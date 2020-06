Non mi basta più Baby K e Chiara Ferragni: Testo e audio

Non mi basta più di Baby K e Chiara Ferragni: lo spot

Non mi basta più: traccia audio Spotify

Non mi basta più di Baby K e Chiara Ferragni: testo

La corsa per la hit dell’estate 2020 è ufficialmente iniziata: dopo “” di Gaia, “” di Irama e “” di Takagi & Ketra, arriva il singolo di, presenza fissa dell’estate tricolore da anni. Questa volta non è sola: con lei c’è l’influencer. Il singolo si chiama “” ed è stato anticipato dal jingle presentato nella campagna di comunicazione crossmediale del brandCurioso di ascoltarla e di leggere il testo della prossima hit dell’estate?Uscito oggi, giovedì 25 giugno, ma disponibile in presave suda lunedì, “” è stato presentato in un frame del nuovo spot tv del brand “” con la special guest. Lo spoiler, invece, è arrivato dal profilo Instagram di Baby K: “Un progetto davvero unico nato pensando che anche in un’estate così diversa possiamo sentirci bene con noi stessi- partendo dai capelli”.Chiara, è arrivato il momentoAttiviamo il pianoConfermato, ci aspettanoOperazione avviata, vai con la hit[Strofa 1: Baby K, Chiara Ferragni]Yo, Baby KFinestre nella chat coi sogni dei [?]Lo chiederò all'estate, non fare la stupidaSe la felicità è un bicchiere a metàStasera mi ci tuffo mentre cerchi nelle appNon vado sotto, vado on topPrima vai e poi è stopDolce amaro [?]Già mi avevi al primo ciao (ciao)Tu fra queste bambole sembri KenTi ho in testa come PanteneSei una ruota da lunedì fino al weekend[Ritornello: Baby K]Non temo più le onde, sto già in alto mareSe mi dai solo un goccio che rimango a fareTi dico "okay" una volta, poi dico che è finitaMa dopo questa notte nulla è come primaNon mi basta più e non ti basta piùNe voglio ancora, ancora non mi basta piùNon mi basta più e non ti basta piùNe voglio ancora, ancora non mi basta più[Strofa 2: Baby K, Chiara Ferragni]Wow, frena, suave-suavecitoIl cuore è a dieta, il tuo è appetitoIl corpo dice ciò che non dico:"Questo è il pezzo mio preferito!"Ragione o sentimento, rispondi: "baby, c'è tempo"Sul tetto ballando lento, come bandiera al ventoDammi il finale tanto noi siamo già il filmSullo sfondo c'è una canzone, fa così:[Ritornello: Baby K]Non temo più le onde, sto già in alto mareSe mi dai solo un goccio che rimango a fareTi dico "okay" una volta, poi dico che è finitaMa dopo questa notte nulla è come primaNon mi basta più e non ti basta piùNe voglio ancora, ancora non mi basta piùNon mi basta più e non ti basta piùNe voglio ancora, ancora non mi basta più[Bridge: Baby K]Si alzano le onde, rimango ad aspettareIl sole all'orizzonte, scende dalle sue scaleLa vita è in una notte, dimmi che male c'èLa notte poi son due, non c'è due senza tre[Ritornello: Baby K]Non temo più le onde, sto già in alto mareSe mi dai solo un goccio che rimango a fareTi dico "okay" una volta, poi dico che è finitaMa dopo questa notte nulla è come primaNon mi basta più e non ti basta piùNe voglio ancora, ancora non mi basta piùNon mi basta più e non ti basta piùNe voglio ancora, ancora non mi basta più[Outro: Chiara Ferragni, Baby K]Non c'è due senza treNon c'è due senza treNon c'è due senza tre, senza te te te(Ooo) Altro giro (Yeyeyeye)Mmm, non mi basta