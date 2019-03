Game of Thrones: anticipazioni e curiosità dell'ottava stagione

Lo show dei record sta tornando in televisione. L’ottava stagione de Il Trono di Spade è ormai pronta per la messa in onda. L'HBO, l'emittente televisiva americana che produce la serie, ha diffuso la data ufficiale di uscita della nuova stagione: 14 aprile 2019.

In Italia il primo episodio sarà trasmesso poche ora su Sky Atlantic, il 15 aprile.

Il trono di spade - ottava stagione: dove eravamo rimasti

La messa in onda della settimana stagione risale al 2017.(Kit Harington),(Emilia Clarke),(Sophie Turner),(Lena Headey),(Peter Dinklage) erano praticamente tutti personaggi ancora in vita nell'ultimo episodio.

L'ottava stagione si aprirà a Grande Inverno, con l'arrivo di Daenerys e della sua armata nella casa degli Stark. L'armata del Re della Notte è sempre più vicina: la guerra è imminente. Molti personaggi della serie convergono verso Grande Inverno. Vedremo quindi interagire dei personaggi che finora non si erano mai incontrati.

La tensione tra i protagonisti sarà alle stelle: sicuramente Cersei non ha preso bene la decisione di Jaime di andarsene da Approdo del Re per unirsi a Jon e a Daenerys, ma anche Sansa non è troppo entusiasta della decisione di Jon di inginocchiarsi di fronte a Daenerys e dunque di accettarla come la legittima sovrana dei Sette Regni.

Tutto è ancora possibile. La serie ci ha abituato a un unica certezza: i colpi di scena non sono mai prevedibili.

Il trono di spade - ottava stagione: date e durata puntate

Il calendario delle uscite prevede una puntata a settimana. I creatori della seria assicurano: l'ottava stagione sarà anche l'ultima! Per scoprire chi siederà definitivamente sul trono di spade si dovrà attendere il 19 maggio, giorno della messa in onda dell'ultima puntata.

L'ottava stagione si comporrà di 6 puntate. Gli episodi saranno più lunghi del solito: confermata la durata di 60 minuti dei primi due, mentre le altre 4 puntate dureranno 80 minuti. In totale basteranno 6 ore e 50 minuti per assistere alla conclusione definitiva del Il Trono di Spade.

Queste le uniche certezze. Per quanto riguarda la trama c'è il più severo riserbo. Gli autori si sono trincerati in un silenzio assoluto, non facendo trapelare nulla riguardo a ciò che accadrà o il semplice titolo di ogni episodio.

Il trono di spade - ottava stagione: Trailer da record

Qualche giorno fa è stato diffuso il trailer ufficiale dell'ottava stagione. Nel giro di poche ora è stato visto 81 milioni di volte. Cifre da record che raccontano bene la frenetica attesa dei fan.