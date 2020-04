Ti piace la radio? Ecco come partecipare al programma ‘Prendila così’ di RaiRadio2

‘Prendila così’ apre le porte agli studenti

‘Prendila così’: il messaggio del programma

Al tempo del Coronaviruso creare assembramenti, per usare una parola che va molto di moda ultimamente! E così proprio grazie al web si può seguire una lezione scolastica immaginando di stare in classe, parlare con gli amici tramite videochiamate proprio come si fa nella piazzetta sotto casa ma ancheTra queste rientra a pieno titolocondotto dalla giornalista Diletta Parlangeli e dallo stand up commedian Francesco De Carlo.Il programma infatti ha deciso diall’interno della quale viene decisa la scaletta della puntata. Insomma, per gli appassionati di radio e comunicazione ma non solo,in che modo si sceglie di alternare i temi di puntata per garantire informazione e intrattenimento, come vengono scelti gli ospiti e perché.Per scoprirne di più noi di Skuola.net abbiamo fatto una chiacchierata con i conduttori, ecco cosa ci hanno detto!Guarda ancheL’appuntamento per partecipare alla riunione di ‘Prendila così’ è ilDiletta e Francesco sono pronti ad ascoltare suggerimenti ed idee per arricchire le puntate del week end.Madi una riunione che potremmo definire ‘open source’? Il primo a rispondere, con l’ironia, è Francesco “Perché abbiamo visto che in questo periodo ci sono poche dirette Instagram e quindi abbiamo pensato di fare qualcosa che non ha fatto nessuno”.In realtà lo scopo è quello di “Aprire la 'cucina' del programma – si fa serio ora Francesco – a chi è interessato adi un programma radiofonico”. Grazie a questa iniziativa, infatti, i ragazzi potranno davvero comprendere da vicino, partecipando comodamente da casa,dalla scelta dei temi fino agli ospiti da invitare.“Io ricordo – prosegue – che quando frequentavo l’università mi avrebbe fatto molto piacere avere un contatto diretto con il mondo radiofonico, non solo didattico”. Ma non solo una nuova esperienza, decisamente innovativa, quella offerta da ‘Prendila così’ è anche un modo, “Un’occasione per provare a suggerirci qualcosa che vorrebbero sentire, qualche desiderio anche perché hanno un’età che viene sempre raccontata maconclude Diletta.Insomma non vi resta che segnarvi l'appuntamento con ladi ‘Prendila così’,per avere la concreta chance di dire la vostra e partecipare attivamente alla costruzione di un programma radiofonico. Per tutti gli appassionati del settore poi, sarà anche un modo per tirarsi su di morale in questa quarantena perché come ricorda Francesco “Se ce l’ho fatta io possono farcela tutti”.“È rivolta – spiega Diletta- a tutte le persone che hanno fallito, quindi a tutti noi, eSiamo abituati a pensare che non riuscire in qualcosa sia negativo ma in realtà non è sempre così. “Fallire – spiega Diletta – è importante, ovviamente senza reiterare.Da un insuccesso ci si può rialzare più consapevoli di sé stessi rispetto a quando si è caduti. Un messaggio quindi, quello lanciato dalla trasmissione, positivo e che può essere d’aiuto a tutti, studenti in primis! I due conduttori anche grazie al supporto di ospiti snocciolano tutti gli aspetti del fallimento “Ci affidiamo – aggiunge Francesco –all’esperienza di astrofisici, psicoterapeuti, filosofi e ognuno di loro ci racconta quanto è importante il fallimento nella propria disciplina”. Insomma un appuntamento quello di ‘Prendila così’ che non si puo’ certamente perdere, non credi?