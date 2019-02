Oscar 2019, tutti i premi: migliori attori e film vincitori

Nella notte tra il 24 e il 25 Febbraio si è tenuta presso il Dolby Theatre di Los Angeles la cerimonia di assegnazione degli Oscar. Per la prima volta dal 1989 l'evento è andato in scena senza un conduttore. Inizialmente era stato scelto il comico e attore Kevin Hart, ma, a seguito di alcune polemiche emerse a causa di alcuni commenti omofobi rilasciati dall'americano tra il 2009 e il 2011 è stata presa la decisione di sollevarlo dall'incarico.

Oscar 2019 i miglior film: Roma, Green Book, Blackkklansman, Bohemian Rhapsody e gli altri film premiati

Miglior canzone: premio Oscar 2019 a Lady Gaga

Oscar 2019, i migliori attori: Rami Malek, Olivia Colman e gli altri premiati

I cortometraggi e documentari premio Oscar 2019

Protagonista della serata il regista messicano, vincitore dell'oscar per la miglior regia, la fotografia e per il miglior film straniero con Roma. A Green Book l'oscar per il miglior film e per la miglior sceneggiatura originale mentre Spider Man, un nuovo universo consegue il premio come miglior film d'animazione. Al film drammaticoè stato assegnato l'oscar per la miglior sceneggiatura non originale, ainvece il premio per il miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro. Dila miglior colonna sonora la miglior scenografia e i migliori costumi.hanno conseguito il premio oscar per il miglior trucco per il film Vice, mentre il premio per gli effetti speciali se lo è aggiudicato il film, che vede tra i compositori, vince l'oscar per la miglior canzone. Una commossa Lady Gaga, dopo la premiazione, ha invitato l'attore e regista Bradley Cooper sul palco per intonare la canzone premiata. "Non c'è nessuna altra persona sul pianeta che può cantare questa canzone che non sia tu", ha detto la cantante, dedicando l'Oscar proprio a Cooper, che l'ha diretta.Per quanto riguarda i premi legati agli attoridel film Bohemian Rhapsody,il premio di miglior attrice protagonista per La Favorita, al'oscar di attore non protagonista nella pellicola Green Book e aquello di attrice non protagonista nel film Se la strada potesse parlare.Gli oscar legati ai cortometraggi e lungometraggi sono stati assegnati al film, come cortometraggio animato, acome miglior cortometraggio ail premio come miglior documentario cortometraggio mentreha vinto il premio come documentario lungometraggio.