Natale: 5 situazioni imbarazzanti da condividere sui social

Natale è senza dubbio uno dei momenti più attesi e, grazie ai social, condivisi dell’anno. Nessuno resiste alla tentazione di postare foto di momenti legati a questa festività: dalla tavola imbandita, pronta per essere presa d’assalto dall’intera famiglia affamata come non mai, al classico alberello decorato in modo eccentrico proprio per essere mostrato sui social. Insomma, è a Natale che la voglia di condividere cresce a dismisura, anche quando si verificano situazioni esilaranti degne di essere immortalate. Di quali stiamo parlando? Scoprile!

La nonna e i suoi problemi con la dentiera

Il regalo non proprio azzeccato

L’attentato del gatto all’albero

Il ‘servizio buono’ danneggiato

Il dolce della zia… da dimenticare

Il pranzo di Natale non è di certo simile, per elaborazione e numero di portate, a quello che siamo abituati a consumare quotidianamente. In ogni casa l'estro culinario viene espresso ai suoi massimi livelli anche a discapito della. Ecco quindi che le sue difficoltà nel mangiare alcune pietanze vengono a galla. Come non immortalarla mentre è alle prese con la faraona arrosto e la sua dentiera che proprio non ne vuole sapere di stare al suo posto?!?L'euforia di fare i regali porta spesso a sbagliare. Non è infatti semplice scegliere il dono giusto per tutti, e quando questo non accade, la situazione che si viene a creare può essere davvero esilarante. Hai presente quando tua madre regala, per il secondo anno consecutivo,che si lamenta del caldo anche d'inverno? Il suo viso, tra l'imbarazzo e la delusione, è certamente un'immagine da catturare! Soprattutto se tu sei preso a gongolare felicemente con il tuo nuovo e tanto atteso dono appena ricevuto.Invitare i parenti il giorno di Natale è anche l'occasione per fare bella mostra degli addobbi natalizi, nel caso in cui non li avessero già ammirati sui social. La più orgogliosa dell'albero è certamente la padrona di casa, che ogni anno compra nuovi e sempre originali addobbi. Ed è proprio mentre fa la sua dettagliata descrizione su dove ha acquistato le super tecnologiche lucine, che può arrivare. Risultato? Palline che in un batter d'occhio rotolano in tutta la casa e. Una scena perfetta per una storia su Instagram che ovviamente scatenerà le risate di tutti i presenti!Oltre al numero di pietanze, decisamente smisurato, il pranzo di Natale è caratterizzato anche dall'addobbo, è proprio il caso di dirlo, della tavola. Piatti in porcellana, bicchieri di cristallo e posate d'argento sono gelosamente custodite e tirate fuori solo per quest'occasione! Se tu, memore delle raccomandazioni estenuanti di tua madre, tratti tutto come fossero reliquie,. E se facesse cadere il suo bicchiere mentre tenta di imitare gli adulti nel fare un brindisi? La disperazione di tua madre sarebbe perfetta per un meme!Natale è anche sinonimo di dolci e il più atteso è certamente quello che si mangia al termine, di solito in orario da merenda, del pranzo del 25. Per non essere banale, la cara zia ogni anno opta per un dessert innovativo, declassando a 'dolcetti' i classici panettoni farciti. Ecco quindi che dopo aver ascoltato il suo sermone sui tempi di preparazione, la prelibatezza e altre infinite e noiose informazioni sul suo dolce, arriva finalmente il momento di assaggiarlo.Un errore di questo tipo genererebbe situazioni davvero esilaranti. Impossibile non condividerle con i tuoi amici!