sono truccate, cadere sette volte e rialzarsi otto… e non sono gli aerei privati, i tappeti rossi, i milioni di like… è la vita che ti chiede il conto quando sei in rosso ed è come reagisci quando ogni cellula del tuo corpo ti dice che sarebbe meglio scappare, salire su una moto e sparire. Essere Reale è avere fame anche quando hai la pancia piena, è il rispetto che non può essere battuto in cassa, essere Reale è guardarsi finalmente dopo tanto tempo e dire sono un perdente che ha vinto”.La data di uscita è stata il 24 gennaio e la tracklist del progetto che uscirà in versione cd (normale, deluxe e box set), digitale e in vinile con due dischi. La versione deluxe dell’album, inoltre, avrà album, cd e blu-ray. La versione Box set avrà più gadget e includerà cd, blu-ray, una pashmina branderizzata e carte da gioco.Ildel disco è uscito il 10 gennaio ed è in collaborazione con. Alla stampa ha detto così: “Negli anni 90 gli Articolo 31 e gli 883 si incontravano nei backstage dei vari ‘Festivalbar’ o simili. Venivamo guardati con sospetto dagli addetti ai lavori, con fastidio dagli altri artisti e con sufficienza dai giornalisti. Questo ci fece diventare ancora più amici. Invece alla fine noi siamo qui e tutta quella gente no. Max è un vero amico, amiamo gli stessi film, gli stessi dischi, le stesse moto. Con orgoglio vi annuncio che Max Pezzali è nel mio nuovo album ReAle. Il primo singolo esce il 10 gennaio e lo canterò insieme a lui”.La scala sociale del rap inizia col numero 20Commenti con odio gli artisti emergentiAl 19 entri dentro una gangMa il pusher vi truffa e fumate il ginsengAl 18 giri il primo video in povertàIl regista è tuo cugino che s’è laureato al DamsBudget di 70 euro per la tipa e lo champagneE l’ha prodotto un rapper quarantenne che hai pagato in crackOk, al 17 c’è leiLa prima che ti scrive quanto ti fareiLe mandi foto dell’uccelloMa è solo un hacker russoChe ti ricatta e tu gli paghi 4 mila euroAl 16, 16 persone al primo liveAl 15 giovane promessa per Vice14 dissi uno a caso e sale l’hype13 mila views sul video lasci il lavoro bye byeOh!Qui tocca essere mainstreamSe no a quest’ora lavoravo per Just EatIn provincia industriale con l’economia a puttaneOh!Piuttosto che tornare lìMi lecco pure il palo come i ManeskinQuesto è ciò che devo fare altro che scala socialeAl 12 fai un pezzo contro il rap commercialeIn coppia con un rapper che prima era commercialeMa da quando non vende più fa il duro e puro poi l’anno venturo se lo chiamano farà il giudice a un talent11 primo in classifica da indipendente“fanculo radio ed etichette io ringrazio la mia gente”10 grande distribuzione“ringrazio la mia major che ha creduto nella mia visione”9 ti invitano per le sfilate del prêt-à-porterE all’8 poi diventi il cocco di Vanity FairAl 7 riempi i palazzetti perché vengono i bambini con i genitori e vendi il doppio dei biglietti6 esce il terzo album e se vendiProcedi sulla scala se no torna al punto 205 posti la tua nuova copertina ed il commento più quotato dice “non sei più quello di prima!”Oh!Qui tocca essere mainstreamSe no a quest’ora lavoravo per Just EatIn provincia industriale con l’economia a puttaneOh!Piuttosto che tornare lìMi lecco pure il palo come i ManeskinQuesto è ciò che devo fare altro che scala socialeE quando arrivi al 4Il tuo pezzo passa in radioGli ultrà lo cantano col braccio teso nello stadioAl 3 vai a letto con un’influencerIl tuo terrier ha piu follower del premierEd al numero 2 sei un artista a tutto tondoIl popolo ti ama ma la gente più alla moda ti dà controDa giovane promessa a solito stronzoE quando sei al numero 1 vuol dire che sei mortoOh!Qui tocca essere mainstreamSe no a quest’ora lavoravo per Just EatIn provincia industriale con l’economia a puttaneOh!Piuttosto che tornare lìMi lecco pure il palo come i ManeskinQuesto è ciò che devo fare altro che scala socialeTi racconto la mia storia: attenta, fa pauraÈ un frontale a 180 senza la cinturaNon c’è niente da tagliare ve la lascio puraTutta natura solo schiaffi con la verduraMal di testa e oki, giorni buoni pochiNon cambiava il vento, non m’ha mai convinto Mary PoppinsFelicità in pillola, la gente ci credeBasta un poco di zucchero e muori di diabeteIn crociera sul Titanic, la carriera in alto marePerò mi godevo il viaggio fumando sulle panchineEro al verde tipo maglia della nazionaleMa sapevo che il mio dramma avrebbe avuto un lieto fine[Annal.]Da zero dall’inizioNel cielo era già scritto cheDopo aver visto tutto neroSopra di me l’arcobalenoE se… siamo forti e fragiliNon ci spaventa essere[x2]SupercalifragiliHo la provincia e la città, sono l’eroe dei due mondiQui ci sono zombie che sbranano vivi i sogniLo so perché scrivevo a mamma di mandarmi i soldiE per mio padre io non ho un lavoro vero ma soltanto un hobbyA casa ho poco spazioMa sono fiero di non aver fatto odissea nello spaccioDiventato grande mangiando panini al saccoCampione di salto del pasto tipo Super Mario da Cracco[Annal.]Da zero dall’inizioNel cielo era già scritto cheDopo aver visto tutto neroSopra di me l’arcobalenoE se… siamo forti e fragiliNon ci spaventa essere[x4]Supercalifragili[Annal. & Luca]Siamo forti e fragiliA schivare colpi agiliPerché poi le cose facili non sanno di moltoE comunque te la immaginiUna vita senza ostacoliCome un foglio senza marginiIo e te[x5]SupercalifragiliSono sano e salvoDicono di no ma tutti vogliono lo schiantoQuando