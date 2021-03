Achille Lauro, il nuovo album Lauro: tracklist e testi delle canzoni

“Lauro” di Achille Lauro: la tracklist del nuovo album



• Prequel

• Solo noi

• Latte+

• Marilù

• Lauro

• Come me

• Femmina

• A un passo da Dio

• Generazione X

• Barrilete cosmico

• Pavone

• Stupide canzoni d’amore

• Sabato sera



“Prequel” di Achille Lauro: il testo

“Solo noi” di Achille Lauro: il testo

“Latte+” di Achille Lauro: il testo

“Marilù” di Achille Lauro: il testo

“Lauro” di Achille Lauro: il testo

“Come me” di Achille Lauro: il testo

“Femmina” di Achille Lauro: il testo

“A un passo da Dio” di Achille Lauro: il testo

“Generazione X” di Achille Lauro: il testo

“Barrilete cosmico” di Achille Lauro: il testo

“Pavone” di Achille Lauro: il testo

“Stupide canzoni d’amore” di Achille Lauro: il testo

“Sabato sera” di Achille Lauro: il testo

Dopo l’presenza alla 71esima edizione deltorna a far parlare di sé con “”, il suocome ha asserito dallo stesso artista in una pubblicazione su Instagram. Sappiamo già che l’album uscirà ile che al suo interno ci sono. Ecco lae igià resi pubblici.“Per chi ha scelto di essere e di goderne. Per chi se ne frega. Per chi ha conosciuto la fine e della fine ha fatto il suo nuovo inizio. Per tutti gli incompresi, come lo siamo noi”. Scrive cosìnellache annuncia l’uscita del suo ultimo album, “”. Ecco la tracklist.Presto disponibile.Ecco il testo di "", singolo del nuovo album di Achille Lauro.E noi, senza un'animaSenza umanità, solo noiImmoralità, bipolaritàSolo noiMezza manica senza dignitàSolo noiSenza identità, senza ereditàSoli e come, come, comeNo, non chiedermi come come comeNoSalvami teSalvami teSalvami teSalvami teOh no, salvami teSalvami teSalvami teSalvami te (Oh no, no, no)Dici capita, fine tragicaSolo noiSenza fiori né una lacrimaSolo noiSenza padri, ma senza prioritàSolo noiSenza casa, ma senza libertàSoli e come, come, comeNo, non chiedermi come come come (No)Salvami tеSalvami teSalvami teSalvami teOh no, salvami tеSalvami teSalvami teSalvami te (Oh no, no, no)Salvami teNon ho scelto comeTu che c’hai fatto cosìCosì soli e soleMa mi sta bene, sì, cosìNon ci importa comeNon importa, siamo quiCosì soli e soleMa mi sta bene, sì, cosìChe casualità, questa abilitàSolo noiSenza odori da, né grammaticaSolo noiSenza amore, ma senza gravitàSolo noiImmortalità, senza un aldilàSolo noiSalvami teSalvami teSalvami teSalvami teOh no, salvami teSalvami teSalvami teSalvami teSalvami teNon ho scelto comeTu che c’hai fatto cosìCosì soli e soleMa mi sta bene, sì, cosìNon ci importa comeNon importa, siamo quiCosì soli e soleMa mi sta bene, sì, cosìNo, no, noNo, no, noSalvami teNo, no, noNo, no, noNo, no, noPresto disponibile.Ecco il testo di "", singolo del nuovo album diPer tua madre era in figlio di puttanasi per lei dovevi avere di piùe poi cosa vuol dire essere mammaadesso l’hai capito anche tutua nonna il suo maglione a righe e lanabambina si ma solo per un po’e ti truccavi ma uscita di casatirandoti la gonna un po’ più suMa sei così, sì così liberasogno l’Americasi ma tu sei cosìcosi lunaticache vuoi chi non meritanon merita ma sei cosiun’attrice comicala bomba atomicasi ma tu sei cosiin fiamme sei Notre Damealla Scala, l’Operauna notte a Pigalleuna notte a PigallePer tuo padre eri piccola e impacciataricordi ti chiamava Marilùlui ti voleva sotto una campanama in fondo hai sempre poi deciso tuper gli altri era solo un nome d’artee con chi giocare lo sceglievi tuquei giocattoli poi messi da parteperché il sesso poi non ti bastava piùMa sei così, sì così liberasogno l’Americasi ma tu sei cosìcosi lunaticache vuoi chi non meritanon merita ma sei cosìun’attrice comicala bomba atomicasi ma tu sei cosìin fiamme sei Notre Damealla Scala, l’Operauna notte a Pigalleuna notte a PigalleLunatica luna stanotte ti guardasai ti vedo fragile dico che è sabbianessuno ti appoggerà l’orecchio sulla pancialui era proprio come ti diceva mammacos’è la vita se non imparare a vivere la vitaoh no no nose non imparare a vivere la vitamia Marilùora che hai imparato a vivere la vitaoh no no no, no noMa sei così, sì così liberasogno l’Americasi ma tu sei cosìcosì lunaticache vuoi chi non meritanon merita ma sei cosìun’attrice comicala bomba atomicasi ma tu sei cosìin fiamme sei Notre Damealla Scala, l’Operauna notte a Pigalleuna notte a Pigalleuna notte a Pigalleuna notte a PigallePresto disponibile.Presto disponibile.Presto disponibile.Presto disponibile.Presto disponibile.Presto disponibile.Presto disponibile.Presto disponibile.Presto disponibile.