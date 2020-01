Sanremo 2020, Piero Pelù "Gigante": testo e significato

Piero Pelù: in prima linea per l’ambiente

Alla soglia dei 58 anni, che compirà ildebutta a Sanremo. Un modo a dir poco unico per “festeggiare i miei 40 anni di carriera” dice il rocker fiorentino.“ Tanti ne sono passati da quell’8 marzo del 1980, quando ho costruito da solo il primo palco con i tavoli della tombola di un circolo Arci a Firenze e cantavo nella band del liceo, i Mugnions” spiega Pelù.Ecco il testo dell’inedito e tutte le curiosità sulla sua partecipazione a Sanremo.Prima volta all’Ariston per il rocker, che si presenta con una canzone dedicata ai suoi. Un pezzo rock ed elettronico per chi arriva al mondo per la prima volta, ma anche per chi lotta in cerca di una rinascita liberandosi dalle catene di unIl brano è facente parte di un nuovo disco di inediti, “” , in uscita ilEcco ildella canzone.Spingi forte spingi forte salta fuori da quel buioCrescerai aprendo porte tutti i giorni stare prontiTu sei molto di più di quello che credi di quello che vediTu sei il mio Gesù la luce sul nulla, un piccolo BuddhaNiente di proibito tu sei benvenuto al mondo mondoÈ come una giostra la menteTu sei il re di tutto e di niente giganteNiente di proibito sei pronto a cavalcare il mondo? MondoFatti il tuo castello volanteCon la fantasia di un bambino… giganteCavalcare draghi e mostri già ti penso dacci dentroÈ un mestiere che conosco tutti i giorni stare prontiTu sei molto di più di quello che credi di quello che vediTu sei il mio Gesù la luce sul nulla mio piccolo BuddhaNiente di proibito tu sei benvenuto al mondo, mondoÈ come una giostra la menteTu sei il re di tutto e di niente… giganteNiente di proibito sei pronto a cavalcare il mondo, mondoFatti il tuo castello volanteCon la fantasia di un bambino… giganteTu sei molto di più di quello che vedi di quello che crediSei il mio assoTu sei il mio Gesù la luce sul nulla mio piccolo Buddha…Il tuo non è un pianto è il tuo primo canto ehi!Oh eh oh ehNiente di proibito tu sei benvenuto al mondo, mondoÈ come una giostra la menteTu sei il re di tutto e di niente… giganteSpacca l’infinito e rubagli un minuto al mondo, mondoPer fare un castello volanteCon la fantasia di un bambino… giganteGigante…In occasione della settimana sanremese, l’artista porterà avanti anche il suo: mercoledìalle 11.00 Pelù sarà sulla spiaggia di Bussana per la raccolta di plastiche e microplastiche spiaggiate per “sottrarre più veleni possibili al nostro ambiente e quindi a noi stessi”. Un evento che fa parte del suo “” e per il quale ha coinvoltoe il comune di Sanremo, che a sua volta ha invitato tutte le scuole del distretto.