cadi ridono se cadi come ridonoHo fatto anni senza sonno tra amicizia e affariChiuso in furgone o in casa domiciliari volontariLei mi dice è da 6 mesi che ti svegli in downTuo figlio ti sorride e tu manco gli hai detto ciaoIn calendario una lista di cose che odio fareL’agenda di chi fa successo e poi non se lo godeHo il commercialista, l’avvocato, il tribunalePasso più tempo tra i notai che tra le noteApro la porta e c’è uno in giacca e cravattaMi fa vedere il tesserino Guardia di FinanzaEntrano in casa in sette la mia donna faccia biancaVogliono computer, documenti della bancaChiedo che succede lui mi dice “procedura standardUn controllo è di routine se il reddito si alza”E anche se pago ogni tassa la voce suona falsaNon sono Corona ma l’apparenza ingabbiaSe mi vedi cadereSono una stella esprimi un desiderioMa quando piove diluviaLa pace è solo un nemico cheTi sta studiandoMi dispiace tantoC’è la ruota della sfortuna e tutti stanno guardandoSono sano e salvoDicono di no ma tutti vogliono lo schiantoLe sfighe son sorelle che viaggiano sempre insiemeLo sfogo in faccia viene quando ho l’intervista in teleE il trucco non nasconde quell’angoscia nelle veneNel momento in cui mi sento agnello chiamano le IeneDice uno ha fatto analizzare la tua erba legaleIl THC è sopra la soglia e ti stanno per arrestare“Non è possibile” rispondo “ho fatto tutti i test”Mi dice “approfondiamo qui da noi dopo il week-end”Un’altro fine settimana in compagnia dell’ansiaLei dice che mi lascia se qualcosa qui non cambiaHo un posto al sole ma il cuore pieno di ombreUn uomo non è cosa mostra è quello che nascondeDentro stare a pezzi fuori stare dritti, stare zittiPerché per la gente sono solo problemi da ricchiPrendo il foglio ma quello che scrivo mi fa schifoSono esaurito come il mio estro creativoSe mi vedi cadereSono una stella esprimi un desiderioMa quando piove diluviaLa pace è solo un nemico cheTi sta studiandoMi dispiace tantoC’è la ruota della sfortuna e tutti stanno guardandoSono sano e salvoDicono di no ma tutti vogliono lo schiantoHo pianto troppo ho già versato troppo latte eCome in Sardegna con le strade tutte bianche eNon ho cercato pusher o perle dentro ai gusciQuando la vita è cruda con gli squali faccio il sushiAlle Iene hanno portato analisi sbagliateCol fisco tutto a posto io le tasse le ho pagatePorto il bimbo a passeggio e dopo scrivo ciò che m’è successoLavoro per il meglio mentre mi preparo al peggioSe mi vedi cadereSono una stella esprimi un desiderioMa quando piove diluviaLa pace è solo un nemico cheTi sta studiandoMi dispiace tantoC’è la ruota della sfortuna e tutti stanno guardandoSono sano e salvoDicono di no ma tutti vogliono lo schiantoDicono di no ma tutti vogliono lo schiantoQuando cadi ridono, se cadi come ridono[Boom Da Bash]Quello che Dio ha congiunto (J-AX)L’uomo non separi (wooh)Non guarirai dai morsiUccidendo i cani eRispondere agli spari (Boom Da Bash)Come dei soldatiNon è una virtùMa di sicuro non la picchierà più[Boom Da Bash]Tutti che dicevano “che strano, era una coppia perfetta”Nelle interviste in tvLei a coprire i lividi col trucco era diventata espertaCon fondotinta e contourE io non so seÈ colpa della BerettaOk, non siamo in Carolina del SudMa di sicuro non la picchierà più.[JAx]C’è una pistola Beretta che fuma sul tavolo della cucinaDi fianco a lattine vuotate, imbottite con i mozziconi di siga (wooh)Vicino alla tessera dell’Esselunga rigata dalla cocainaC’è una pistola Beretta che fuma sul tavolo della cucinaClick clack, sparare è un po’ come scopareSe non sei capace la prima volta fa maleLa mano sanguina, lei non sapeva la regola è toglie il pollice dal caneClick clack, sparare è un po’ come scopare(woo woo) le sirene della pulaI cani abbaiano e i vicini non bussano per pauraI ragazzini in cortile buttano tutto nella spazzatura(woo woo) le sirene della pulaPam pam, due colpi in piena faccia, pugni sulle labbraT’amerò per sempre che suona tipo minacciaLei pensava “come ca**o faccio a uscire da sta gabbia?”Pam pam, con due colpi in piena faccia[Boom Da Bash]Tutti che dicevano “che strano, era una coppia perfetta”Nelle interviste in tvLei a coprire i lividi col trucco era diventata espertaCon fondotinta e contourE io non so seÈ colpa della BerettaOk, non siamo in Carolina del SudMa di sicuro non la picchierà più.[JAx]Bla bla bla, la gente parla e non sa nienteEra educato, salutava sempre, lei quella che urlava a casoMa perché le sanguinava il naso quotidianamenteBla bla bla, la gente parla e non sa nienteVroom vroom, i furgoni dei telegiornaliSempre contro chi si fa giustizia con le proprie maniMa averlo denunciato a lei non è servito a moltoAnzi dopo le ha girato il polso e gliel’ha rottoStare alle regole non è stato d’aiutoQuindi lei gli ha fatto un buco nella testa da cui esce il fumoOra sta fermo e mutoCon ancora una ciocca di capelli strappati nel pugno chiusoDavanti c’ha una divisaLe fa mille domande in filaMa lei manco le senteLe differenze tra le manetteE la fede al dito che aveva primaLa camionetta, la carica in mezzo alla folla che grida “assassina!”C’è una pistola Beretta che fuma sul tavolo della cucina[Boom Da Bash]Quello che Dio ha congiuntoL’uomo non separi (wooh)Non guarirai dai morsiUccidendo i cani eRispondere agli spariCome dei soldatiNon è una virtùMa di sicuro non la picchierà più[Boom Da Bash]Tutti che dicevano “che strano, era una coppia