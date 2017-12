Toffa, Donnarumma, Hayden: ecco i personaggi più cercati sul web nel 2017

Dicembre, tempo di classifiche e di bilanci di fine anno. Anche Google realizza la propria. Una graduatoria che permette di capire quali argomenti hanno interessato di più gli utenti durante il corso dell'anno che si sta per chiudere e che consente anche di individuare quali siano stati effettivamente gli eventi più discussi del 2017. Nove le categorie: parole, personaggi, eventi, come fare, perché, cosa significa, mete vacanza, ricette e biglietti. Tutto questo grazie a Google Trend.

I famosi più 'googlati' del 2017

1. Nadia Toffa

2. Gianluigi Donnarumma

3. Nicky Hayden

4. Paolo Villaggio

5. Fabrizio Frizzi

6. Chester Bennington

7. Ermal Meta

8. Chiara Ferragni

9. Chris Cornell

10. Fiorella Mannoia

Ma qual è laLo strumento di Big G è andato a pescare nel mondo dello della tv, del cinema, della musica, dello spettacolo in generale. Anche se, in realtà, i 'trends' non raccontano quali sono le persone più ricercate al mondo durante l’anno, ma danno solo un valore indicativo. Google spiega, infatti, che gli elenchi sono basati suinel 2017 rispetto al 2016. Questo, in parole povere, vuol dire che chi è al primo posto non è la persona più cercata nel 2017, ma semplicementeAl primo posto troviamo. Il grave malore che l'ha colpita il 2 dicembre a Trieste, da cui si è prontamente ripresa, l'ha fatta schizzare al primo posto nella graduatoria di Mountain View. Il clamore suscitato dalla sua vicenda, l'ha fatta salire fino al terzo posto su scala mondiale, dietro solamente al giornalista della Nbc, Matt Lauer, licenziato dopo lo scandalo su presunte molestie sul lavoro e all'attrice Meghan Markle, futura sposa del principe Harry d'Inghilterra.Il 2017 è stato indubbiamente anche l'anno del. Il lungo tira e molla estivo con la società rossonera e le offerte dei maggiori club europei per comprare il suo cartellino hanno fatto sì che il suo nome fosse tra i più cercati in Rete. Come spesso accade, però, sono soprattutto le controversie a suscitare la curiosità di chi va sul motore di ricerca. Il suo nome, perciò, è, Mino Raiola,, per la questione del contratto.Al terzo posto c'è la morte del, Nicky Hayden., investito da un auto mentre era in bicicletta vicino Misano Adriatico, in Romagna. Personaggio molto popolare anche in Italia (ha corso con la Ducati), il popolo di Internet si è stretto attorno al dolore che ha colpito la sua famiglia.Al quarto c'è la morte di un altro popolare personaggio. Si tratta del. Villaggio èdopo una lunga malattia. Anche in questo caso il web si è stretto, idealmente, attorno ai familiari e ha anche condiviso, soprattutto sui social, spezzoni dei suoi film.Al quinto posto c'è Fabrizio Frizzi. Ilscorso durante la registrazione di una puntata del programma 'L'Eredità', il gioco a premi che conduce su Rai 1. Anche in questo caso, come in quello di Nadia Toffa, gli internauti. Frizzi ha ripreso a lavorare e il 15 dicembre ha presentato una puntata speciale del gioco in onda nel preserale della prima rete di Stato.Al sesto posto c'è il, Chester Bennington. Il cantante è. Per un macabro incrocio di date, Bennington si è tolto la vita nel giorno del compleanno del suo grande amico Chris Cornell, morto suicida il 18 maggio scorso.Al settimo posto troviamo il c, salito alla ribalta con il(a cui parteciperà anche nel 2018). Non solo, il 2017 di Meta è da ricordare anche averlo portato nella gNon poteva esserci top 10 senza Chiara Ferragni. La, prossima a diventare mamma di Leone (il lieto evento è previsto per maggio 2018) si trova all'ottavo posto della classifica di Google Trends. Tra un post su Facebook, una foto su Instagram e un articolo sul suo blog, l'impero di Chiara Ferragni si consolida anche tramite Google.Il, Chris Cornell. Il cantautore. La notizia della sua scomparsa ha subito una vasta eco mondiale e il popolo degli internauti si è stretto anche in questo caso idealmente attorno ai suoi cari postando sui social le sue canzoni.Al decimo e ultimo posto della top 10 dei personaggi più ricercati su Google c'è, Fiorella Mannoia. Un 2017, il suo, ricco di avvenimenti non solo sul fronte musicale ma anche su quello televisivo. Oltre ad aver partecipato al festival di Sanremo. Mannoia è stata infatti, con buoni riscontri da parte del pubblico pubblico.