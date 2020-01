Sanremo 2020 Rancore “Eden”: testo e significato

Rancore: i progetti per il futuro

, in arte, salirà sul palco di Sanremo per la seconda volta, dopo Sanremo 2019, portando l’inedito. Il rapper italiano non aveva preventivato il suo ritorno nel 2020: “Non mi sarei mai aspettato di tornare per due anni consecutivi sul palco dell’Ariston: sono contento che parteciperò alla settantesima edizione del festival di Sanremo”.Ecco l’inedito e tutte le curiosità sulla sua partecipazione.Dopo la scorsa apparizione a Sanremo a fianco diper la canzone “”, il rapper nato a Roma ma con padre croato e mamma egiziana tornerà sul palco stavolta in solitaria sulle note di “”.” Il testo è nato da un sogno che raffigurava la storia dell’umanità”, riferendosi al paradiso terrestre. Il brano però non affronta il tema del peccato originale, bensì il tema della scelta”.Ecco ildella canzone.Questo è un codice, codiceSenti alla fine è solo un codice, codiceSenti le rime è solo un codice, codiceSu queste linee solo un codiceL’11 settembre ti ho riconosciutoTu quando dici, grande mela è un codice mutoTu vuoi nemici, sempre, se la strega è in IraqBiancaneve è con i sette nani e dorme in SiriaPasso ma non chiudo!Cosa ci hai venduto?Quella mela che è caduta in testa ad Isaac NewtonRotolando sopra un iPad oroPer la nuova eraGiù nel sottosuolo o dopo l’atmosferaStacca, mordi, spacca, separaAmati, copriti, carica, sparaStacca, mordi, spacca, separaAmatiCaricaNoi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terraTanto siamo sempre ospiti in qualunque nazioneChi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera alla base del meloChe vuole…Quante favole racconti che sappiamo già tuttiOgni mela che regali porta un’intuizioneNonostante questa mela è in mezzo ai falsi frutti è una finzioneE ora il pianeta terra chiama destinazioneNuovo aggiornamento, nuova simulazioneNuovo aggiornamento, nuova simulazioneCome l’EdenCome l’EdenCome l’Eden, prima del ‘ta ta ta’Come prima quando tutto era unitoMentre ora cammino in questo mondo proibitoCome l’EdenCome l’EdenCome l’Eden, prima del ‘ta ta ta’Quando il cielo era infinitoQuando c’era la festa e non serviva l’invitoDov’è lei? Ora, dov’è lei?Se ogni scelta crea ciò che siamoChe faremo della mela attaccata al ramo?Dimmi chi è la più bella allora dai, giù il nomeMentre Paride si aggira tra gli dei ansiosiQuante mele d’oro nei giardini di GiunoneLe parole in bocca come mele dei mafiosiE per mia nonna ti giuroChe ha conosciuto il digiunoÈ il rimedio più sicuroE toglierà il dottore in futuroIl calcolatore si è evolutoIl muro è cadutoUn inventore muore nella mela che morde c’era il cianuroQuesto è un codice, codiceSenti alla fine è solo un codice, codiceSenti le rimeE dopoStacca, mordi, spacca, separaAmati, copriti, caricaAncoraL’uomo è dipinto nella telaMa non vedi il suo volto è coperto da una melaSi, solo di favole ora mi meraviglioVolaLa freccia volaMa la mela è la stessaChe resta in equilibrioIn testa ad ogni figlioCome l’EdenCome l’EdenCome l’Eden, prima del ‘ta ta ta’Come prima quando tutto era unitoMentre ora cammino in questo mondo proibitoCome l’EdenCome l’EdenCome l’Eden, prima del ‘ta ta ta’Quando il cielo era infinitoQuando c’era la festa e non serviva l’invitoE se potessi parlare con lei da solo cosa le direiDi dimenticare quel frastuonoTra gli errori suoiE gli errori mieiE guardare avanti senza l’ansia di una garaCamminare insieme sotto questa luce chiaraMentre gridanoGuarda, stacca, mordi, spacca, separaAmati, copriti, carica, sparaAmati, copriti, carica‘Ta ta ta’Come prima quando tutto era unitoMentre ora cammino in questo mondo proibitoCome l’EdenCome l’EdenCome l’Eden, prima del ‘ta ta ta’Quando il cielo era infinitoQuando c’era la festa e non serviva l’invitoDov’è lei?Ora, dov’è lei?Se ogni scelta crea ciò che siamoChe faremo della mela attaccata al ramo?Se tu fossi quiCosa ti direiC’è una regolaSolaNel regno umanoNon guardare mai giù se precipitiamoSe precipitiamoDopo il primo album “” e innumerevoli canzoni, il rapper romano cerca di spiegare cosa significa per lui questa canzone e se farà parte di un nuovo album dopo l’ultimo “” del 2018: “E’ tutto un divenire, come una barca che sa il suo itinerario: può approdare ovunque ma intanto va”. E carica i suoi fan in vista del debutto: “Manca poco ed è il momento di prepararsi: intanto, inizio ad affilare bene le rime”. Rancore si preparerà inoltre a esibirsi con “” e “” sulle note di ‘’.