perfetta”Nelle interviste in tvLei a coprire i lividi col trucco era diventata espertaCon fondotinta e contourE io non so seÈ colpa della BerettaOk, non siamo in Carolina del SudMa di sicuro non la picchierà più.Pam pamDi sicuro non la picchierà piùPam pamDi sicuro non la picchierà piùPam pamDi sicuro non la picchierà piùPam pamDi sicuro non la picchierà più[Chadia]Mi sono sentita stupidaSi parla ma non si comunicaMi hai fatto sentire la sola (si)Nel senso da sola, non l’unicaVolete femmine commosseDi fronte a delle scarpe o delle borse (yah)Vi andiamo bene come siamo (forse)Ma con le tette un po’ più grosseMa qui tutte le sere ti offrono cene e da bere, tu dici che sei indipendenteIo invece se non faccio soldi mi guardate come se fossi impotenteE ogni volta che incontro una donnaC’è una parte di me che rinunciaChe se faccio battute poi sembra che flirtoE dieci anni dopo becco una denuncia[Chadia]Ci facciamo del male da Adamo ed EvaDa quando il fuoco cancellava la stregaNon siamo tutte cicatriciUomo, non siamo tutte meretrici (no)Io non so il lavoro quando parloNon guardo il conto in banca quando balloE il mio culo tu non puoi toccarloQuando nessuno ti ha chiesto di farlo[Insieme]Quanto siamo bravi noi con le paroleQuanto ci mettiamo per mangiarci il cuorePrima siamo complici, dopo puoi distruggermiA metà tra le carezze e la guerraSe siamo ancora qui si può sbagliareAnche un abbraccio ci può fare maleOdiarci è meravigliosoL’amore è pericoloso, pericolosoPericoloso, pericolosoSe ti tocco io sono molestie però sei felice quando lo fa un figo (eh?)Io t’ho sempre portato rispetto però tu m’hai detto sei solo un amico (eh?)Che hai bisogno di stare da sola, che non è una storia che stavi cercandoPerò poi limonavi un belloccio e dopo due ore vi sentivo gemere in bagno[Chadia]Quindi se tu scopi tantoUomini e Dei ti avranno sempre in gloriaSe io solo penso di farloUomini e Dei mi danno della tro*aGli uomini vengono e scappanoE solo le donne vanno in paranoiaDonne che mettono uomini al mondo (seh)E poi sono escluse dalla storiaMa quale storia, tu hai studiato lingue all’erasmusSi chiamavano Tyrone e MarcusSei femminista perché va di moda, sai fingerlo bene come con l’orgasmoOra fingo distacco (seh), perché ormai non ci cascoDite che cercate un bravo ragazzo ma vi innamorate di chi fa il bastardo, o no?[Insieme]Quanto siamo bravi noi con le paroleQuanto ci mettiamo per mangiarci il cuorePrima siamo complici, dopo puoi distruggermiA metà tra le carezze e la guerra[Chadia]Un anello rimane per sempre (seh)È chi te lo regala che menteOcchio per occhio, dente per denteQuindi se chiedi cos’ho non ho nienteNon dici cos’hai e dopo m’accusi d’essere insensibile ai tuoi problemiE non so mai se domani mi sveglierò con Mr. Hyde o con Dr. Jekyll, baby[Chadia]Non chiamarmi baby né bambinaCome una bambola che camminaA fare da sola si fa primaSei pure meno di una sveltinaPiù facevi la groupie più mi imbastardivoÈ che a te per godere ti basta un divoE adesso che oramai mi sono imbastarditoFa’ pure da sola che ti basta un dito (ehi)[Insieme]Quanto siamo bravi noi con le paroleQuanto ci mettiamo per mangiarci il cuorePrima siamo complici, dopo puoi distruggermiA metà tra le carezze e la guerraSe siamo ancora qui si può sbagliareAnche un abbraccio ci può fare maleOdiarci è meravigliosoL’amore è pericoloso, pericolosoPericoloso, pericolosoUna volta mi bastavano due drink e le chiamavo col repeatPiù che una rubrica avevo una playlistLe pompavo in discoteca e in macchina dopo i liveLe dimenticavo dopo un mese come Gangnam StyleOgnuna mi illudevo fosse il top, ma nadaPensavo fosse una gran bella scop, scopertaLa credevo indipendente ma era diventata popE i deejay se la passavano tutti nella consolleT'ho incontrata e mi sono sentito scemoIo ascoltavo dance tu eri un pezzo di John LennonDa allora sono in fissa e me ne fregoDi quelle che appena mi vedono aprono le labelTu, sei un disco di diamante che non è ancora uscitoMa è già il mio preferitoNon ti passa la radio eNon ti trovo su YouTubeMa ti guardo così tanto cheHai fatto milioni di viewsE ho fatto mille canzoniHo fatto mille featPer accorgermi che solamente tuSei la mia hitSei la mia hitTi porterò tutta la vita in tour (seh)Fino alla terza età come una fan dei PoohE la dove c'era l'erba adesso ci sei tuA correggere se sbaglio come l'autotuneTu, tu, tu parlavi americano io ba-balbettavoLe tue te-te-terminologie però non le afferravoE de-delle italiane ne avevo le tasche pieneM'ammazzavo di se-se-sessioni di ingleseTi sarò fedele come i fan dell'heavy metalLe altre portano una maschera come Myss KetaTutte uguali come i sosia d'Elvis a Las VegasSei così una hit che non ti veste D&G ma Takagi e KetraSei il più grande spettacolo sopra il mio cuscinoChe è già tutto esauritoNon ti passa la radio eNon ti trovo su YouTubeMa ti guardo così tanto cheHai fatto milioni di viewsE ho fatto mille canzoniHo fatto mille featPer accorgermi che solamente tuSei la mia hitSei, sei, sei la mia hitNon siamo il pezzo del momento siamo un evergreenTutta notte che facciamo session come Marra ed ElodieNon siamo Benji & Fede ma tu dimmi "dove e quando"Vino salentino e mambo ad Ostia Lido a fare su e giù sul mio jamboUna coppia che funziona come Simon and GarfunkelNon sei donna di un'estate tu sei la mia Donna SummerHai scelto me non questi coi denti da latteChe durano poco come il singolo di un trapper (bitch)Tu piaci anche a mia mamma come il valzerNon sei parte di un genere sei un genere a parteT'ascolto la mattina e pure quando faccio afterSei il solo tormentone che non m'ha rotto le palle eCon te faccio un concerto a casa tutte le sereE applaude tutto il quartiereNon ti passa la radio eNon ti trovo su YouYubeMa ti guardo così tanto cheHai fatto milioni di viewsE ho fatto mille canzoniHo fatto mille featPer accorgermi che solamente tuSei la mia hitSei, sei, sei la mia hitSei la mia hitSotto casa tua hanno aperto i bangla e chiuso il negozio di zonaNon sei razzista ma qui chi rischia è la tua famigliolaTutto inizia con una parola che attizza l’incendioE mette a ferro e fuoco un diverbio come sui socialE mo’ ti fai problemi?Tu che prima odiavi i calabresiDa noi ci odiamo tra regioniTra città e tra quartieriMa i terroni di oggi sono i neriSolo un nemico comune ci ha reso coesi non vedi?Tu mi assomigli e io ti assomiglioSono tuo padre e sono tuo figlioEsattamente come teEsattamente come teHo conquistato milioni di stelleE poi ho mentito per due caramelleEsattamente come teEsattamente come teSotto il cielo siamo tutti dei bambiniDegli ultimi i primiFatti dello stesso sogno ma divisiGemelli siamesiSiamo i pezzi sparsi dopo un’esplosioneIl temporale e la seteCombaciamo come due linee perfetteDue lancette, a mezzanotteQui non mi sento a casaTroppa gente laureataAll’università della stradaSi rimpiange un’epoca che non c’è mai stataUn’Italia immacolata dove prima nessuno rubava nessuno spacciavaQuindi per loro porto chiuso, per la mafia porto francoLa droga non fa mai notizia se la vende un biancoLe donne che vanno protette dal selvaggioMa se ti violenta un italiano un po’ te la stavi cercandoSotto il cielo siamo tutti dei bambiniDegli ultimi i primiFatti dello stesso sogno ma divisiGemelli siamesiSiamo i pezzi sparsi dopo un’esplosioneIl temporale e la seteCombaciamo come due linee perfetteDue lancette, a mezzanotteAaa aaaEsattamente come teAaa aaaEsattamente come teGuardo apatico quest’odio atavico attacchi di panicoQui il duce è un vecchio amore che torna e ci sfregia con l’acidoSiamo Neanderthal in version digitalDa vicino siamo ipocriti e meschini maSotto il cielo siamo tutti dei bambiniDegli ultimi i primiFatti dello stesso sogno ma divisiGemelli siamesiSiamo i pezzi sparsi dopo un’esplosioneIl temporale e la seteCombaciamo come due linee perfetteDue lancette, a mezzanotteNon ho evitato di farmi del maleHo preso in faccia più pugni che baciEsattamente come teEsattamente come teNon ho evitato di farmi del maleHo preso in faccia più pugni che baciEsattamente come teEsattamente come teÈ questo il punto dove devo dire quanto faccio brutto, quante tipe mi sdraio?Vabè, una! Una! E dopo che ho detto sta cosa mi lascerà pure…vabè, cosa devo fare? Skrrt skrrt? Skrrrt!Vabè, vadoTutti i cavalieri della tavola rotonda quando giurano solenni un’eterna fedeltàE solo perchè vogliono rubarti la Gioconda o che al limite li tagghi nelle foto di InstagramAlla corona preferisco il mio cappello da giullareDi corte fra miseria e nobiltàNon ho mai estratto la spada dalla rocciaMa ho evitato chi la roccia la scioglie nella spada e se la faSei un figo, la collana appesa al collo pesa un kiloSembra che devi compensare un pene microMa il successo lo fai solamente per il tuo faccinoIo vendo anche se in foto faccio schifoGià su questo vedi sono alternativo?Il tuo suono del futuro suona anticoTi senti Pablito, ma per i selfie a petto nudo fai la lipoCi sono giorni cheNon voglio fare stories (oi oi oi!)La barba è lunga eMi girano i coglioni (oi oi oi!)In foto vengo maleE ho perso i follower e ancheLa mia tartaruga addominalePerò sono ReAleRe Ale!Però sono ReAleRe Ale!Non ho intorno servi né camerieriEro un cavaliere senza re ora un re senza cavalieriTutti vogliono essere i più veriMa vogliono solo vita da bomberVogliono essere i più VieriUna volta le rockstar andavano a modelleOra si fanno pippe con la minorenne in DMTruccati come le damigelleIo sono realeCome la puzza di ascelle sopra l’ATMHo preso i primi schiaffi in sala partoIl mio concetto di famiglia reale era un altroNon è il principe Harry e Megan MarkleI miei erano Al Bano e Romina ma con più alcol!Nella mia adolescenza zero fiabeLo specchio delle brame era messo in orizzontaleHo mollato Biancaneve e belle addormentateLa Bella e la Bestia in un castello a rateCi sono giorni cheNon voglio fare stories (oi oi oi!)La barba è lunga eMi girano i coglioni (oi oi oi!)In foto vengo maleE ho perso i follower e ancheLa mia tartaruga addominalePerò sono ReAleRe Ale!Però sono ReAleRe Ale!C’era una volta un re seduto sul MacanChe disse alla sua bibbi siamo in tempi di crisiC’era una volta un me seduto sopra il tramChe è diventato re senza Macan in leasingSo come il sistema fotte il nuovo riccoHo comprato uno studio non collane da sceiccoAlmeno quando il trend decide che falliscoNessuno potrà mai impedirmi di rifare un disco (bitch)Un prodotto tutto costruitoNon è mica una cattiva ideaMa vedi la differenza è che tu sei il BricoIo c’ho tirato su un impero come l’IkeaTutti Carlito’s Way, malavitosiMa è solo cosplay come a Lucca ComicsIo penso a fare il Forum tu pensa a fare i foriPistole giocattolo nelle tue Toy StoriesQuesti fanno i criminali nel displayMa più che Bonnie e Clyde sono tutti Will and GraceMeglio odiato per essere realeChe come loro amati per essere fakeCi sono