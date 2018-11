Baby, la serie su Netflix: uscita, cast, trama

Il secondo prodotto nato dall’investimento di Netflix in Italia, dopo Suburra, stiamo parlando di Bay. La nuova serie tv approderà sul piccolo schermo il 30 novembre 2018 e racconta le vicende di due adolescenti romane, Chiara e Ludovica, alle prese con i tipici problemi della loro età, ma non solo.

Alla base di questa serie c’è la vicenda di cronaca che qualche anno fa ha scosso la città eterna;. Quando la notizia venne fuori si creò uno scandalo in tutta Roma, a cominciare dal quartiere, il quartiere di origine delle due adolescenti, uno dei quartieri della Roma bene. Ed è proprio dal quartiere cheraccontata da Netflix Italia; la serie si pone come, non solo verso chi ha un ruolo educativo nei confronti di questi adolescenti e non se ne occupa, se non in modo superficiale e di facciata, ma rivolto anche agli adolescenti stessi, gli annoiati adolescenti di oggi. Infatti la serie vorrebbe rappresentare una generazione che sta perdendo Chiara e Ludovica sono l’esempio di come la noia e l’assenza di una guida possano fare danni molto gravi a menti ancora non del tutto formate e forti.è il peggior nemico degli adolescenti, forse è cosa già nota, ma dalle prime indiscrezioni emerse, sembra che nella serie Baby questo concetto. La noia spinge i giovani a cercare, per avere qualcosa da fare, droghe che si trovano ormai ovunque, in primis direttamente a scuola.come spinta per uscire di casa e, tra altre droghe e. La noia provoca ancheche si sviluppa nell’essere ragazzi e ragazze, frequentanti di, con una vita, ma non sopportando di sottostare ancheche questo mondo impone.E poi ovviamente la noia che spinge le due protagoniste verso, ma non il sesso tra ragazzi coetanei, ma il sesso per sentirsi grandi, per cercare di dimostrarsi forti e emancipate, il. Questi sono i pensieri che si intrecciano nelle menti di Chiara e Ludovica e questi pensieri spingono le ragazze tra le braccia di ricchi imprenditori pronti a offrire qualsiasi cifra per passare qualche ora in loro compagnia.I primi episodi di Baby partono proprio dalla voglia di. I limiti dettati dalla situazione agiata che le ragazze e i ragazzi della Roma bene vivono costantemente. La voglia di voler scavalcare le regole, lea cui tutti devono attenersi, soprattutto in un quartiere come Parioli, simbolo di benessere e alta estrazione sociale.Una cosa però è certa: la serie Netflix. Non vuole restituire allo spettatore il mero ritaglio di giornale, ma l’intento è quello di fotografare un pezzo della realtà italiana che va al di là dello scandalo avvenuto non troppi anni fa. Infatti da una prima visione è chiaro che la storia èper far emergere anche altre tematiche oltre che quella principale, che comunque è alla base dell’adattamento Netflix, ovveroE a tal proposito non sono poche le testate e i critici che puntando il dito contro la grande e rossa N fanno notare la sua. Infatti se da una partedalla serie della quale era protagonista, House of Cards, dall’altra parte stava lavorando a, serie che comunque è destinata a far discutere. Infatti molti critici la trovanoper trattare di un tema così potente come la prostituzione minorile, romanzando addirittura la storia. Ma secondo noi di Skuola.net è ancora presto per tirare le somme, è bene aspettare almeno l’uscita completa della serie, che avverrà il 30 novembre sulla piattaforma di streaming Netflix.Il cast di Baby è ovviamente formato da giovanissimi, ma non inesperti ragazzi, che si sono comportati in modo egregio davanti la telecamera. Infatti risultanotutti nei loro ruoli,. I protagonisti della serie sono soprattutto tre: Chiara, Ludovica e Damiano, interpretati, in ordine, dae da. La realtà di Baby, fatta diha coinvolto e colpito particolarmente le due interpreti principali. La prima a prendere la parola è Benedetta:”Chiara tenta di comportarsi come vogliono gli altri, ma lei non è così"- spiega la Porcaroli- "arriverà un repentino cambiamento che muterà nel profondo il suo carattere, rivelando chi è veramente. Questo appena farà delle scelte con la sua testa, le stesse che sottolineano la difficoltà dell'età che vogliamo raccontare, l'adolescenza". Anche l’altra protagonista, Alice, si unisce alla collega per regalarci una chiave di lettura sul suo personaggio e su tutta la serie:”La mia Ludovica è un essere fragile, che vive tra luce e oscurità, ma all'esatto opposto di Chiara"- sottolinea Alice - "".Non vi resta che aspettare ancora qualche ora per trovare questa nuova serie nel catalogo della piattaforma di streaming; a quel punto,