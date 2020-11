Addio Gigi Proietti: cinema, Tv, teatro e le frasi più celebri

Gigi Proietti: ecco com’è morto

Gigi Proietti: la sua carriera tra film, teatro, musica e doppiaggi

Gigi Proietti: il trionfo in televisione

Gigi Proietti: le frasi più celebri

“Nella totale perdita di valori della gente, il teatro è un buon pozzo dove attingere.”

“Dalla crisi non si esce con l’odio, la rabbia: quelle sono solo le conseguenze. La soluzione, invece, è l’amore, e il far tornare di moda le personeperbene.”

“E' molto importante seguire i ragazzi per sapere cosa pensano e soprattutto se veramente pensano a qualcosa.”

“Signor Conte io non scherzo. Non scherzo mai.. Io gioco. Sì, er gioco è una cosa serissima. Perché chi scherza lo fa pe divertisse, ma chi gioca punta, s'illude, s'inventa un lieto fine.. Che non arriva mai.”

“Potrei esserti amico in un minuto, ma se nun sai ride mi allontano. Chi non sa ride, mi insospettisce.”

“Che si dica a Rivombrosa?”

“Ringraziamo Iddio, noi attori, che abbiamo il privilegio di poter continuare i nostri giochi d'infanzia fino alla morte, che nel teatro si replica tutte le sere.”

“La comicità è una questione complessa, non basta mettere in scena una cosetta simpatica per guadagnarsi gli applausi.”

“La televisione è un apparecchio che ha trasformato la cerchia familiare in un semicerchio.”

“È un whisky maschio senza raschio!”

Fonte web, maci ha lasciato questa notte dopo esser stato stato colpito da un grave. L’artista, ricoverato ingià da alcuni giorni in una nota clinica romana, avrebbe compiuto proprio oggi. Durante la sua intensa carriera ha accompagnato il grande pubblico con attraverso film, fiction, doppiaggi, canzoni e programmi televisivi.Ecco ilche oggi l’Italia ha perso.. Oggi l’Italia ha perso uno dei talenti più brillanti e amati dal grande pubblico.è deceduto dopo problemi cardiaci intorno alle 05:33 di oggi, 2 novembre, proprio nel giorno del suo. La sua morte non è legata all’ma aiche lo hanno accompagnato negli ultimi anni di vita. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal quotidiano “”, infatti, Gigi Proietti era ricoverato ine inda circa quindici giorni presso una clinica romana. I problemi cardiaci si erano presentati per la prima volta circa dieci anni. Anche lui, come tanti personaggi del mondo dello spettacolo, aveva fatto un appello televisivo invitando tutti i "" a restare a casa e scongiurare il contagio da Covid-19: "Parlo ai non più giovanissimi, perché il tempo passa per tutti. Ne abbiamo visti di momenti difficili, ma passerà anche questa. Restiamo in casa. Prima ci abitueremo a questa disposizione, prima finirà tutto e torneremo per le strade". Ecco cosa ha regalato agli italiani durante la sua carriera.Appassionato disin da bambino, a quattordici anni fa la sua prima apparizione sugli schermi cinematografici nel film “”, diretto nel 1955 da Vittorio Duse. Il suo primo e inaspettato successo arriva, però, nel 1970, quando viene improvvisamente chiamato a sostituirenella parte di Ademar nella commedia musicale “”. Tra il 1965 e il 1970 porta in scena copioni peculiari come “”, “” e “”. Il grandecon il cinema arriva però nel 1976 con la rappresentazione dello sfortunato indossatore Bruno Fioretti, detto “”, che inventa qualsiasi stratagemma per poter giocare ai cavalli in società con un gruppo di amici. La sua voce si inizia a sentire anche ingrazie alla popolarissima trasmissione “” e ai doppiaggi fatti a partire dal 1964. Proietti presta la voce aldei cartoon della Warner Bros., al Genio della lampada nel film “” della Walt Disney Pictures e a celebri divi del grande schermo comeNel 1996 arriva il suo trionfo in tv con la serie televisiva “”, in cui interpreta il ruolo di, maresciallo vedovo con tre figli che si innamora, tra un caso e l'altro, di una graziosa farmacista. Nel 2004 è protagonista in “” e aumenta il suo successo cinematografico con “” e “”, usciti nelle sale rispettivamente nelle estati del 2008 e del 2009. Dopo apparizioni in programmi televisivi, altri doppiaggi sketch comici, nel 2018 diventa narratore di "" e nel 2019 conduce l'evento inaugurale "". Negli ultimi anni è anche uno dei giudici di “”, programma su Rai 1 di Carlo Conti.Ecco una selezione dellepiù celebri di Gigi Proietti.