giorni cheNon voglio fare stories (oi oi oi!)La barba è lunga eMi girano i coglioni (oi oi oi!)In foto vengo maleE ho perso i follower e ancheLa mia tartaruga addominalePerò sono ReAleRe Ale!Però sono ReAleRe AleE qui mettimi un assolo di chitarra vecchio…più vecchio che facciamo scappare tutti i millennial, via, fuori dai coglioniEh, comunque questo pezzo dura na cifra, non lo streamerà un **** di nessunoHo trovato scuse ho perso del tempoMa seguivo la rotta e non badavo al ventoLo sguardo fisso dentro la cartinaCercando vie d’uscitaSvelate a nessun altro che meHo perso la ragione per trovare il sensoButtavo le mie mappe in questo cielo immensoPensavo fosse un modo per rifarmiGuardavo solo avantiCercando un po’ di terra per meUh uh uh uhQuando ho iniziato a naufragareUh uh uh uhSei apparsa come la stella polareHo fatto un sacco di cose importanti negli ultimi sei giorniE oggi che è domenicaIniziamo una serie tv dicono tutti che meritaHo conquistato terre così grandi finendo a domandarmiQual è la cosa autenticaHo scoperto che sei solo tuHo scoperto l’AmericaEra il 5 agosto noi nel letto insiemeIl vento gonfiava le tende sembravano velePensavo a quanto è bello innamorarsi, dimenticare gli altriTi va di fare un viaggio con me?Ci siamo ritrovati in mezzo alla correnteStretti in un abbraccio che era un salvagentePensavo fosse facile salvarsiMa in due si è più pesantiChe fai ci vieni a fondo con me?Uh uh uh uhA volte non fa respirareUh uh uh uhQuanto è profondo questo amareHo fatto un sacco di cose importanti negli ultimi sei giorniE oggi che è domenicaIniziamo una serie tv dicono tutti che meritaHo conquistato terre così grandi finendo a domandarmiQual è la cosa autenticaHo scoperto che sei solo tuHo scoperto l’AmericaLe sirene chiamano il mio nome non ascoltoCanzoni d’amore fanno impazzire il mondoSti cantanti sembra si innamorino ogni giornoGli altri della ciurma ne hanno una in ogni portoIo disegno il tuo volto nel diario di bordoDa che ero un pirata di Tortuga fino alla prima rugaTu sopra di me come la luna sei il motivo per cui la marea è cresciutaPensare che cercavo l’India e t’ho trovata per fortunaHo fatto un sacco di cose importanti negli ultimi sei giorniE oggi che è domenicaIniziamo una serie tv dicono tutti che meritaHo conquistato terre così grandi finendo a domandarmiQual è la cosa autenticaHo scoperto che sei solo tuHo scoperto l’AmericaMi sveglio come da bambinoLenzuola bagnate come le universitarie per Tommaso ParadisoFuori è estate dormo col piuminoZero cambio stagionale, nell’armadio c’è un casinoPigiama invernale, accumulatore serialeA casa mia non si butta niente via come il maialeE sudo come un suinoHo mille magliette fighe ma per fare primaMetto sempre le stesse quelle in cima alla pilaMe la prendo col ministro assenteista in ParlamentoPerò non vado in palestra anche se c’ho l’abbonamentoIPhone ultimo modello e rimbalzo l’aggiornamentoHo preso il libro di Montemagno ma non l’ho letto[Il Cile]Tequila, limoneUn altro gironeDantesco, manescoIo non so bailar!Fiesta e caldo equatorialeC’è chi perde la testa e chi perde il cellulareQuindi Hasta la vittoria e la libertàDomani faccio il bravo, stanotte luna parkIo non so bailar!La regola di base è se si può si rimandaA casa se non c’è Deliveroo non si mangiaCome una guerra coi mulini a vento combatto la panciaPer il fattorino sono Don Chisciotte della manciaSmettere con alcol e fumo tipo neo-mammaNon lo fa nessuno come il parto in acquaPrima dell’estate lei fa Zumba e poi collassaE va in vacanza all’ospedale, le cascate del NiguardaSono indietro col tagliando alla MercedesAgosto ancora in giro con le gomme da neveDa sbarbato rimandato agli esamiOra rimando esami perché temo il risultato e si vede[Il Cile]Tequila, limoneUn altro gironeDantesco, manescoIo non so bailar!Fiesta e caldo equatorialeC’è chi perde la testa e chi perde il cellulareQuindi Hasta la vittoria e la libertàDomani faccio il bravo, stanotte luna parkIo non so bailar!La sera che arriva non è mai diversa, il sabato tutti rockstarLa gente che affoga nell’unica posa da ricchi però all’open barAvevo gia fatto i miei pianiSchivare sostanze illegaliNon svuotare più i bar dei localiMa anche per oggi comincio domani, eh![Il Cile]Fiesta e caldo equatorialeC’è chi perde la testa, chi perde il cellulareQuindi hasta la vittoria e la libertàDomani faccio il bravo, stanotte luna parkIo non so bailar!Tequila, limoneUn altro gironeDantesco, manescoIo non so bailar! (io non so bailar!)Tequila, limoneUn altro gironeDantesco, manescoIo non so bailar!Alla fine…Cuore d’infanzia mai stato educatoCompensa la rabbia e mancanza di fiatoCuore superfluo che oggi non serveTra sorrisi di pezza a sbiancare ogni denteCuore di vodka e di porte sfondateL’autunno assassino ha impiccato l’estateCuore recluso che non vuole parlareLa gente è cattiva ma la strada è imparzialeUn anno è passato a MilanoDelivery messicano pagatoCon soldi passati nel nasoPassati di manoDa nuove guest star a nuove gestapoFashion policeVita da film però di Stephen KingIl tappeto è rosso dal sangue versato ma quiSiamo in pochi a vederlo come i bambini di ITNon c’è più nessuno che chiamo fratelloTengo su la testa e pronto il coltelloFuori prendo la vita di petto tatuatoCon un sasso nel mezzo ed il cuore a latoIl venerdì sera c’è libera uscitaCome l’ora d’aria nel carcere a vitaIl mio cuore ha il coraggio di chiamarla movidaE