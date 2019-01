Måneskin, la playlist esclusiva: 7 canzoni per la settimana dello studente!

Lunedì, martedì, mercoledì… ogni giorno della settimana di uno studente porta con sé gioie e dolori. Come faremmo senza le nostre playlist e le cuffie alle orecchie per consolarci nel tragitto verso scuola o per scatenarci quando suona la campanella prima del weekend?

E se vi dicessimo che anche gli artisti più cool del momento, i Måneskin, conoscono benissimo come ci si sente? Certo, sono stati studenti anche loro prima di diventare dei veri e propri idoli sul palco!

Se quindi a scegliere la playlist perfetta, esclusiva per Skuola.net e TIM, sono Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, puoi stare sicuro che non vedrai l’ora di ascoltarla. E per farlo, non sprecherai GIGA grazie a TIM Young.

Dì la verità, non vedi l’ora di sapere quali sono le canzoni che la tua band preferita ha scelto apposta per te, vero?

Le tue playlist preferite senza sprecare GIGA con TIM Young

Il lunedì, dopo il week end, la sveglia alle 7 ricomincia a suonare e viene solo da piangere...Prendi l’autobus al volo sperando di arrivare in tempo a lezione perché, ovviamente, hai rimandato la sveglia almeno 10 volte. Come impiegare il tempo nel tragitto? Ovviamente ascoltando la prima canzone scelta dai Måneskin per te, Are you gonna be my girl dei: secondo la band, è il brano giusto “per iniziare la settimana con energia” e, aggiungiamo noi di Skuola.net, per ritrovare il ritmo che ci vuole!Eccoci al martedì, il giorno dei buoni propositi. E’ il momento della settimana in cui pensi di avere ancora tanto tempo per studiare, per fare sport e dedicarti ai tuoi hobbies, per uscire con gli amici! Il fatto è... farai davvero tutte queste cose?Forse sì, con la colonna sonora giusta. E alloradevi avere Good Times Bad Times deia tutto volume nelle cuffiette: “Un classico del rock che continua col mood del lunedì, perché l’energia non va persa!”. E se lo dicono loro… puoi fidarti!Diciamoci la verità: il mercoledì siamo nel pieno delle lezioni, interrogazioni, compiti in classe... e siamo già stanchi. Così si allontana sempre di più la voglia di fare, e si avvicina sempre di più la voglia di “nullafacenza” sul divano...Ecco la soluzione: invece di passare il pomeriggio facendo Stories su Instagram lamentandoti che devi studiare (senza studiare), svegliati e condividi sui social! Quale? La scelta non poteva che ricadere nella splendida Bohemian Rhapsody dei, un mix di generi che rappresenta benissimo questo giorno della settimana. L’indimenticabile assolo di chitarra e la meravigliosa voce di Freddie Mercury ti darà la motivazione di arrivare almeno al giovedì...Ci siamo quasi, il weekend è sempre più vicino! Ieri un compito, l’altro ieri una verifica… ormai il più è fatto, quindi perché studiare oggi ciò che puoi studiare la prossima settimana?E come dire di no agli amici che ti invitano fuori per l’aperitivo? Una pausa ci vuole, soprattutto se di sottofondo c’è London Calling dei, letteralmente una marcia in più per arrivare al fine settimana secondo i. Chissà se sulle note di questo cult del punk rock non inizierai a progettare la tua prossima destinazione...Eccoci alle ultime ore di lezione e poi.... libertà! Tranne quei poveri studenti che hanno lezione di sabato e saranno costretti a studiare anche le ultime consegne della settimana. Speriamo nel buon cuore dei prof!Anche per loro, comunque, è necessaria una dose di buona musica: ihanno selezionato per il venerdì una canzone, a loro parere, “perfetta per fare pratica per il sabato e entrare nel mood weekend”: The Jean Genie di. Pronti per scatenarvi? Ormai manca poco…Sabato è arrivato finalmente! Oggi, dal rock si passa al rap!Non vedete l’ora di sentire qual èA tutta disco con Lartiste eperché il sabato, gli studenti, si dimenticano dei libri e si divertono, si innamorano, ma soprattutto ballano! Sì, però... non esagerate con il twerk!Una mattina passata a dormire, svegliati dal profumo del caffè che la mamma ha amorevolmente preparato per noi… prima di buttarci giù dal letto con l’ordine perentorio di mettere a posto la stanza! Eh, va bene, ci vuole un po’ di pazienza: un ultimo sforzo prima di passare l’intera giornata davanti alla tv a fare binge watching di serie. E tra un episodio e un altro, una pausa total relax con Di mi nombre di, consigliata daiin una domenica riposante per riprendersi dal sabato sera ed essere pronti a un nuovo lunedì. Magari anche Damiano, Victoria, Thomas e Ethan la stanno ascoltando come te, in questo momento...E’ finita la settimana e senti già la mancanza delle? Allora non ti resta che ricominciare da capo!sulla tua piattaforma di streaming musicale preferita e ascoltala quante volte vuoi, infatti, è l’offerta di TIM per gli Under 30 che non fa sprecare GIGA sulle app più usate (social, chat e, ovviamente… musica in streaming!). E poi, per tutto il resto, 30 GIGA per i dati e minuti illimitati per le chiamate a 9.99 € al mese. Per informazioni sulle app incluse basta visitare il sito www.timyoung.it Che aspetti ad attivarla? E’ un’ edizione limitata, riservata agli under 30, che oltre al prezzo incredibileNon ti basta? Incluso nel pacchetto c’è anche “”: oltre 30 milioni di brani, ascolto e skip illimitati, possibilità di scaricare interi album e singoli brani per sentirli offline, in qualità audio elevata e senza pubblicità, tutto senza consumare GIGA fino al 31 marzo 2019.