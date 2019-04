Golden Gianpy ospite della Skuola Tv: tutte le curiosità sullo youtuber!

Dopo la bellissima Michela Riganelli la Skuola Tv continua ad ospitare influencer e webstar amatissimi dai ragazzi. Domani venerdì 12 aprile alle 16.00 in punto ci sarà un nuovo appuntamento con la nostra videochat e come ospite avremo un protagonista del web. Curioso di sapere chi sarà il prossimo ospite? Ti diamo un indizio: è un vero ‘mago’ della telefonia, conosce infatti tutti i modelli di smartphone presenti sul mercato. Nessuno, meglio di lui, saprà consigliarti a riguardo…impossibile non avere le idee chiare dopo aver visto un suo video! Hai capito di chi stiamo parlando? Leggi l’articolo e lo scoprirai!

Il nostro ospite

Non perdere la puntata

Saràyoutuber che conta quasi un milione di iscritti sul suo canele Youtube, l’ospite della nostra prossima videochat.Come fa ad avere così tanto successo? Quali sono i suoi progetti futuri? Sono solo alcune delle domande che faremo a Golden Gianpy pere per ‘rubargli’ qualche segreto del mestiere! Ma non solo, cercheremo di, che magari è sfuggita ai fan più attenti, e sul suo passato da studente. Chissà se la passione per i video risale già ai tempi del liceo?! Non ti resta che guardare la nostra videochat per scoprirlo!Ricorda chein punto, hai un appuntamento che proprio non puoi perdere: quello con laDurante la diretta potrai mandarci tutte le domande che vuoi, il nostro conduttore, come sempre, le leggerà direttamente a Golden Gianpy che risponderà in tempo reale. Quello di domani, quindi, è un appuntamento davvero molto importante, ricordati di sintonizzarti