di innamorarsi di teCuore d’infante, cantante frustratoProteggi un destino da gatto randagioCuore in regalo alla platea puttanaIn cambio di lacrime e gocce di XanaxLo sguardo inquinato, il sorriso stampatoCuore da vecchio bambino viziatoCuore di fiamma che brucia ogni seraMilano è una mamma che brucia la cenaMilano da bere ma non ci dissetaVita incompleta versione betaNoi fiori cresciuti dentro una crepaPer fare fatture come una stregaEd è nessun dorma, Puccini in boccaCon l’ansia che sale quando sorge il soleMilano è come un terrorista alcolistaChe in coca mi bombarda con le paroleEssere forti qui è essere sordiAscoltare solo i tuoi bisogniNon chi chiede soldi ai semafori rossiÈ sentirsi soli anche se siamo troppiMilano fuma una paglia mentre il cane pisciaSembra che da un momento all’altro impazziscaTi sventra con una bottigliaE mi spaventa perché mi assomigliaNon c’è più nessuno che chiamo fratelloTengo su la testa e pronto il coltelloFuori prendo la vita di petto tatuatoCon un sasso nel mezzo ed il cuore a latoIl venerdì sera c’è libera uscitaCome l’ora d’aria nel carcere a vitaIl mio cuore ha il coraggio di chiamarla movidaE di innamorarsi di teChiara a scuola era una divaSenza dubbio la più bellaEravamo ancora in primaMa lei aveva già la terzaEravamo tutti quanti ai piedi suoi come SupergaMa lei usciva coi più grandi, con la patente e l’esperienzaÈ rimasta incinta che stavamo in quinta l’anno della maturità Ora c’ha una figlia con cui non si piglia e pensa “mamma **** ne sa”Ora veste Zara ma era paninara ai tempi in cui pagava papàBionda ossigenata pelle rovinata dalle lampade UVAE la sera a cena nessuno le parla il marito guarda solo lo smartphoneE ricorda appena quando credeva di sposare un giorno Simon Le BonDopo scrive a quello figo del triennio su FacebookAnni che rimpiange ma non è che adessoSiamo messi meglio anziVogliono tutti solo grandi marche e colori fortiQui si sta alla grande solo coi soldiUomini col gel, marsupio e MonclerSiamo per sempre nell’83Oh oh oh ohI jeans strappati alla Bon JoviOh oh oh ohDi notte con i Rayban nuoviOh oh oh ohPoliticanti festaioli, per sempre nell’83Mio padre ha nostalgia della Milano di YuppiesQuando mi portava al Mc, lo chiamava ancora BurghyMi racconta sempre dell’Inter di Oriali, Bergomi e BaresiE tifa ancora ma patisce la presidenza dei cinesiLui era un vero gallo con cintura El Charro mica Yves Sant-LaurentOra ha un figlio zarro come un Funkytarro e dice “ti t’è si gnurant”Vestiva già Stone Island quando ballava al Rolling StoneE le tipe non la menavano per le borse di Luis VuittonSi ma poi ballavano col braccio tesoMezzi fasci mezzi Wild BoysEd il risultato è che adesso vedoPiù nazi che in IllinoisIn salento zarri messi giù in camiciaIn tinta unitaE i fighetti a Ibiza, Santa MargheritaLa storia infinitaVogliono tutti solo grandi marche e colori fortiQui si sta alla grande solo coi soldiUomini col gel, marsupio e MonclerSiamo per sempre nell’83Luca era un avvocatoChe portava l’orologio sul polsinoA 18 anni circondatoDalle more e dalle bionde a PortofinoMo’ il patrimonio è sputtanatoLa finanza gli ha mandato già l’avvisoE adesso vive spaventatoDalle more d’Equitalia e dal postinoOdia tutti i giovani, la trap e GretaOdia MTV perché gli mancaIl videoclip di Madonna o StingOdia Ex on the Beach e RiccanzaE va all’all you can eat coi suoi amici di infanziaTutti Gianni Agnelli e lupi di Wall StreetMa a fine mese li chiama la banca!Vogliono tutti solo grandi marche e colori fortiQui si sta alla grande solo coi soldiUomini col gel, marsupio e MonclerSiamo per sempre nell’83Oh oh oh ohI jeans strappati alla Bon JoviOh oh oh ohDi notte con i Rayban nuoviOh oh oh ohPoliticanti festaioli, per sempre nell’83I miei nonni erano redneck nella cascina a BresciaColazione, pranzo e cena a base di polenta, stufa a legnaSolo un vestito buono per la messaIn bocca quattro denti e una bestemmiaCol fucile come in TexasMemoria ancora fresca di fame, guerra e duceMia nonna che tirava il collo ai polli a mani nudeAmava il Papa e odiava i politici e le bancheSgozzava maiali e faceva i dolci col sangueIo avevo il mulletLe mie vacanzeSenza le scarpeIn mezzo alle vaccheCon animali imbalsamati in salaEd il cesso era fuori di casaLavarsi le ascelle con l’acqua gelata[Insieme](Yee) il pantalone militare(Yee) i segni dei morsi del cane(Yee) le mosche sul pane e salame(Redneck!) come se fossimo in Alabama(Yee) sdraiati sul fieno a scopare(Yee) poi fai 16 anni e sei madre(Yee) suo padre ti spara col sale(Redneck!) 100% carne italiana[Jake](Jake) Sono il re della camicia tartanAperta davanti alla Benjo del DaitarnHo una casa, una stalla e una baitaMai stato nel Texas, mai stato in JamaicaCresciuto in un campo a PeschieraCol caldo e il canto di cicale la sera e senza Yahoo!Mio padre tagliava il gruvieraE il vicino uscito di galera gridava yahoo!Non ho il cavallo ma una macchina tuningCon cui spacco il cu*o a tutti ai raduniNon ho fatto il liceo, non ho fatto l’uniHo fatto a pugni a una fiera con due orsi bruniE alle feste scoppio il WinchesterMentre la gente ride e si diverteAccendo la radio, sto sopra al divanoC’è il country italiano tipo Orchestra CasadeiE un po’ di Mino Reitano (yeah)[Insieme](Yee) il pantalone militare(Yee) i segni dei morsi del cane(Yee) le mosche sul pane e salame(Redneck!) come se fossimo in Alabama(Yee) sdraiati sul fieno a scopare(Yee) poi fai 16 anni e sei madre(Yee) suo padre ti spara col sale(Redneck!) 