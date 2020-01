Sanremo 2020: Sanremo 2020, Levante: “Tikibombom”, testo e significato

Levante: Sanremo 2020, una partecipazione a sorpresa

, in arte Levante, prenderà parte a Sanremo 2020 portando l’inedito “”. Levante farà il suo esordio al Festival, nonostante in passato avesse già fatto domanda per due volte a Sanremo: “Mi hanno detto di no due volte, però quest’anno mi sono sentita voluta”, ha riferito la cantante di origine siciliana “e ho voluto portare una canzone da difendere sul palco, all’altezza delle mie capacità”.Ecco il testo inedito e tutte le sue curiosità a Sanremo.Anche se il nome può ingannare, Tikibombom non è una canzone reggaeton, spiegando di voler dare vivacità ai protagonisti del brano: “La loro diversità è la loro ricchezza”, spiega la cantante, “è un canto speciale per chi non si sente incluso”. In un post sul suo profilo Instagram ha spiegato il significato del brano, che avrà modo di interpretare e di difendere: “Io sono vento, non sono mai stata bandiera, decido dove soffiare e quando farlo”, augurando ai fan di mettersi in gioco con leggerezza e libertà.Ecco ildella canzone.Ciao tu, animale stancoSei rimasto da soloNon segui il brancoBalli il tango mentre tutto il mondoMuove il fianco sopra un tempo che faTikibombombomHey tu, anima indifesaConti tutte le volte in cui ti sei arresaStesa al filo teso delle altre opinioniTi agiti nel ventoDi chi non ha emozioniMai più, è meglio soli che accompagnatiDa anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé.Laggiù, tra cani e porci,Figli di un Dio minore pronti a colpirciPer portarci giù con sé, giù con sé.Noi, siamo luci di un’altra cittàSiamo il vento e non la bandiera, siamo noi.Noi, siamo gli ultimi della filaSiamo terre mai viste prima, solo noiCiao tu, freak della classe“Femminuccia” vestito con quegli strassProva a fare il maschioTi prego insistoFatti il segno della croce e poiRinuncia a MefistoHey tu, anima in rivoltaQuesta vita di te non si è mai accortaColta di sorpresa, troppo coltaTroppo assorta, quella gonna è cortaMai più, è meglio soli che accompagnatiDa anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé.Noi, siamo luci di un’altra cittàSiamo il vento e non la bandiera, siamo noi.Noi, siamo gli ultimi della filaSiamo terre mai viste prima, solo noiNoi siamo angeli rotti a metàSiamo chiese aperte a tarda sera, siamo noi.Noi, siamo luci di un’altra cittàSiamo il vento e non la bandiera, siamo noi.Noi, siamo gli ultimi della filaSiamo terre mai viste prima, solo noiNoi siamo l’ancora e non la velaSiamo l’amen di una preghiera, siamo noi.Ciao tu, animale stancoSei rimasto da soloNon segui il brancoBalli il tango mentre tutto il mondoMuove il fianco sopra un tempo che faTikibombombomDopo aver vestito i panni di giudice di, la cantante di origini sicule proverà a mettersi in gioco, spiegando una partecipazione del tutto inaspettata: “Dopo l’uscita dell’ultimo album “Magnamemoria”, pensavo di aver terminato, non era in programma una canzone per Sanremo 2020”, ha dichiarato la cantante. Ildebutterà consulle note di “”, mentre il 7 Febbraio uscirà una nuova edizione dell’album “”.