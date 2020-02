Sanremo 2020, Pinguini tattici nucleari "Ringo Starr": testo e significato

Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo 2020: il video

, band bergamasca in forte ascesa, ha portato un po' di Val Seriana a Sanremo. Il cantante e il chitarrista del gruppo infatti sono originari della Valle. Il brano interpretato sul palco, presentato durante la seconda serata di Sanremo, è “”. I musicisti sono giovani ma per nulla inesperti: hanno già pubblicato quattro album e si portano dietro un bel seguito.La band, il cui nome deriva, secondo quanto raccontato dai suoi componenti, dalla birra, rispondono così all’invito di Amadeus:”No, non lo avremmo mai immaginato, ma ne siamo felici” ci dicono i Pinguini.Ecco il testo del brano e tutte le curiosità sulla loro partecipazione a Sanremo.Rivedi l'esibizione deiElio Biffi(tastierista), Nicola Buttafuoco(chitarrista), Matteo Locati(batterista), Lorenzo Pasini(chitarrista), Simone Pagani(bassista) e Riccardo Zanotti(cantante e autore dei brani) ci hanno entusiasmato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, per loro è la primissima volta sul palco dell’Ariston, sul quale hanno portato il loro inedito “”. “Era una melodia che avevo in mente da anni, soltanto sei mesi fa ho trovato il testo perfetto” racconta. “Mi sono subito detto: questo pezzo potrebbe aiutarci ad ampliare il nostro pubblico.” Ma perché proprio Ringo Starr? “Faceva parte della band più grande di tutte, i Beatles, eppure tra loro era una figura più marginale, rimaneva spesso nell’ombra” spiegano.Ecco ildella canzone.A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto beneIl cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre ieneGli amici ormai si sposano alla mia età ed io mi in**** se non indovino all’ereditàForse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto tipo andando in AfricaMa questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare piùChe la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tuIn un mondo di John e di Paul io sono Ringo StarrIn un mondo di John e di Paul io sono Ringo StarrIn un mondo di John e di Paul io sono Ringo StarrUooh ooohTu eri Robin poi hai trovato me, pensavi che fossi il tuo Batman ma ero solo il tuo Ted eh ehE quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me fingo,Che i migliori alla fine se ne vanno sempre e che cosa rimane? Ringo.Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare piùChe la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tuIn un mondo di John e di Paul io sono Ringo StarrIn un mondo di John e di Paul io sono Ringo StarrIn un mondo di John e di Paul io sono Ringo StarrUooh ooohRingo, Ringo, Ringo, RingoIn un mondo di John e di Paul io sono Ringo StarrMa questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare piùChe la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tuIn un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo)Uooh ooohIluscirà un’edizione speciale del loro ultimo album “”, con nuovi arrangiamenti e altri due inediti. “C’è anche una canzone dedicata alla nostra città” ci rivelano. “Si intitola proprio Bergamo”.