100% carne italiana[J-Ax – Jake La Furia]Il sabato esci e non c’è mai un ca**oPere e formaggio, pere nel braccioMonto l’impianto sopra l’Ape PiaggioIl nostro champagne è il Campari col biancoOrgoglio di campagna perché la città è una cagnaE un giorno salirà sul mio palo della CuccagnaSono pronto a comandare in mezzo a quelle mer*e umaneChe tanto sono abituato al tanfo di letame![Insieme](Yee) il pantalone militare(Yee) i segni dei morsi del cane(Yee) le mosche sul pane e salame(Redneck!) come se fossimo in Alabama(Yee) sdraiati sul fieno a scopare(Yee) poi fai 16 anni e sei madre(Yee) suo padre ti spara col sale(Redneck!) 100% carne italianaMagari non sono più quel pugile sul ringCerto non sono più quello che scopa le bitchSto con Greenpeace e con le ONGMa non rompermi il **** dopo il terzo spritzDopo il terzo spritz!Non volevo uscire ma mi han detto non ti preoccupare solo un drink(cameriere bis!)E alle 4 sono ancora in mezzo ai ragazzini vestiti Supreme(bella zio sei il king)È una ruota che gira e che vaLa gente parla e non sa..Magari non sono più quel pugile sul ringCerto non sono più quello che scopa le bitchSto con Greenpeace e con le ONGMa non rompermi il **** dopo il terzo spritzC’è una che mi abbraccia e poi si selfaMentre pesta il piede alla mia miss(zio mi follow)Mi bagna la spalla con l’ascellaPoi delusa scrolla sul mio feed(Salmo fa più click)Mi sale il Joe Pesci di Goodfellas ma non serve farsi questo film(serve un altro drink)Anche se mo va di moda la faccia di ****Non ho atteggiamenti da piazza di spaccioI blogger menosi mi credono un babboMa non li ho mai visti qua sotto al mio palcoAssieme agli zarri che fissano i bikerChe ridono dei genitoriChe pregano di uscirne vivi coi loro bambini che sputano sui buttafuoriHo pianto alla televisioneCommosso da suore, così questi che m’hanno visto non sanno un Cristo della mia passioneChe è stata pure a San VittoreNon faccio il prete alla Terence HillCambia sfondo come il green screenMa non c’è mai trucco tipo MaybellineSe voglio io ti rubo tutto come a Medellìn(ciao)Ho una mira infallibile, sparo e colpisco tipo alla Playstation con Sniper EliteE ne ho seppelliti di stronzi che dall’aldilà ancora tornano a chiedermi il featPischello vuoi essere hardcore? un dio come Thor?Per te sarò RagnarokNon rompere il **** dei vecchiNon sai che più invecchi e meno pesante è l’ergastolo?(Quindi un altro spritz)Magari non sono più quel pugile sul ringCerto non sono più quello che scopa le bitchSto con Greenpeace e con le ONGMa non rompermi il **** dopo il terzo spritzSto con Greenpeace e con le ONGMa non rompermi il **** dopo il terzo spritzDopo il terzo spritzQuesto è il posto dove volano aeroplaniE la gente preferisce gli avvocati alle maniE meno male perché io non sono proprio un SansoneE i capelli me li taglio col rasoioHo vissuto già 3 vite come fosse un videogiocoSarò scemo, però almeno non da soloSono appassito ma rinato mille volteE infatti poi come un bambino ho pianto forteSono il figlio senza età di un tempo già dimenticatoLe mie insufficienze non le ho mai nascosteCon la fantasia a 8k e la memoria fuori fuocoSarò guasto, però almeno non da soloDillo ai vigliacchi mascherati da potentiAl malaugurio nascosto nei complimentiChe anche se la nave affonda io rimango a bordo e suonoSarò un pazzo, però almeno non da soloÈ la spilla dei Ramones su uno smoking preso a noloOgni giorno mi sconfiggono, ogni giorno io miglioroHo sbagliato, però almeno, non da soloRicordati di me quando mi schianto contro il suoloPerché io i salti nel vuoto ormai li faccio per lavoroE allora na na na na naUn’altra volta un’altra volta per cantare la mia storiaPrima che il tempo la sommerga nell’abissoChe qui l’ultimo profeta prima d'essere adoratoL’han tradito e dopo l’hanno crocifissoQuando il gelo della mente avrà sciolto il nostro poloSarò ingenuo, però almeno non da soloCon rispetto vi saluto e non imploro alcun perdonoSarò scemo, però almeno non da soloA meA me miA me mi piace cosìAnche se dico a me miÈ passato un altro annoHo finito un altro albumAlla mia età giro ancoraCon i testi nello zainoCome quando andavo a scuolaA disagio nel mio corpoCome nell'ora di ginnastica me ne vergognoNon ci sono più esami ma ho le scadenze che danno più sbattellaAlla fine dell’anno quello che ho fatturato è la mia pagellaLa gente della mia classe continua a bullizzare i novelliniCome i bocciati con i priminiNon ne posso piùDella mia generazione che da la colpa ai ragazziNon ne posso piùCon la leva obbligatoria cosa vogliono insegnargli?Voglio un Papa con i rasta che ascolta Sfera EbbastaVedere De Gregori fare Johnny Be GoodeVoglio svegliarmi nei cinquanta le birre nella vascaFar bere Sophia Loren e poi farle i tattooA me mi piace cosìA me, a me miA meA me mi piace cosìA me, a me miA me mi piace cosìAnche se dico a me miQuelli che hanno i miei anniChe facevano i compagniMo s'attaccano ai contantiCome cicche sotto i banchiE detestano i cantantiI vaccini e gli scienziati"perché non ospitate a casa vostra gli immigrati?"Scrivono condividono "prima gli italiani mio capitano"Quelli che poi li truffano con la mail del principe nigerianoQuelli della madrepatria, Sacra famiglia e Bambino GesùE che postavano i meme su NadiaNon ne posso piùDi notizie fatte apposta per chi gode ad indignarsiNon ne posso piùCon la leva obbligatoria