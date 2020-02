Sanremo 2020: Tosca “Ho amato tutto”: testo e significato

Ho amato tutto di Tosca: video Sanremo 2020

La 52 enne Tiziana Tosca Donati, o semplicemente, torna al festival di Sanremo dopo la vittoria nel 1996 in coppia con Ron, (con il brano “”), portando il brano “”. Racconta la cantante che, alla chiamata di Amadeus, pensò di essere vittima di uno scherzo poiché giorni prima aveva letto una lista provvisoria e il suo nome non era in quell’elenco: “Fiorello non è un bello scherzo”, rispose la cantante; ma tra le risate di Amadeus le è stato comunicato di essere parte dei 24 partecipanti di Sanremo 2020.La sua canzone, presentata nella seconda serata del festival, ha subito conquistato il pubblico per l'eleganza dell'interpretazione. Ecco il testo inedito e tutte le curiosità sulla partecipazione a Sanremo 2020.Rivedi l'esibizione di Tosca durante la seconda serata di Sanremo 2020Dopo la vittoria di Sanremo 1996 in coppia con Ron, definita dalla cantante “come una bomba a orologeria”, Tosca torna sul palco Ariston stavolta con un testo solitario. “Questo è un brano delicato e intimo, un po’ come si tira una linea e si tirano le somme, nel bene e nel male; è un elogio alla semplicità.” La canzone però non è stata scritta da lei bensì da Pietro Cantarelli: “La canzone è nata mentre eravamo sotto un albero”.Ecco ildella canzone.Tre passi e dentro la finestraIl cielo si fa mutoResto lì a guardareIo so cantare so suonare so reagire ad un addioMa stasera non mi riesce nienteStasera se volesse DioFaccio pace coi tuoi occhiFinalmenteCon te ho riscritto l’alfabetoDi ogni parola stanca il significatoPerfettamente inutile cercare di fermare l’onda cheCi annega e ci lascia senza fiatoEd è una musica che vaIn un istante è primaveraChe ritornaE come un pesce che non può più respirareCome un palazzo intero che sta per cadereTu sei l’unica messa a cui io sono andataUn volo che è partitoSvanito in fondo al bluE io adesso farei qualsiasi cosaPer sfiorare le tue labbraPer rivedertiSe è vero che il tempo ci rincorreOggi sono questa faccia questa carne e queste ossaLe sento ancora addosso le tue mani che mi spostano più in làDove si vive solo di uno sguardoÈ tardi, si spegne la candelaÈ sempre troppo tardiPer chi non torneràE come un pesce che non può più respirareCome un palazzo intero che sta per cadereTu sei l’unica messa a cui io sono andataUn treno che è partitoSparito in mezzo al bluE io adesso farei qualsiasi cosaPer averti fra le bracciaPer rivedertiPerché se manchi tu manchi da morirePerché amarsi è respirare i tuoi respiriStracciarsi via la pelle e volersela scambiareÈ l’attimo fatale in cui mi sono arresaPerché tu vieni con questo amore tra le maniE come sempre nei tuoi occhiLa mia casaSe tu mi chiedi in questa vita cosa ho fattoIo ti rispondo ho amatoHo amato tuttoTosca torna a parlare dei suoi ricordi e di quanto era importante Sanremo per lei e la sua famiglia: “E’ un po’ come veder giocare la nostra nazionale, anche se prima Sanremo era un elemento più aggregante”. Ha dolci ricordi d’infanzia riguardo Sanremo: “Ci riunivamo a casa nostra con amici e parenti e durante le esibizioni nessuno emetteva un fiato: al termine della puntata risentivo le canzoni registrate da mio padre e il giorno dopo cantavo le canzoni davanti le mie amiche”. Tosca si esibirà anche sulle note di “” con Silvia Perez Cruz.