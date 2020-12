Feste di Natale in casa? Nessun problema, torna l'NBA!

Ecco quali sono le squadre che scenderanno in campo

Le novità di questa nuova stagione

Per tutti gli amanti del basket c'è una buona notizia in questo periodo triste:. Quest'anno la squadra da battere è idel duo, entrambi freschi di rinnovo di contratto.La squadra deiè stata tra le più attive sul mercato terminando il rapporto con il play Rajon Rondo e lo storico centro Javale Mcgee per aggiungere al team(Toronto),(OKC) eproprio dagli acerrimi rivali.Proprio quest'ultimi ihanno perso una pedina molto importante del loro scacchiere e non possono muoversi sul mercato se prima non risolvono i problemi interni con le loro stelle, vedisu tutti reo, secondo i compagni, di godere di troppi privilegi dalla società. Rimanendo a Ovest, tutti sono in attesa di scoprire la scelta del "barba"(che intanto ha già saltato il primo allenamento per aver partecipato ad una festa ad Atlanta), dopo l'addio di Mark D'Antony e della sua spalla Russel Westbrook, volato a Washington in cambio di John Wall. Tanta attesa anche perche, distrutta dagli infortuni la scorsa stagione, ha subito un'altra tegola con l'ennesimo grave infortunio della stellaVoliamo a Est dove non manca l'euforia per vedere le squadre in campo. Una su tutte i, che finalmente possono schierare la coppia dell'ex MVPe il miglior one vs one della legaè sotto i riflettori dal momento che ha sorpreso tutti con 4 innesti di livello: il nostro connazionale(OKC),(Sacramento),(Lakers) e il promettente rookie. Occhio aiche non perdono nessun giocatore dopo la strepitosa annata con una finale sfiorata e che aggiungono il play argentino, che dopo aver dato spettacolo in Europa, ci farà divertire anche in terra americana.La novità di questa stagione è chedi proprietà e rumors ci dicono che i manager della lega stanno lavorando con il governo e il ministero della salute per poter permettere l'. Laè prevista per, proprio a ridosso delle olimpiadi di Tokyo, e vedremo quali stelle se la sentiranno di partecipare, rinunciando così alle loro vacanze.Gianluca Daluiso