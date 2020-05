Netflix giugno 2020: serie TV e film, tutte le novità in uscita

Le serie tv in arrivo su Netflix a giugno 2020

DC’s Legends of Tomorrow, quarta stagione (1 giugno)

L’Attacco dei Giganti, terza stagione seconda parte (1 giugno)

Marblegen, prima stagione (1 giugno)

Le amiche di mamma – Fuller House, quinta stagione seconda parte (2 giugno)

Baki, seconda stagione (4 giugno)

Tredici – 13 Reasons Why, quarta stagione (5 giugno)

New Girl, settima stagione (9 giugno)

F is for Family, quarta stagione (12 giugno)

Kipo e l’era delle creature straordinarie, seconda stagione (12 giugno)

BNA – Brand New Animal (30 giugno)

I film, documentari e reality show in arrivo su Netflix a giugno 2020

84 Caring Cross Road (1 giugno)

I mercenari 3 – The Expendables (1 giugno)

Into the Storm (1 giugno)

Rampage – Furia animale (1 giugno)

Ready Player One (1 giugno)

Una pallottola spintata 33 e 1/3 – L’insulto finale (1 giugno)

Senza lasciare traccia (2 giugno)

Vera: Salvataggio arcobaleno (2 giugno)

Il crimine ha i giorni contati – The last days of American crime (5 giugno)

365 giorni (7 giugno)

Bleed – Più forte del destino (7 giugno)

Inganni online (7 giugno)

Ore 15:17 – Attacco al treno (7 giugno)

Da 5 blonds – Come fratelli (12 giugno)

Don’t Crack Under Pressure (12 giugno)

Don’t Crack Under Pressure – Season Two (12 giugno)

Don’t Crack Under Pressure – Season Three (12 giugno)

Magnetic (12 giugno)

Nuit de la Glisse (12 giugno)

The Woods (W Glebi Lasu) (12 giugno)

Feel the Beat (18 giugno)

Miyo – Un amore felino (A Whisker Away) (18 giugno)

Eurovision Song Contest: La storia dei Fire Saga (26 giugno)

Lo spelling di un sogno – Spelling the dream (3 giugno)

Lenox Hill (10 giugno)

Al passo con i Kardashian (1 giugno)

Married to Medicine (1 giugno)

The Real Housewives of Atlanta (1 giugno)

The Real Housewives of Beverly Hills (1 giugno)

The Titan Games (1 giugno)

Fonte: 13 Reasons Why via FacebookSe hai già finito di guardare la quarta stagione di Skam Italia Summertime , la piattaforma di streamingsta per aggiornare il catalogo dei contenuti disponibili. In arrivo, infatti, nuove e vecchie serie tv, anime, documentari, film originali e reality show. Tra questi, attesissima è la quarta stagione diEcco l’elenco di tutti i titoli.Anche questo mese le serie tv sono sicuramente le più attese. Dopo il grande successo di, incentrato sulla vita della ragazza italo-tunisina, sulla piattaforma di streaming Netflix torna il 5 giugnocon la quarta e ultima stagione. Gli studenti della, prima di dirsi addio, dovranno mantenere un pericoloso segreto sepolto e prendere scelte strazianti che potrebbero cambiare la loro vita per sempre. Che cosa succederà? Ma non solo Tredici, ecco un elenco di tutte lein uscita a giungo 2020!Attesissimi anche i film e i reality show. Dopo il grande successo delle tre versioni di, America, Brasile e Francia, arriva il format. Tra i film, bramatissima la terza parte dema anche. Ecco un elenco completo dei film e dei reality show in programmazione per giugno 2020.