cosa vogliono insegnargli?Voglio un Papa con i rasta che ascolta Sfera EbbastaVedere De Gregori fare Johnny Be GoodeVoglio svegliarmi nei cinquanta le birre nella vascaFar bere Sophia Loren e poi farle i tattooA me mi piace cosìA me, a me miA meA me mi piace cosìA me, a me miA me mi piace cosìAnche se dico a me miCome da piccolo alle spalle ho gente che mi scherzaPerò appena mi giro tutti fermi un due tre stellaQui si fa il gioco della sedia o del ruba bandieraEd il TG lancia una palla avvelenata a seraFaccio specchio riflesso contro chi insulta e mi dà del falsoTengo i piedi per terra e resto al di sopra come a rialzoQui fanno andare la bocca ma nessuno ha voglia di fare la lottaO resti immobile o paghi la mossaVoglio un Papa con i rasta che ascolta Sfera EbbastaVedere De Gregori fare Johnny Be GoodeVoglio svegliarmi nei cinquanta le birre nella vascaFar bere Sophia Loren e poi farle i tattooA me mi piace cosìA me, a me miA meA me, a me miA me mi piace cosìAnche se dico a me miA me, a me miA meA me mi piace cosìA me, a me miA me mi piace cosìAnche se dico a me miTutti parlano di fare la vacanza coltaMa poi alla fine vanno c'è gnoccaSai la gente quando il sole la scottaCome Peter Pan vuole fotterti l'ombraQuando penso agli anni passati (che flash)Noi così proletari, white trashAltro che Bali Bali, (Ganesh)Sognavamo Bari Bari, (guagnèt')No fricchettoni, si racchettoni e gavettoniNo ombrelloni né money, money neanche per gli asciugamaniInvece dei castelli con la sabbia facevamo case popolariCosa importa se sognavi Puertorico?Ma se restiamo insieme sembra un paradiso anche Ostia LidoBrucia il sole in ufficio che voglia che hai di scappareUscire dall'acqua coperti di saleMare blu profondo, sulla pelle il ventoIntorno solo genteChe balla, che balla, che ballaIntorno solo genteChe balla, che balla, che ballaSulla riva letti ricoperti di stoffaMusica new age gente che sbocciaSembra quei privè da scambi di coppiaMa io sono lo scoglio e tu la mia cozzaTipa col bikini in setaEccitata per il seitan e da Calcutta o Baudelaire (cliché)Tipo lei fa un po' la dieta e sudaLe cola il make-up a fissare il mio panino allo speck (oh yeah)Tra i maschi lo sport più diffuso sulla spiaggiaÈ ancora trattenere il fiato, tenere dentro la panciaLui si porta i libri di KafkaMa poi studia solo ogni culo che passaCosa importa se sognavi Puertorico?Ma se restiamo insieme sembra un paradiso anche Ostia LidoBrucia il sole in ufficio che voglia che hai di scappareUscire dall'acqua coperti di saleMare blu profondo, sulla pelle il ventoIntorno solo genteChe balla, che balla, che ballaIntorno solo genteChe balla, che balla, che ballaPerché la tua fisicata mi fa asciugare la boccaAnche se l'acqua è gelata portami dove si toccaForse non saremo vip, ma va bene cosìFinché ho la birra ghiacciata e due fiori dentro la borsaCosa importa se sognavi Puertorico?Ma se restiamo insieme sembra un paradiso anche Ostia LidoBrucia il sole in ufficio che voglia che hai di scappareUscire dall'acqua coperti di saleMare blu profondo, sulla pelle il ventoIntorno solo genteChe balla, che balla, che ballaIntorno solo genteChe balla, che balla, che ballaLa vita no, non è uno scherzo ma ha la sua ironiaIo sorridevo per mestiere ma era una bugiaE più che una famiglia io volevo l'anarchiaMa adesso asciugo tutti con la tua fotografiaAvevo perduto fiducia nel mondoSenza nemmeno rendermene contoIl lavoro andava a gonfie veleLa casa una barca che andava giù a fondoSai che la mamma aspettava un bambino ma dopo l'ha persoIo paralizzato come un brutto sognoMentre lei piangeva e cadeva in ginocchioE in quel momento mi si è rotto qualche cosa dentroPer la prima volta mi sono sentito vecchioVittima di una fattura una stregoneriaTu hai rotto il sortilegioPerché sei una magiaE ti porterò lontano con la forza di un missileE ti prenderò per manoTi porterò a giocare su un pratoE il telefono l'ho buttatoE ho buttato tutte le parePer fortuna assomigli a tua madrePer fortuna sei tutto tua madreQuand'è che ci fate un figlio? (Eh?)Tutti la stessa domandaIo trattenevo la rabbiaPerché avrei voluto spaccargli la facciaAvevo perso da mò la speranzaNon sopportavo più tutto quel drammaAd avere coraggio ci pensava mammaTra medicine e le punture in panciaMesso alle corde anch'ioPensavo alla religioneSe un figlio è un dono di DioForse questa era la mia punizioneMa quelli che mi amanoCon il biglietto per il mio spettacoloChissà se si immaginanoChe hanno pagato le cure e i dottoriChe hanno realizzato un miracoloOra so che dietro il caos c'è un senso più profondoSei nato a febbraio lo stesso giorno del nonnoMamma incredula temeva che fosse un miraggioE i primi mesi ti ha tenuto giorno e notte in braccioE ti porterò lontano con la forza di un missileE ti prenderò per manoTi porterò a giocare su un pratoE il telefono l'ho buttatoE ho buttato tutte le parePer fortuna assomigli a tua madrePer fortuna sei tutto tua madreDa mamma hai preso il nasinoLa forma degli occhi e del visoE l'abilità di cambiarmi l'umore soltanto facendo un sorrisoQuando non dormi mai fino al mattinoQuando fai casino rido perchéLa testa dura e la voglia di urlare quelle le hai prese da meLe hai prese da meE ti porterò lontano con la forza di un missileE ti prenderò per manoTi porterò a giocare su un pratoE il telefono l'ho buttatoE ho buttato tutte le parePer fortuna assomigli a tua madrePer fortuna sei tutto tua madre